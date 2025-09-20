शनिवार, 20 सितम्बर 2025
ऑस्कर 2026 में होमबाउंड की हुई ऑफिशियल एंट्री, कई फिल्म फेस्टिवल में मिल चुकी है सराहना

Oscars 2026
निर्देशक नीरज घेवान की फिल्म 'होमबाउंड' को कई फिल्म फेस्टिवल में सराहना मिल चुकी है। ईशान खट्टर, विशाल जेठवा और जाह्नवी कपूर स्टारर यह फिल्म जल्द ही भारत के सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है। वहीं अब 'होमबाउंड' को 2026 ऑस्कर अवॉर्ड्स के लिए भारत की आधिकारिक एंट्री के रूप में चुना गया है।
 
'होमबाउंड' बेस्ट इंटरनेशनल फीचर कैटेगरी में प्रतिस्पर्धा करेगी। इसकी घोषणा 19 सितंबर को कोलकाता में एन चंद्र ने की। 'होमबाउंड' की ऑस्कर में एंट्री पर फिल्म के प्रोड्यूसर करण जौहर ने खुशी जाहिर करते हुए लिखा, एक ऐसा पल जिसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा।
 
करण जौहर ने लिखा, बेहद सम्मानित, विनम्र और एक्साइटेड हूं कि हमारी फिल्म होमबाउंड को 98वें अकादमी अवॉर्ड्स में बेस्ट इंटरनेशनल फीचर के लिए भारती की ऑफिशियल एंट्री के रूप में चुना गया है। फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया का तहे दिल से शुक्रिया कि उन्होंने हमारी कहानी, हम पर और हम भारतीय सिनेमा को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर क्या दिखा सकते हैं, इस पर विश्वास किया। पूरी टीम को हार्दिक बधाई। 
 
फिल्म के निर्देशक नीरज घेवान ने लिखा, मुझे बहुत गर्व है कि होमबाउंड को ऑस्कर्स में इंडिया की ऑफिशियल एंट्री के लिए चुना गया है। हमारी धरती और हमारे लोगों के प्रति प्रेम से जुड़ी, ये उस घर का सार दिखाती है जिसे हम सभी साझा करते हैं। अपनी कहानियों को दुनिया तक पहुंचाना और सिनेमा के सबसे बड़े इंटरनेशनल स्टेज में से एक पर भारत का प्रतिनिधित्व करना, विनम्र होने के साथ-साथ गर्व की बात भी है। 
 
मध्य प्रदेश के सीएम ने भी जताई खुशी 
'होमबाउंड' के ऑस्कर में एंट्री पर सीएम मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के लिए गौरव का क्षण बताया। उन्होंने कहा, 'होमबाउंड' का ऑस्कर के लिए नॉमिनेशन मध्य प्रदेश के लिए गौरव का क्षण है। यह हमारे लिए गौरव का क्षण है कि मध्य प्रदेश में शूट हुई फीचर फिल्म 'होमबाउंड' को 98वें अकादमी अवॉर्ड्स (ऑस्कर 2026) की बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म श्रेणी में नॉमिनेट किया गया है।
 
बता दें कि होमबाउंड के अलावा बॉलीवुड की तरफ से केसरी चैप्टर 2, पुष्पा 2, तन्वी द ग्रेट, द बंगाल फाइल्स, आई वान्ट टू टॉक, सुपरबॉयज ऑफ मालेगांव जैसी फिल्मों को ऑस्कर्स के लिए फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया के पास भेजा गया था। वहीं कन्नप्पा, मराठी फिल्म पानी, दशावतार, वनवास भी ऑस्कर में जाने की रेस में थी। 
77 साल के हुए महेश भट्ट, डॉक्यूमेंट्री फिल्म 'संकट' से की थी करियर की शुरुआत

77 साल के हुए महेश भट्ट, डॉक्यूमेंट्री फिल्म 'संकट' से की थी करियर की शुरुआतफिल्मकार महेश भट्ट 77 वर्ष के हो गए हैं। महेश भट्ट का जन्म 20 सितंबर 1948 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता नानाभाई भट्ट फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने फिल्मकार थे। घर में फिल्मी माहौल के कारण उनका रुझान भी फिल्मों की ओर हो गया और वह निर्देशक बनने का सपना देखने लगे। पढ़ाई पूरी करने के बाद वह निर्माता-निर्देशक राज खोसला के सहायक के तौर पर काम करने लगे।

धर्मेंद्र के जवानी के अनदेखे फोटो: क्यों 70 के दशक में उन्हें कहा गया था Most Handsome Man

धर्मेंद्र के जवानी के अनदेखे फोटो: क्यों 70 के दशक में उन्हें कहा गया था Most Handsome Manबॉलीवुड के कई ऐसे सुपरस्टार्स हैं जो अपनी बेहतरीन एक्टिंग के साथ-साथ अपने लुक्स के लिए भी जाने जाते हैं। इन्हीं में से एक नाम धर्मेंद्र का भी है। 60 के दशक के सुपरस्टार धर्मेंद्र अपने समय से सबसे हैंडसम हीरो में से एक थे। हिंदी फिल्म इतिहास के सबसे खूबसूरत हीरो में से धर्मेंद्र एक माने जाते हैं।

मशहूर सिंगर जुबीन गर्ग का हुआ निधन, सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के दौरान हादसे में गई जान

मशहूर सिंगर जुबीन गर्ग का हुआ निधन, सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के दौरान हादसे में गई जानमशहूर सिंगर जुबीन गर्ग का महज 52 साल की उम्र में निधन हो गया है। सिंगर की मौत सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग करते वक्त एक दुखद हादसे में हुई। जुबीन गर्ग को फिल्म 'गैंगस्टर' के गाने 'या अली' से जबरदस्त लोकप्रियता मिली थी। सिंगर के अचानक निधन से इंडस्ट्री में शोक की लहर है।

फैंस का इंतजार हुआ खत्म, इस दिन रिलीज हो रहा ऋषभ शेट्टी का कांतारा: चैप्टर 1 का ट्रेलर

फैंस का इंतजार हुआ खत्म, इस दिन रिलीज हो रहा ऋषभ शेट्टी का कांतारा: चैप्टर 1 का ट्रेलरसाउथ स्टार ऋषभ शेट्टी की फिल्म 'कांतारा: चैप्टर1' को लेकर जबरदस्त उत्साह बना हुआ है, और इसकी वजह साल 2022 में रिलीज हुई फिल्म कंतारा है। ऐसे में फिल्म के मेकर्स ने अब जब प्रिक्वल के बारे में किसी भी तरह की जानकारी ना देते हुए चुप्पी बनाए रखी है। जिसकी वजह से दर्शकों के बीच इसका ट्रेलर देखने वालीसाल की सबसे बड़ी चीज बन गई है।

रजनीकांत के सुनहरे 50 साल: प्राइम वीडियो ने खास वीडियो संग दिया ट्रिब्यूट

रजनीकांत के सुनहरे 50 साल: प्राइम वीडियो ने खास वीडियो संग दिया ट्रिब्यूटप्राइम वीडियो ने सुपरस्टार रजनीकांत के शानदार 50 साल के सिनेमाई सफर का जश्न मनाते हुए एक बेहद खास ट्रिब्यूट वीडियो जारी किया है। यह वीडियो उनकी मैच अवेटड तमिल एक्शन थ्रिलर 'कुली' के लॉन्च के साथ आया है। इस खास वीडियो में डायरेक्टर लोकेश कनगराज और म्यूज़िक कंपोज़र अनिरुद्ध भी नज़र आ रहे हैं, जिन्होंने सुपरस्टार के इस ऐतिहासिक सफर को और यादगार बना दिया है।

War 2 रिव्यू: लचर स्क्रिप्ट और निर्देशन के कारण रितिक और एनटीआर हारे युद्ध, पढ़ें पूरी समीक्षा

War 2 रिव्यू: लचर स्क्रिप्ट और निर्देशन के कारण रितिक और एनटीआर हारे युद्ध, पढ़ें पूरी समीक्षारितिक रोशन और एनटीआर स्टारर War 2 ‘स्पाई यूनिवर्स’ की बड़ी पेशकश मानी जा रही थी, लेकिन कमजोर स्क्रिप्ट और औसत निर्देशन ने इसे निराशाजनक बना दिया। शानदार एक्शन सीक्वेंस और एनटीआर के दमदार परफॉर्मेंस के बावजूद फिल्म का सेकंड हाफ बिखर गया। कहानी में स्पष्टता और कसावट की कमी, कमजोर क्लाइमैक्स और लचर ड्रामा ने दर्शकों का उत्साह ठंडा कर दिया। यह एक मिस्ड ऑपर्च्युनिटी साबित हुई।

कुली: द पावर हाउस रिव्यू– रजनीकांत का जलवा बरकरार, लेकिन कहानी में लगा ब्रेक

कुली: द पावर हाउस रिव्यू– रजनीकांत का जलवा बरकरार, लेकिन कहानी में लगा ब्रेकसुपरस्टार रजनीकांत ने अपने 50 साल के फिल्मी करियर के खास मौके पर ‘कुली: द पावर हाउस’ से धमाकेदार वापसी की है। 74 साल की उम्र में भी उनका स्वैग, एक्शन और करिश्मा दर्शकों को दीवाना बना देता है। फिल्म में बड़े-बड़े कैमियो, चौंकाने वाले ट्विस्ट और दमदार स्क्रीन प्रेज़ेंस है, लेकिन लंबी कहानी और ढीला स्क्रीनप्ले थोड़ी निराशा भी देता है। रजनी फैंस के लिए यह एक बार जरूर देखने लायक फिल्म है।

शोले के 50 साल पर जानिए 50 अनसुने किस्से: गब्बर के डर से लेकर जय-वीरू की दोस्ती तक

शोले के 50 साल पर जानिए 50 अनसुने किस्से: गब्बर के डर से लेकर जय-वीरू की दोस्ती तक15 अगस्त 2025 को 'शोले' की रिलीज़ के 50 साल पूरे होने जा रहे हैं। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा का एक ऐतिहासिक अध्याय है। जय, वीरू, गब्बर और बसंती जैसे किरदारों के साथ यह फिल्म आज भी दर्शकों के दिलों में ज़िंदा है। यहाँ हम आपको 'शोले' से जुड़ी 50 ऐसी रोचक और अनसुनी बातें बता रहे हैं, जो इस फिल्म के जादू को और भी बढ़ा देंगी।

वॉर 2 हिट है या फ्लॉप? क्या कहता है बॉक्स ऑफिस? रितिक रोशन की फिल्म का क्या है हाल?

वॉर 2 हिट है या फ्लॉप? क्या कहता है बॉक्स ऑफिस? रितिक रोशन की फिल्म का क्या है हाल?हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्म 'वॉर 2' का बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन मिला-जुला रहा है। यह कहना कि फिल्म हिट है या फ्लॉप, अभी थोड़ा जल्दबाज़ी होगी, लेकिन इसके शुरुआती आंकड़े और रुझान कुछ अहम बातें बताते हैं। फिल्म ने शुरुआती दिनों में अच्छी कमाई की है, लेकिन वीकेंड के बाद हुई भारी गिरावट चिंता का विषय है। अगर कमाई की यही रफ्तार जारी रही, तो फिल्म के लिए हिट होना मुश्किल हो सकता है। कुछ व्यापार विश्लेषकों ने तो इसे 'गेम ओवर' तक कह दिया है।

शोले की दीवानगी 50 साल बाद भी बरकरार, क्यों यह फिल्म आज भी है भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर

शोले की दीवानगी 50 साल बाद भी बरकरार, क्यों यह फिल्म आज भी है भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टरभारतीय सिनेमा की महान मनोरंजक फिल्मों में से एक 'शोले' 15 अगस्त 2025 को 50 साल पूरे कर रही है। रमेश सिप्पी द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़े बल्कि जय-वीरू की दोस्ती, गब्बर का आतंक और बसंती के यादगार किरदारों से दर्शकों के दिलों में जगह बनाई। सलीम-जावेद के लिखे अमर संवादों और आरडी बर्मन के संगीत ने इसे एक ऐसी अमर कृति बना दिया है, जिसे आज भी लाखों लोग देखते और पसंद करते हैं।
