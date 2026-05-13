Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 14 मई 2026: गुरुवार का पंचांग और शुभ समय

आज आपका दिन मंगलमय हो!

Today Shubh Muhurat 14 May 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 14 मई, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: Jyeshtha Amavasya 2026: ज्येष्ठ माह की अमावस्या का क्या है महत्व, जानिए पौराणिक कथा क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 14 मई, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।

आज 14 मई 2026, गुरुवार का विस्तृत पंचांग और शुभ मुहूर्त नीचे दिया गया है। आज शुद्ध ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है। आज से वट सावित्री व्रतारंभ होंगे तथा प्रदोष व्रत मनाया जाएगा।

आज का पंचांग: 14 मई 2026

वार: गुरुवार

तिथि: द्वादशी (शाम 04:24 पीएम तक), उसके बाद त्रयोदशी

पक्ष: कृष्ण पक्ष

नक्षत्र: रेवती (अगले दिन सुबह 05:01 एएम, 15 मई तक)

योग: प्रीति (रात 11:38 पीएम तक)

करण: कौलव (शाम 04:24 पीएम तक), उसके बाद तैतिल

सूर्य राशि: मेष (शाम 05:14 पीएम तक), उसके बाद वृषभ (वृषभ संक्रांति)

चंद्र राशि: मीन (अगले दिन सुबह 05:01 एएम तक), उसके बाद मेष

शुभ और अशुभ समय

ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 04:05 एएम से 04:48 एएम

अभिजीत मुहूर्त- सुबह 11:51 एएम से दोपहर 12:45 पीएम

राहुकाल (अशुभ)- दोपहर 01:59 पीएम से 03:41 पीएम

यमगंड (अशुभ)- सुबह 05:32 एएम से 07:13 एएम

पंचक समाप्ति- अगले दिन सुबह 05:01 एएम पर

आज का विशेष: वृषभ संक्रांति और प्रदोष

प्रदोष व्रत (गुरु प्रदोष): शाम को त्रयोदशी तिथि लगने के कारण आज प्रदोष का व्रत रखा जाएगा। गुरुवार को प्रदोष होने से यह "गुरु प्रदोष" कहलाता है, जो शत्रुओं के नाश और सफलता के लिए उत्तम है।

पंचक का अंतिम दिन: आज रेवती नक्षत्र के साथ पंचक का प्रभाव समाप्त होने वाला है। कल सुबह से सभी रुके हुए कार्य गति पकड़ सकेंगे।

उपाय: आज भगवान विष्णु को पीले फल अर्पित करें और शाम के समय शिव मंदिर में दीप दान करें।