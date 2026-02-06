Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 7 फरवरी 2026: शनिवार का पंचांग और शुभ समय

आज आपका दिन मंगलमय हो!

07 February 2026 ke Muhurat: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 07 फरवरी, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त। क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 07 फरवरी, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।

7 फरवरी 2026, शनिवार का विस्तृत पंचांग और शुभ मुहूर्त नीचे दिया गया है। आज फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है।

आज का पंचांग (07 फरवरी 2026)

तिथि: षष्ठी।

पक्ष: कृष्ण पक्ष

मास: फाल्गुन

वार: शनिवार

नक्षत्र: हस्त (प्रातः 07:56 तक), उसके बाद चित्रा नक्षत्र।

योग: धृति (दोपहर 02:59 तक), उसके बाद शूल योग।

करण: गर (प्रातः 09:12 तक), फिर वणिज।

चंद्र राशि: कन्या (रात्रि 09:19 तक), उसके बाद तुला राशि।

शुभ और अशुभ मुहूर्त

शुभ समय (Auspicious Timings)

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:13 से 12:57 तक (अति शुभ)

ब्रह्म मुहूर्त: प्रातः 05:21 से 06:13 तक

विजय मुहूर्त: दोपहर 02:30 से 03:13 तक

अमृत काल: रात्रि 11:39 से 01:25 तक (8 फरवरी तड़के)

अशुभ समय (Avoid for New Tasks)

राहुकाल: सुबह 09:50 से 11:12 तक (इस समय नए कार्य टालें)

यमगण्ड: दोपहर 01:57 से 03:19 तक

गुलिक काल: प्रातः 07:05 से 08:28 तक