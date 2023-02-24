कैच लेने के बाद शेफाली वर्मा ने मूनी को गुस्से में बोला बेन स्टोक्स, वीडियो हुआ वायरल

Guess what she said after taking the catch #INDWvsAUSW pic.twitter.com/D2UvM9Lry4— Prayag (@theprayagtiwari) February 23, 2023
Praising Ben stokes !
— ) (@vazhapadi) February 24, 2023
This is what happens when you see #ViratKohli playing on field
— Mitul (@mehta_mitul77) February 24, 2023
Chal Bangkok
— Zama Khan (@zamakhan) February 24, 2023
Chal Bangkok
— Zama Khan (@zamakhan) February 24, 2023
Virat Kohli after watching this - pic.twitter.com/4DP8EIrY2N
— Danish Sharma (@Danish4_) February 23, 2023