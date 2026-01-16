शुक्रवार, 16 जनवरी 2026
Written By WD Feature Desk

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 17 जनवरी 2026: शनिवार का पंचांग और शुभ समय

17 January 2026 ke Muhurat
आज आपका दिन मंगलमय हो!
 
Today Shubh Muhurat 17 January 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 17 जनवरी, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: मौनी अमावस्या पर स्नान करने और दान देने के क्या हैं फायदे
 
आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।
 
17 जनवरी 2026, शनिवार का विस्तृत पंचांग और शुभ मुहूर्त नीचे दिया गया है। 
 
आज मासिक शिवरात्रि का विशेष पर्व है और पितृ कार्यों के लिए भी महत्वपूर्ण दिन है।
 
आज का पंचांग (17 जनवरी 2026)
तिथि: चतुर्दशी (रात्रि 11:36 तक), उसके बाद अमावस्या प्रारंभ।
 
पक्ष: कृष्ण पक्ष
 
मास: माघ
 
वार: शनिवार
 
नक्षत्र: पूर्वाषाढ़ा (अगले दिन सुबह 10:02 तक), उसके बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र।
 
योग: व्याघात (रात्रि 08:58 तक), उसके बाद हर्षण योग।
 
करण: शकुनि (सुबह 10:59 तक), फिर चतुष्पाद।
 
चंद्र राशि: धनु 
 
शुभ और अशुभ मुहूर्त
शुभ समय (Auspicious Timings)
अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:10 से 12:53 तक
 
मासिक शिवरात्रि पूजा मुहूर्त: रात्रि 12:04 से 12:58 तक (18 जनवरी की मध्यरात्रि)
 
ब्रह्म मुहूर्त: प्रातः 05:27 से 06:21 तक
 
विजय मुहूर्त: दोपहर 02:17 से 02:59 तक
 
अमृत काल: रात्रि 03:00 से 04:45 तक (18 जनवरी तड़के)
 
अशुभ समय (Avoid for New Tasks)
राहुकाल: सुबह 09:53 से 11:12 तक
 
यमगण्ड: दोपहर 01:51 से 03:10 तक
 
गुलिक काल: प्रातः 07:14 से 08:34 तक
 
दिशा शूल: पूर्व दिशा (आज पूर्व दिशा में यात्रा करने से बचना चाहिए)ALSO READ: Rath Saptami 2026: रथ सप्तमी का अर्थ, आरती, पूजा विधि, चालीसा और लाभ
17 January Birthday: आपको 17 जनवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

सबरीमाला मंदिर के सामने स्थित पहाड़ी पर 3 बार दिखाई देने वाले दिव्य प्रकाश का क्या है रहस्य?

सबरीमाला मंदिर के सामने स्थित पहाड़ी पर 3 बार दिखाई देने वाले दिव्य प्रकाश का क्या है रहस्य?Makaravilakku festival Makarajyothi 2026: सबरीमाला मंदिर में दिखाई देने वाले उस दिव्य प्रकाश को 'मकरज्योति' (Makarajyothi) कहा जाता है। हर साल मकर संक्रांति की शाम को सबरीमाला के सामने 'पोन्नम्बलमेडु' (Ponnambalamedu) पहाड़ी पर यह ज्योति तीन बार चमकती है। इसके रहस्य और वास्तविकता को लेकर दो मुख्य पहलू हैं: एक आध्यात्मिक विश्वास और दूसरा प्रशासनिक स्पष्टीकरण।

शाकंभरी माता की आरती हिंदी– अर्थ, लाभ और पाठ विधि | Shakambari mata ki aarti

शाकंभरी माता की आरती हिंदी– अर्थ, लाभ और पाठ विधि | Shakambari mata ki aartiShakambari aarti: हरि ॐ श्री शाकुम्भरी अम्बाजी की आरती कीजो शाकंभरी माता की जी की आरती का हिंदी अर्थ, लाभ और सही पाठ विधि जानें। भक्ति भाव से पाठ करने का सरल और प्रभावी तरीका। सहारनपुर (उत्तर प्रदेश) स्थित प्रसिद्ध सिद्धपीठ और राजस्थान के सांभर में स्थित मंदिर में इस आरती का बहुत भव्य आयोजन होता है।

सूर्य का मकर राशि में गोचर, 12 राशियों का राशिफल, किसे होगा लाभ और किसे नुकसान

सूर्य का मकर राशि में गोचर, 12 राशियों का राशिफल, किसे होगा लाभ और किसे नुकसानSurya in Capricorn Transit 2026: सूर्य का मकर राशि में गोचर कुछ राशियों के लिए लाभकारी हो सकता है, खासकर उन राशियों के लिए जो कर्म, प्रतिष्ठा, और धन से संबंधित हैं- जैसे मेष, वृष, मिथुन। वहीं कुछ राशियों को मानसिक और शारीरिक चुनौती का सामना भी करना पड़ सकता है- जैसे वृश्चिक, मकर, कुंभ। कुल मिलाकर, यह समय मेहनत और धैर्य का है, जिससे आप अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं।

Horoscope:धनु राशि में चतुर्ग्रही योग, 4 राशियों के लिए बेहद शुभ

Horoscope:धनु राशि में चतुर्ग्रही योग, 4 राशियों के लिए बेहद शुभHoroscope:ये चार ग्रह हैं धनु राशि में: चतुर्ग्रही योग (धनु राशि में): आज धनु राशि में सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र चारों एक साथ विराजमान हैं। यह एक अत्यंत शक्तिशाली योग है। इससे प्रशासनिक कार्यों, राजनीति और साहसिक निर्णयों में तेजी आएगी। धनु राशि में बुध और शुक्र की युति से 'लक्ष्मी नारायण योग' बन रहा है, जो आर्थिक समृद्धि और कलात्मक कार्यों के लिए बहुत शुभ माना जाता है।

क्या सच में फिर से होने वाला है ऑपरेशन सिंदूर प्रारंभ, क्या कहती है भविष्यवाणी

क्या सच में फिर से होने वाला है ऑपरेशन सिंदूर प्रारंभ, क्या कहती है भविष्यवाणीOperation Sindoor 2.0: ऑपरेशन सिंदूर 6-7 मई 2025 की रात को हुआ था, जो 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के जवाब में भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा पाकिस्तान और पीओके में आतंकवादी ठिकानों पर किया गया एक सैन्य अभियान था। इस ऑपरेशन के माध्यम से दुनिया ने भारत की शक्ति को देखा और पास्तिान घुटनों के बल आ गया। जिसके बाद 10 मई 2025 को संघर्षविराम पर सहमति बनी। लेकिन भविष्यवक्ता आशंका इस साल जून से अक्टूबर के बीच फिर से शुरु हो सकता है- ऑपरेशन सिंदूर।

17 January Birthday: आपको 17 जनवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

17 January Birthday: आपको 17 जनवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!17 January Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 17 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 17 जनवरी 2026: शनिवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 17 जनवरी 2026: शनिवार का पंचांग और शुभ समय17 January 2026 Today Shubh Muhurat:क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 17 जनवरी, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त...

माघ शुक्ल चतुर्थी को कहां मनाई जाती है गणेश जयंती?

माघ शुक्ल चतुर्थी को कहां मनाई जाती है गणेश जयंती?Ganesh Jayanti festival 2026: माघ शुक्ल गणेश जयंती को मुख्यतः महाराष्ट्र व कोंकण के तटीय क्षेत्रों में भगवान श्री गणेश के अवतरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार, यह गणेश जयंती माघ माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाई जाती है, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर हिसाब से जनवरी और फरवरी महीने के मध्य में पड़ती है।

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (16 जनवरी, 2026)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (16 जनवरी, 2026)Today 16 January horoscope in Hindi 2026 : कैसा रहेगा आज 16 जनवरी 2026 का आपका दिन। जानिए डेली होरोस्कोप के अनुसार शुक्रवार का भविष्यफल। मेष से लेकर मीन राशि यानी सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल से संबंधित वेबदुनिया पर पढ़ें एकदम सटीक जानकारी... Today Rashifal 16 January 2026

16 January Birthday: आपको 16 जनवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

16 January Birthday: आपको 16 जनवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!16 January Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 16 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी,,,
