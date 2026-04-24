7 prophets of India: भारत के लगभग हर प्रांत में ऐसे सिद्ध पुरुष, संत और ज्योतिषी रहे हैं जिनकी भविष्यवाणियों ने स्थानीय स्तर पर लोगों को प्रभावित किया है। इन भविष्यवक्ताओं ने अक्सर क्षेत्रीय भाषाओं में अपनी बातें लिखीं और समय पर इनकी बातों को कभी प्रचारित या प्रसारित नहीं किया गया जिसके चलते विदेश के तथाकथित ज्योतिष और भविष्‍यवक्तों की भविष्यवाणियों को ही सच मानकर उन्हें ही महान समझा गया, जबकि उन भविष्यवक्तों ने अपनी भविष्‍य की किताबों में गोलमाल छंदों में भविष्य की बाते लिखी हैं, लेकिन भारत के संतों ने स्पष्ट रूप से भविष्य को लिखा है। चलिए जानते हैं ऐसे ही संतों और उनकी किताबों के बारे में संक्षिप्त जानकारी।