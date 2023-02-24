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Last Updated: शुक्रवार, 24 फ़रवरी 2023 (15:47 IST)

कैच लेने के बाद शेफाली वर्मा ने मूनी को गुस्से में बोला बेन स्टोक्स, वीडियो हुआ वायरल

Shefali Verma
टी-20 विश्वकप सेमीफाइनल में भारत की फील्डिंग ऑस्ट्रेलिया के सामने खासी लचर रही थी जिसके कारण टीम इंडिया को 20 से 30 अतिरिक्त रनों का पीछा करना पड़ा था। शायद यही कारण था कि अर्धशतक जड़ने वाली बेथ मूनी का कैच जब प्वॉंइट पर तैनात शेफाली वर्मा ने लिया तो गुस्से में अपशब्द बोल गई और गेंद को भी फेंका। यही नहीं उन्होंने मूनी को पवैलियन की राह भी दिखा दी। 
 
हरमनप्रीत कौर के रन आउट वीडियो के बाद जो कल के मैच का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वह इस वाक्ये का वीडियो था। बेथ मूनी का शुरुआत में ही एक कैच छोड़ चुकी टीम इंडिया को खासा खामियाजा भुगतना पड़ा था। शुरुआत में यह कैच भी शेफाली वर्मा ने ही छोड़ा था।
अर्धशतक जड़ने के बाद मूनी ने राधा यादव की गेंद को प्वाइंट की दिशा में खेला लेकिन गेंद हवा में गई और शेफाली वर्मा ने कैच कर लिया। यह वीडियो खासा वायरल हुआ और ट्विटर पर कई लोग मजाकिया अंदाज  में कहने लगे कि शेफाली वर्मा इंग्लैंड के खिलाड़ी बेन स्टोक्स को याद कर रही है।  
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