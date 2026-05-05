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Written By वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (06 मई, 2026)

दैनिक राशिफल: 06 मई 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Image caption: A picture of two palms with the 12 zodiac signs and daily horoscope messages

1. मेष (Aries)

 
Today Rashifal 06 May 2026: करियर: आज किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिलेगा।
लव: प्रेम जीवन की समस्या को आसानी से हल कर सकते हैं।
धन: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। 
स्वास्थ्य: मानसिक शांति बनाए रखने के लिए ध्यान करें।
उपाय: हनुमान जी के सामने दीपक जलाएं।ALSO READ: Purushottam Maas 2026: पुरुषोत्तम मास में क्या करें और क्या नहीं?
 

2. वृषभ (Taurus)

 
करियर: आज कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिल सकते हैं। 
लव: प्रेम जीवन में सामंजस्य और खुशियां रहेंगी। 
धन: आज आर्थिक लाभ हो सकता है। 
स्वास्थ्य: ज्यादा तनाव से बचें।
उपाय: भगवान शिव को जल अर्पित करें।
 

3. मिथुन (Gemini)

 
करियर: आज कार्यों में कुछ चुनौती आ सकती है।
लव: प्रेम जीवन में थोड़ी उथल-पुथल हो सकती है। 
धन: आज धन में उतार-चढ़ाव हो सकता है। 
स्वास्थ्य: सेहत में कुछ कमजोरी महसूस हो सकती है।
उपाय: किसी गरीब को भोजन दान करें।
 

4. कर्क (Cancer)

 
करियर: कार्यक्षेत्र में आपको सफलता मिल सकती है। 
लव: प्रेम जीवन में खुशी का माहौल रहेगा। 
धन: धन के मामले में स्थिति बेहतर हो सकती है। 
स्वास्थ्य: शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। 
उपाय: भगवान शिव की पूजा करें और जल अर्पित करें।
 

5. सिंह (Leo)

 
करियर: आज कार्यों में आप सफलता प्राप्त करेंगे।
लव: प्रेम संबंधों में कुछ समस्याएं हो सकती हैं। 
धन: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। 
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचने के लिए आराम करें।
उपाय: भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दें।
 

6. कन्या (Virgo)

 
करियर: कार्यक्षेत्र में आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। 
लव: प्रेम जीवन में सुकून रहेगा। 
धन: धन की स्थिति सामान्य रहेगी। 
स्वास्थ्य: हल्का व्यायाम करें और ताजे फल खाएं।
 

7. तुला (Libra)

 
करियर: कार्यक्षेत्र में किसी नये प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो सकता है। 
लव: प्रेम जीवन में आपसी समझ बढ़ेगी। 
धन: वित्तीय मामलों में सफलता के संकेत हैं। 
स्वास्थ्य: सेहत में उतार-चढ़ाव हो सकता है। 
उपाय: पीपल के पेड़ में जल अर्पित करें।
 

8. वृश्चिक (Scorpio)

 
करियर: आज कार्य में सफलता मिलेगी। 
लव: प्रेम संबंधों में सामंजस्य रहेगा। 
धन: आर्थिक रूप से दिन अच्छा रहेगा।
स्वास्थ्य: सेहत सामान्य रहेगी। 
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।
 

9. धनु (Sagittarius)

 
करियर: कारोबार से सफलता प्राप्त करने के अच्छे संकेत हैं।
लव: प्रेम जीवन में खुशियां और समझदारी बढ़ेगी। 
धन: धन की स्थिति में सुधार होगा। 
स्वास्थ्य: कुछ समय के लिए ध्यान और योग करें।
उपाय: मंगलवार को बजरंग बली की पूजा करें।
 

10. मकर (Capricorn)

 
करियर: कार्यक्षेत्र में कुछ परेशानियां आ सकती हैं। 
लव: प्रेम जीवन में कुछ मतभेद हो सकते हैं। 
धन: धन के मामले में स्थिति सामान्य रहेगी। 
स्वास्थ्य: सेहत में उतार-चढ़ाव हो सकता है। 
उपाय: काले तिल का दान करें।
 

11. कुम्भ (Aquarius)

 
करियर: कार्यस्थल पर कोई नया अवसर मिल सकता है।
लव: प्रेम जीवन में खुशी और संतुष्टि रहेगी। 
धन: आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी। 
स्वास्थ्य: शारीरिक आराम की आवश्यकता हो सकती है।
उपाय: किसी गरीब को वस्त्र दान करें।
 

12. मीन (Pisces)

 
करियर: आज कार्यक्षेत्र में सफलता मिल सकती है। 
लव: प्रेम जीवन में नई ऊर्जा आएगी। 
धन: धन के मामले में लाभ के संकेत हैं। 
स्वास्थ्य: सेहत ठीक रहेगी, लेकिन थकावट महसूस हो सकती है। 
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वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
पौराणिक कथा, इतिहास, धर्म और दर्शन के जानकार, अनुभवी ज्योतिष, लेखक और विषय-विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए आलेखों का प्रकाशन किया जाता है।.... और पढ़ें
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