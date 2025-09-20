शनिवार, 20 सितम्बर 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: शनिवार, 20 सितम्बर 2025 (15:01 IST)

राइज एंड फॉल: धनश्री वर्मा का बड़ा खुलासा – रिश्ते असली या गेम की चाल?

Reality Show
रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' में हर दिन ड्रामा और ट्विस्ट देखने को मिल रहा है। कभी झगड़े तो कभी इमोशनल मोमेंट्स, टावर का माहौल दर्शकों को लगातार चौंका रहा है। इस बार चर्चा के केंद्र में रहीं धनश्री वर्मा, जिन्होंने अरबाज़ पटेल, आदित्य नारायण और पवन सिंह से हुई बातचीत में ऐसा बयान दिया कि पूरा माहौल सन्न रह गया।
 
नयनदीप को लेकर धनश्री ने साफ कहा, मेरे तो समझ के बाहर है वो इंसान। उन्होंने आगे यह भी आरोप लगाया कि कुछ प्रतिभागी शो में आने से पहले ही आपस में गठबंधन करके आए हैं। उन्होंने कहा, आप लोग बाहर से रिश्ते बनाकर आए हो और वादा किया है कि सिर्फ एक-दूसरे को ही बचाओगे। 
 
धनश्री ने कहा, ऊपर-नीचे के बावजूद मदद कर रहे हो तो आप खेल ही नहीं खेल रहे हो। और अगर हम यहां अंदर आकर रिश्ते बनाते हैं, तो क्यों बनाते हैं? गेम की वजह से। इतना ही नहीं, धनश्री ने आदित्य और अरबाज की तरफ इशारा करते हुए कहा कि यह न तो मेरे सगे हैं और न मैं इनके।
 
इस बयान से अरबाज़ हंस पड़े, लेकिन आदित्य नारायण तुरंत कमरे से बाहर निकल गए। धनश्री ने सवाल किया, क्या हो गया? मैं तो बस इतना कह रही हूं कि हम सब एक-दूसरे का ध्यान रख रहे हैं, इसमें दिक्कत क्या है? लेकिन आदित्य चुप रहे और माहौल और भी असहज हो गया।
धनश्री की यह बात पूरे टावर में चर्चा का विषय बन गई है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या धनश्री वाकई सच्चे रिश्ते बना रही हैं या फिर यह सब उनके गेम प्लान का हिस्सा है? इस हफ्ते खेल में टावर दो हिस्सों में बंटा हुआ है—वर्कर्स और रूलर्स। वर्कर्स में बाली, आहना कुमरा, कुब्रा सैत, अनाया बंगर, आरुष भोला और आकृति नेगी हैं। 
 
वहीं रूलर्स की गद्दी पर अरजुन बिजलानी, धनश्री वर्मा, आदित्य नारायण, आहना कुमरा, किकू शारदा, नयनदीप रक्षीत और अरबाज़ पटेल बैठे हैं। 'राइज एंड फॉल' के नए एपिसोड्स रोजाना दोपहर 12 बजे अमेज़न एमएक्स प्लेयर पर और रात 10:30 बजे सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर देखे जा सकते हैं।
कपिल शर्मा शो में कीकू शारदा का बाबूराव बनना मेकर्स को पड़ गया महंगा, फिरोज नाडियाडवाला ने भेजा लीगल नोटिस

कपिल शर्मा शो में कीकू शारदा का बाबूराव बनना मेकर्स को पड़ गया महंगा, फिरोज नाडियाडवाला ने भेजा लीगल नोटिसकपिल शर्मा का पॉपुलर शो 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' कानूनी पचड़े में फंस गया है। फिल्म निर्माता फिरोज नाडियाडवाला ने नेटफ्लिक्स और शो के मेकर्स को 25 करोड़ रुपए का कानूनी नोटिस भेजा है। उनका आरोप है कि शो में 'हेरा फेरी' फ्रैंचाइज़ी के मशहूर किरदार बाबूराव गणपतराव आप्टे का इस्तेमाल बिना अनुमति किया गया है।

राइज एंड फॉल, पवन सिंह की अचानक विदाई से भावुक हुए सभी कंटेस्टेंट, भोजपुरी स्टार ने किया यह वादा

राइज एंड फॉल, पवन सिंह की अचानक विदाई से भावुक हुए सभी कंटेस्टेंट, भोजपुरी स्टार ने किया यह वादाभोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' में खूब धूम मचाई। शो में उन्होंने सभी कंटेस्टेंट संग खूब मस्ती-मजाक की। पवन सिंह के अचानक शो छोड़ने से सभी कंटेस्टेंट्स और उनके फैंस के बीच निराश छा गई। रणनीतिक खेल के अहम खिलाड़ी रहे पवन सिंह का यह निर्णय उनके राजनीतिक दायित्वों और आने वाले चुनावों के चलते आया।

शूटिंग के दौरान जूनियर एनटीआर को लगी चोट, एक्टर की टीम ने दिया हेल्थ अपडेट

शूटिंग के दौरान जूनियर एनटीआर को लगी चोट, एक्टर की टीम ने दिया हेल्थ अपडेटसाउथ सुपरस्टार जूनियर एनटीआर को लेकर शॉकिंग खबर सामने आई है। एक एड की शूटिंग के दौरान जूनियर एनटीआर चोटिल हो गए हैं। चोट के वजह से एनटीआर को काम से ब्रेक लेना पड़ा है। एक्टर के घायल होने की खबर से उनके फैंस काफी परेशान है।

ऑस्कर 2026 में होमबाउंड की हुई ऑफिशियल एंट्री, कई फिल्म फेस्टिवल में मिल चुकी है सराहना

ऑस्कर 2026 में होमबाउंड की हुई ऑफिशियल एंट्री, कई फिल्म फेस्टिवल में मिल चुकी है सराहनानिर्देशक नीरज घेवान की फिल्म 'होमबाउंड' को कई फिल्म फेस्टिवल में सराहना मिल चुकी है। ईशान खट्टर, विशाल जेठवा और जाह्नवी कपूर स्टारर यह फिल्म जल्द ही भारत के सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है। वहीं अब 'होमबाउंड' को 2026 ऑस्कर अवॉर्ड्स के लिए भारत की आधिकारिक एंट्री के रूप में चुना गया है।

77 साल के हुए महेश भट्ट, डॉक्यूमेंट्री फिल्म 'संकट' से की थी करियर की शुरुआत

77 साल के हुए महेश भट्ट, डॉक्यूमेंट्री फिल्म 'संकट' से की थी करियर की शुरुआतफिल्मकार महेश भट्ट 77 वर्ष के हो गए हैं। महेश भट्ट का जन्म 20 सितंबर 1948 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता नानाभाई भट्ट फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने फिल्मकार थे। घर में फिल्मी माहौल के कारण उनका रुझान भी फिल्मों की ओर हो गया और वह निर्देशक बनने का सपना देखने लगे। पढ़ाई पूरी करने के बाद वह निर्माता-निर्देशक राज खोसला के सहायक के तौर पर काम करने लगे।

War 2 रिव्यू: लचर स्क्रिप्ट और निर्देशन के कारण रितिक और एनटीआर हारे युद्ध, पढ़ें पूरी समीक्षा

War 2 रिव्यू: लचर स्क्रिप्ट और निर्देशन के कारण रितिक और एनटीआर हारे युद्ध, पढ़ें पूरी समीक्षारितिक रोशन और एनटीआर स्टारर War 2 ‘स्पाई यूनिवर्स’ की बड़ी पेशकश मानी जा रही थी, लेकिन कमजोर स्क्रिप्ट और औसत निर्देशन ने इसे निराशाजनक बना दिया। शानदार एक्शन सीक्वेंस और एनटीआर के दमदार परफॉर्मेंस के बावजूद फिल्म का सेकंड हाफ बिखर गया। कहानी में स्पष्टता और कसावट की कमी, कमजोर क्लाइमैक्स और लचर ड्रामा ने दर्शकों का उत्साह ठंडा कर दिया। यह एक मिस्ड ऑपर्च्युनिटी साबित हुई।

कुली: द पावर हाउस रिव्यू– रजनीकांत का जलवा बरकरार, लेकिन कहानी में लगा ब्रेक

कुली: द पावर हाउस रिव्यू– रजनीकांत का जलवा बरकरार, लेकिन कहानी में लगा ब्रेकसुपरस्टार रजनीकांत ने अपने 50 साल के फिल्मी करियर के खास मौके पर ‘कुली: द पावर हाउस’ से धमाकेदार वापसी की है। 74 साल की उम्र में भी उनका स्वैग, एक्शन और करिश्मा दर्शकों को दीवाना बना देता है। फिल्म में बड़े-बड़े कैमियो, चौंकाने वाले ट्विस्ट और दमदार स्क्रीन प्रेज़ेंस है, लेकिन लंबी कहानी और ढीला स्क्रीनप्ले थोड़ी निराशा भी देता है। रजनी फैंस के लिए यह एक बार जरूर देखने लायक फिल्म है।

शोले के 50 साल पर जानिए 50 अनसुने किस्से: गब्बर के डर से लेकर जय-वीरू की दोस्ती तक

शोले के 50 साल पर जानिए 50 अनसुने किस्से: गब्बर के डर से लेकर जय-वीरू की दोस्ती तक15 अगस्त 2025 को 'शोले' की रिलीज़ के 50 साल पूरे होने जा रहे हैं। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा का एक ऐतिहासिक अध्याय है। जय, वीरू, गब्बर और बसंती जैसे किरदारों के साथ यह फिल्म आज भी दर्शकों के दिलों में ज़िंदा है। यहाँ हम आपको 'शोले' से जुड़ी 50 ऐसी रोचक और अनसुनी बातें बता रहे हैं, जो इस फिल्म के जादू को और भी बढ़ा देंगी।

वॉर 2 हिट है या फ्लॉप? क्या कहता है बॉक्स ऑफिस? रितिक रोशन की फिल्म का क्या है हाल?

वॉर 2 हिट है या फ्लॉप? क्या कहता है बॉक्स ऑफिस? रितिक रोशन की फिल्म का क्या है हाल?हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्म 'वॉर 2' का बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन मिला-जुला रहा है। यह कहना कि फिल्म हिट है या फ्लॉप, अभी थोड़ा जल्दबाज़ी होगी, लेकिन इसके शुरुआती आंकड़े और रुझान कुछ अहम बातें बताते हैं। फिल्म ने शुरुआती दिनों में अच्छी कमाई की है, लेकिन वीकेंड के बाद हुई भारी गिरावट चिंता का विषय है। अगर कमाई की यही रफ्तार जारी रही, तो फिल्म के लिए हिट होना मुश्किल हो सकता है। कुछ व्यापार विश्लेषकों ने तो इसे 'गेम ओवर' तक कह दिया है।

शोले की दीवानगी 50 साल बाद भी बरकरार, क्यों यह फिल्म आज भी है भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर

शोले की दीवानगी 50 साल बाद भी बरकरार, क्यों यह फिल्म आज भी है भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टरभारतीय सिनेमा की महान मनोरंजक फिल्मों में से एक 'शोले' 15 अगस्त 2025 को 50 साल पूरे कर रही है। रमेश सिप्पी द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़े बल्कि जय-वीरू की दोस्ती, गब्बर का आतंक और बसंती के यादगार किरदारों से दर्शकों के दिलों में जगह बनाई। सलीम-जावेद के लिखे अमर संवादों और आरडी बर्मन के संगीत ने इसे एक ऐसी अमर कृति बना दिया है, जिसे आज भी लाखों लोग देखते और पसंद करते हैं।
