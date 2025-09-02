मंगलवार, 2 सितम्बर 2025
Written By WD Feature Desk

Parivartini Ekadashi 2025 | परिवर्तिनी एकादशी व्रत कब है?

एकादशी कब है | Ekadashi Kab Hai

Parivartini Ekadashi
Parivartini Ekadashi 2025: वर्ष 2025 में परिवर्तिनी एकादशी व्रत 03 सितंबर, दिन बुधवार को रखा जा रहा है। जलझूलनी एकादशी, जिसे पार्श्व एकादशी या डोल ग्यारस के नाम से भी जाना जाता है, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में आती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व है।

इस दिन भगवान विष्णु करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तिनी एकादशी कहते हैं। इसी दिन भगवान कृष्ण की मूर्तियों को पालकी में बिठाकर नदी या तालाब के किनारे ले जाकर जल में डुबकी लगवाई जाती है, जिसे जलझूलनी यात्रा भी कहते हैं।ALSO READ: Ganesh Chaturthi 2025: गणेश उत्सव के आठवें दिन का नैवेद्य और मंत्र, जानिए पूजा का शुभ मुहूर्त
 
पार्श्व एकादशी बुधवार, 3 सितंबर 2025 को
परिवर्तिनी एकादशी तिथि का प्रारम्भ- 03 सितंबर 2025 को सुबह 03:53 बजे से,
एकादशी तिथि का समापन- 04 सितंबर 2025 को सुबह 04:21 पर होगा।
उदया तिथि के अनुसार, एकादशी का व्रत 3 सितंबर, बुधवार को ही रखा जाएगा।
 
पारण (व्रत तोड़ने का) समय- 4 सितंबर को 01:52 पी एम से 04:21 पी एम तक। 
पारण तिथि के दिन हरि वासर समाप्त होने का समय- 10:18 ए एम
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: सितंबर माह 2025 में कब कब है एकादशी?
