Thursday Remedies: गुरुवार को करें तुलसी की मंजरी के अचूक उपाय, आर्थिक तंगी होगी दूर, मनोकामना होगी पूर्ण

Tulsi Manjari Remedies: हिंदू धर्म में तुलसी का पौधा न सिर्फ एक पौधा है, बल्कि इसे देवी के समान पूज्यनीय माना जाता है। तुलसी को भगवान विष्णु की प्रिय मानी जाती है और इसके हर हिस्से को पवित्र माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में, तुलसी के पौधे के साथ-साथ उसकी मंजरी यानी बीज को भी बेहद शुभ माना गया है। माना जाता है कि तुलसी की मंजरी से किए गए कुछ अचूक उपाय आर्थिक तंगी को दूर कर सकते हैं और व्यक्ति की हर मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। आइए जानते हैं इन उपायों के बारे में।





तुलसी मंजरी का महत्व

तुलसी का पौधा जहां देवी लक्ष्मी का प्रतीक है, वहीं इसकी मंजरी धन और समृद्धि का प्रतिनिधित्व करती है। मंजरी में कई बीज होते हैं, जो यह दर्शाते हैं कि यह धन को कई गुना बढ़ाने की क्षमता रखती है। ज्योतिषियों का मानना है कि यदि आप पूरी श्रद्धा और सही विधि से तुलसी की मंजरी का उपयोग करते हैं, तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी।





आर्थिक तंगी दूर करने के लिए अचूक उपाय

1. लक्ष्मी-नारायण को अर्पित करें: अगर आप लंबे समय से आर्थिक तंगी से परेशान हैं, तो गुरुवार के दिन स्नान के बाद तुलसी की मंजरी को लाल रंग के कपड़े में बांध लें। इसके बाद इसे भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करें। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों की कृपा आप पर बनी रहती है और धन संबंधी सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं।

2. दूध और मंजरी से अभिषेक: गुरुवार के दिन स्नान के बाद तुलसी की कुछ मंजरी लें और उन्हें दूध में मिलाकर भगवान विष्णु का अभिषेक करें। इस उपाय को करने से न केवल धन की समस्या दूर होती है, बल्कि परिवार में सुख-शांति और समृद्धि भी बनी रहती है।

3. तुलसी के इस मंत्र का जाप करें: गुरुवार के दिन भगवान विष्णु और तुलसी की पूजा करते समय इस मंत्र का जाप करना बहुत शुभ माना जाता है: तुलसी श्रीर्महालक्ष्मीर्विद्याविद्या यशस्विनी। धर्म्या धर्मानना देवी देवीदेवमन: प्रिया।। लभते सुतरां भक्तिमन्ते विष्णुपदं लभेत्। तुलसी भूर्महालक्ष्मी: पद्मिनी श्रीर्हरिप्रिया।। इस मंत्र के जाप से भगवान विष्णु शीघ्र प्रसन्न होते हैं और आपकी हर इच्छा पूरी करते हैं।





मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय

1. सत्यनारायण भगवान को अर्पित करें: गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा के समय या सत्यनारायण कथा के दौरान उन्हें तुलसी की मंजरी अर्पित करें। माना जाता है कि भगवान विष्णु को तुलसी की मंजरी बहुत प्रिय है। इस उपाय को करने से वे जल्दी प्रसन्न होते हैं और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं।

2. तिजोरी में रखें मंजरी: यदि आप अपने घर में धन का प्रवाह बढ़ाना चाहते हैं, तो तुलसी की मंजरी को एक साफ लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी या धन रखने वाली जगह पर रखें। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और धन का आगमन बना रहता है। इस उपाय को हर गुरुवार को करने से और भी अधिक लाभ मिलता है।

3. गंगाजल में मिलाएं: पूजा के दौरान जल में तुलसी की मंजरी मिलाकर भगवान पर चढ़ाएं। यह उपाय भगवान की पूजा को और भी प्रभावी बनाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है।

इन सभी उपायों को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करने से निश्चित रूप से आपकी आर्थिक परेशानियां दूर होंगी और जीवन में सुख-समृद्धि आएगी।

