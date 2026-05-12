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Written By वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Last Updated :अहमदाबाद , मंगलवार, 12 मई 2026 (18:04 IST)

गुजरात में खराब प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों पर होगा एक्शन

heat in india
Gujarat Heatwave Alert: गुजरात में गर्मी अब विकराल रूप ले रही है। मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि अगले तीन दिनों तक गुजरात में हीटवेव (लू) की स्थिति बनी रहेगी, जिससे जनजीवन प्रभावित होने की संभावना है। विशेष रूप से कच्छ और सुरेंद्रनगर जिलों में गर्मी का जोर अधिक रहने के कारण वहां 'ऑरेंज अलर्ट' घोषित किया गया है। भीषण तापमान और उमस के कारण राज्य के कई शहरों में पारा 42 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है।

विभिन्न जिलों में गर्मी की चेतावनी

मौसम विभाग के निदेशक एके दास के अनुसार, सूरत जिले में भी भीषण गर्मी के कारण 'ऑरेंज अलर्ट' दिया गया है। इसके अलावा बनासकांठा, गांधीनगर, अहमदाबाद, वडोदरा और पाटन जैसे महत्वपूर्ण जिलों में गर्मी के चलते 'येलो अलर्ट' जारी किया गया है। सौराष्ट्र के राजकोट, अमरेली, द्वारका और बोटाद जिलों में भी तापमान ऊंचा रहने की संभावना है, जिसके चलते प्रशासन द्वारा लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है।

स्वास्थ्य विभाग की सलाह और एहतियाती कदम

दोपहर के समय भीषण गर्मी के कारण सड़कों पर आवाजाही कम देखी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलने की सलाह दी है। विशेष रूप से वृद्धों, बच्चों और खुले में मजदूरी करने वाले श्रमिकों को दोपहर के समय कड़ी धूप से बचने के निर्देश दिए गए हैं। गर्मी से बचने के लिए पर्याप्त पानी पीना, हल्का आहार लेना और शरीर को ढककर रखना अत्यंत आवश्यक है।

प्रशासन की तैयारियां और जन जागरूकता

राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन द्वारा हीटवेव से निपटने के लिए जरूरी तैयारियां कर ली गई हैं। अस्पतालों को भी हीटस्ट्रोक के मरीजों के लिए अलर्ट रहने को कहा गया है। आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़ने की संभावना को देखते हुए नागरिकों से सीधी धूप से दूर रहने और लू से बचने के लिए विशेष अपील की गई है। राज्य भर में गर्मी की लहर को देखते हुए लोगों की सुविधा के लिए जगह-जगह प्याऊ और छांव की व्यवस्था भी की जा रही है।
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 
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