Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (06 मई, 2026)

1. मेष (Aries)
Today Rashifal 06 May 2026: करियर: आज किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिलेगा।
लव: प्रेम जीवन की समस्या को आसानी से हल कर सकते हैं।
धन: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति बनाए रखने के लिए ध्यान करें।
2. वृषभ (Taurus)
करियर: आज कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिल सकते हैं।
लव: प्रेम जीवन में सामंजस्य और खुशियां रहेंगी।
धन: आज आर्थिक लाभ हो सकता है।
स्वास्थ्य: ज्यादा तनाव से बचें।
उपाय: भगवान शिव को जल अर्पित करें।
3. मिथुन (Gemini)
करियर: आज कार्यों में कुछ चुनौती आ सकती है।
लव: प्रेम जीवन में थोड़ी उथल-पुथल हो सकती है।
धन: आज धन में उतार-चढ़ाव हो सकता है।
स्वास्थ्य: सेहत में कुछ कमजोरी महसूस हो सकती है।
उपाय: किसी गरीब को भोजन दान करें।
4. कर्क (Cancer)
करियर: कार्यक्षेत्र में आपको सफलता मिल सकती है।
लव: प्रेम जीवन में खुशी का माहौल रहेगा।
धन: धन के मामले में स्थिति बेहतर हो सकती है।
स्वास्थ्य: शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।
उपाय: भगवान शिव की पूजा करें और जल अर्पित करें।
5. सिंह (Leo)
करियर: आज कार्यों में आप सफलता प्राप्त करेंगे।
लव: प्रेम संबंधों में कुछ समस्याएं हो सकती हैं।
धन: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचने के लिए आराम करें।
उपाय: भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दें।
6. कन्या (Virgo)
करियर: कार्यक्षेत्र में आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं।
लव: प्रेम जीवन में सुकून रहेगा।
धन: धन की स्थिति सामान्य रहेगी।
स्वास्थ्य: हल्का व्यायाम करें और ताजे फल खाएं।
7. तुला (Libra)
करियर: कार्यक्षेत्र में किसी नये प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो सकता है।
लव: प्रेम जीवन में आपसी समझ बढ़ेगी।
धन: वित्तीय मामलों में सफलता के संकेत हैं।
स्वास्थ्य: सेहत में उतार-चढ़ाव हो सकता है।
उपाय: पीपल के पेड़ में जल अर्पित करें।
8. वृश्चिक (Scorpio)
करियर: आज कार्य में सफलता मिलेगी।
लव: प्रेम संबंधों में सामंजस्य रहेगा।
धन: आर्थिक रूप से दिन अच्छा रहेगा।
स्वास्थ्य: सेहत सामान्य रहेगी।
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।
9. धनु (Sagittarius)
करियर: कारोबार से सफलता प्राप्त करने के अच्छे संकेत हैं।
लव: प्रेम जीवन में खुशियां और समझदारी बढ़ेगी।
धन: धन की स्थिति में सुधार होगा।
स्वास्थ्य: कुछ समय के लिए ध्यान और योग करें।
उपाय: मंगलवार को बजरंग बली की पूजा करें।
10. मकर (Capricorn)
करियर: कार्यक्षेत्र में कुछ परेशानियां आ सकती हैं।
लव: प्रेम जीवन में कुछ मतभेद हो सकते हैं।
धन: धन के मामले में स्थिति सामान्य रहेगी।
स्वास्थ्य: सेहत में उतार-चढ़ाव हो सकता है।
उपाय: काले तिल का दान करें।
11. कुम्भ (Aquarius)
करियर: कार्यस्थल पर कोई नया अवसर मिल सकता है।
लव: प्रेम जीवन में खुशी और संतुष्टि रहेगी।
धन: आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी।
स्वास्थ्य: शारीरिक आराम की आवश्यकता हो सकती है।
उपाय: किसी गरीब को वस्त्र दान करें।
12. मीन (Pisces)
करियर: आज कार्यक्षेत्र में सफलता मिल सकती है।
लव: प्रेम जीवन में नई ऊर्जा आएगी।
धन: धन के मामले में लाभ के संकेत हैं।
स्वास्थ्य: सेहत ठीक रहेगी, लेकिन थकावट महसूस हो सकती है।