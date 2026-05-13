बुधवार, 13 मई 2026
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. आज का मुहूर्त
  4. Today Daily Muhurat
Written By वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 14 मई 2026: गुरुवार का पंचांग और शुभ समय

फूलों की रंगोली तथा पुष्पों के ऊपर रखा कलश, जो नारियल और आम के पत्तों से सजा हुआ है, साथ ही जलते दीये के बीच शुभ मुहूर्त संबंधी मैसेज देता फोटो

आज आपका दिन मंगलमय हो!

 
Today Shubh Muhurat 14 May 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 14 मई, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: Jyeshtha Amavasya 2026: ज्येष्ठ माह की अमावस्या का क्या है महत्व, जानिए पौराणिक कथा
 
आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।
 
आज 14 मई 2026, गुरुवार का विस्तृत पंचांग और शुभ मुहूर्त नीचे दिया गया है। आज शुद्ध ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है। आज से वट सावित्री व्रतारंभ होंगे तथा प्रदोष व्रत मनाया जाएगा। 
 

आज का पंचांग: 14 मई 2026

वार: गुरुवार
 
तिथि: द्वादशी (शाम 04:24 पीएम तक), उसके बाद त्रयोदशी
 
पक्ष: कृष्ण पक्ष
 
नक्षत्र: रेवती (अगले दिन सुबह 05:01 एएम, 15 मई तक)
 
योग: प्रीति (रात 11:38 पीएम तक)
 
करण: कौलव (शाम 04:24 पीएम तक), उसके बाद तैतिल
 
सूर्य राशि: मेष (शाम 05:14 पीएम तक), उसके बाद वृषभ (वृषभ संक्रांति)
 
चंद्र राशि: मीन (अगले दिन सुबह 05:01 एएम तक), उसके बाद मेष
 

शुभ और अशुभ समय

 
ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 04:05 एएम से 04:48 एएम
अभिजीत मुहूर्त- सुबह 11:51 एएम से दोपहर 12:45 पीएम
राहुकाल (अशुभ)- दोपहर 01:59 पीएम से 03:41 पीएम
यमगंड (अशुभ)- सुबह 05:32 एएम से 07:13 एएम
पंचक समाप्ति- अगले दिन सुबह 05:01 एएम पर
 

आज का विशेष: वृषभ संक्रांति और प्रदोष

 
 
प्रदोष व्रत (गुरु प्रदोष): शाम को त्रयोदशी तिथि लगने के कारण आज प्रदोष का व्रत रखा जाएगा। गुरुवार को प्रदोष होने से यह "गुरु प्रदोष" कहलाता है, जो शत्रुओं के नाश और सफलता के लिए उत्तम है।
 
पंचक का अंतिम दिन: आज रेवती नक्षत्र के साथ पंचक का प्रभाव समाप्त होने वाला है। कल सुबह से सभी रुके हुए कार्य गति पकड़ सकेंगे।
 
उपाय: आज भगवान विष्णु को पीले फल अर्पित करें और शाम के समय शिव मंदिर में दीप दान करें।
 
सावधानी: दोपहर 01:59 से 03:41 के बीच राहुकाल रहेगा। इस समय कोई भी नया निवेश या मांगलिक कार्य शुरू न करें।ALSO READ: सूर्य का वृषभ राशि में प्रवेश, जानें मेष से मीन तक किसे मिलेगा लाभ, राशिफल
 
लेखक के बारे में
वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
पौराणिक कथा, इतिहास, धर्म और दर्शन के जानकार, अनुभवी ज्योतिष, लेखक और विषय-विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए आलेखों का प्रकाशन किया जाता है।.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
14 May Birthday: आपको 14 मई, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

2026 का दूसरा सूर्य ग्रहण कब लगेगा? 5 राशियों पर अशुभ असर, 3 की चमकेगी किस्मत, जानें तारीख और उपाय

2026 का दूसरा सूर्य ग्रहण कब लगेगा? 5 राशियों पर अशुभ असर, 3 की चमकेगी किस्मत, जानें तारीख और उपायवर्ष 2026 का दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण सूर्य ग्रहण 12 अगस्त 2026 को लगेगा। 28 अगस्त को आंशिक चंद्र ग्रहण रहेगा। यह एक पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा। यह सूर्य ग्रहण कर्क राशि (Cancer) और अश्लेषा नक्षत्र में लगेगा। इस ग्रहण का 4 राशियों पर नकारात्मक असर होगा। यहां इस ग्रहण से जुड़ी 4 राशियों और सूर्य ग्रहण मुख्य जानकारी दी गई है।

Nautapa 2026: नौतपा क्या है? जानें इसके कारण और लक्षण

Nautapa 2026: नौतपा क्या है? जानें इसके कारण और लक्षणWhat is Nautapa: नौतपा भारतीय ज्योतिष और लोक परंपरा का एक ऐसा शब्द है, जो भीषण गर्मी का प्रतीक माना जाता है। जब सूर्य की तपिश अपने चरम पर होती है और धरती 'भट्टी' की तरह तपने लगती है, तब उस समय को नौतपा कहा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार, जब सूर्य ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है, तो उसके शुरुआती 9 दिनों को नौतपा कहा जाता है।

दक्षिण दिशा से जुड़ी ये गलतियां बना सकती हैं कंगाल, जानिए क्या रखें और क्या नहीं

दक्षिण दिशा से जुड़ी ये गलतियां बना सकती हैं कंगाल, जानिए क्या रखें और क्या नहींवास्तु शास्त्र में दक्षिण (South) दिशा को 'यम' (मृत्यु के देवता) और 'मंगल' (ऊर्जा और साहस के ग्रह) की दिशा माना जाता है। यह दिशा स्थिरता, प्रसिद्धि और धन के संचय का प्रतीक है। इस दिशा का भारी होना घर की सुख-शांति के लिए बहुत जरूरी माना जाता है। यहाँ उन चीजों की सूची दी गई है जिन्हें दक्षिण दिशा में रखना अत्यंत शुभ और वास्तु सम्मत माना जाता है।

बुधादित्य राजयोग से चमकेगी 4 राशियों की किस्मत, नौकरी-व्यापार में होगा बड़ा लाभ

बुधादित्य राजयोग से चमकेगी 4 राशियों की किस्मत, नौकरी-व्यापार में होगा बड़ा लाभमई 2026 में ग्रहों की चाल एक अद्भुत संयोग बनाने जा रही है। 14 मई को जैसे ही सूर्य देव वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, वहां पहले से मौजूद बुध ग्रह के साथ मिलकर वे 'बुधादित्य राजयोग' का निर्माण करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में इस योग को अत्यंत शुभ, बौद्धिक क्षमता बढ़ाने वाला और आर्थिक समृद्धि देने वाला माना जाता है। आइए जानते हैं, इस सुनहरे संयोग से किन 4 भाग्यशाली राशियों की किस्मत चमकने वाली है।

अपरा एकादशी 2026: कब है तिथि और क्या है इसका धार्मिक महत्व? जानिए सब कुछ

अपरा एकादशी 2026: कब है तिथि और क्या है इसका धार्मिक महत्व? जानिए सब कुछसाल 2026 में अपरा एकादशी का व्रत 13 मई, बुधवार को रखा जाएगा। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को 'अचला एकादशी' के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ इस एकादशी की तिथि, मुहूर्त और महत्व की पूरी जानकारी दी गई है।

और भी वीडियो देखें

वास्तु टिप्स: खुशहाल घर और खुशहाल जीवन के 10 सरल उपाय vastu tips

वास्तु टिप्स: खुशहाल घर और खुशहाल जीवन के 10 सरल उपाय vastu tipsVastu Shastra n Happy Home Tips: खुशहाल घर ही खुशहाल जीवन की नींव है। वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर की ऊर्जा हमारे स्वास्थ्य, रिश्तों और आर्थिक स्थिति पर सीधा असर डालती है। यहां खुशहाल घर बनाए रखने और खुशहाल जीवन के लिए 10 सबसे सरल और प्रभावी वास्तु उपाय दिए गए हैं, जिन्हें आप आसानी से अपना सकते हैं...

बुध का वृषभ राशि में गोचर, 12 राशियों पर कैसा होगा प्रभाव?

बुध का वृषभ राशि में गोचर, 12 राशियों पर कैसा होगा प्रभाव?ज्योतिष शास्त्र में 'बुद्धि के कारक' माने जाने वाले बुध ग्रह 15 मई 2026 की मध्यरात्रि (00:18 बजे) अपनी चाल बदलते हुए मेष राशि से विदा लेंगे और शुक्र की प्रिय राशि वृषभ में कदम रखेंगे। वृषभ की स्थिरता और बुध की तार्किकता का यह मिलन सभी 12 राशियों के जीवन में बड़े बदलाव लाने वाला है। आइए जानते हैं, इस 'बुध-भ्रमण' का आपकी राशि पर क्या असर होगा।

Jyeshtha Amavasya Vrat 2026: ज्येष्ठ अमावस्या व्रत और पूजा विधि

Jyeshtha Amavasya Vrat 2026: ज्येष्ठ अमावस्या व्रत और पूजा विधि2026 Jyeshtha Amavasya: ज्येष्ठ अमावस्या का व्रत और पूजा न केवल पितरों की शांति के लिए अनिवार्य मानी जाती है, बल्कि यह शनि देव की कृपा और अखंड सौभाग्य प्राप्त करने का भी दिन है। चूंकि ज्येष्ठ माह में गर्मी चरम पर होती है, इसलिए इस दिन जल सेवा और छायादार वस्तुओं के दान का विशेष विधान है।

सूर्य के वृषभ राशि में प्रवेश से बदलेंगे वैश्विक हालात? जानें भविष्यफल

सूर्य के वृषभ राशि में प्रवेश से बदलेंगे वैश्विक हालात? जानें भविष्यफलज्योतिषीय कैलेंडर में 15 मई 2026, शुक्रवार का दिन बेहद खास होने वाला है। इस दिन ग्रहों के राजा सूर्य अपने मेष राशि के सफर को विराम देकर शुक्र की राशि वृषभ में प्रवेश करेंगे, जिसे 'वृषभ संक्रांति' के नाम से जाना जाता है।

सूर्य का वृषभ राशि में प्रवेश, जानें मेष से मीन तक किसे मिलेगा लाभ, राशिफल

सूर्य का वृषभ राशि में प्रवेश, जानें मेष से मीन तक किसे मिलेगा लाभ, राशिफलज्योतिष की दुनिया में सूर्य का राशि परिवर्तन महज एक खगोलीय घटना नहीं, बल्कि हमारे जीवन की ऊर्जा बदलने का संकेत है। 15 मई 2026, शुक्रवार की सुबह 06:00 बजे जब ग्रहों के राजा सूर्य अपनी उच्च राशि मेष को छोड़कर शुक्र की प्रिय राशि वृषभ में कदम रखेंगे, तो पूरे ब्रह्मांड का मिजाज बदल जाएगा। 15 जून तक सूर्य यहीं रहकर हमारे आर्थिक फैसलों, पारिवारिक रिश्तों और आत्मविश्वास को नई दिशा देंगे। आइए जानते हैं, इस 'सौर-क्रांति' का आपकी राशि पर क्या असर होने वाला है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

चुनाव 2026

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com