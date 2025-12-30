UP : संभल में फिर गरमाया माहौल, जानिए क्यों भारी संख्या में तैनात हुआ पुलिस बल

उत्तरप्रदेश के संभल में जामा मस्जिद के करीब भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। मीडिया खबरों के मुताबिक पीएसी, आरएएफ और भारी पुलिस जवानों की तैनाती की गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची। जमीन की पैमाइश और जांच पड़ताल की पूरी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इलाके में हलचल तेज हो गई और प्रशासन की चप्पे-चप्पे पर कड़ी निगरानी है। ड्रोन कैमरे से भी कड़ी निगरानी की जा रही है।

एलआईयू सहित अन्य खुफियां तंत्र अलर्ट रहेंगे। साथ ही सत्यवृत पुलिस चौकी के कंट्रोल रूम से भी पैनी नजर रखी जाएगी। मीडिया खबरों के मुताबिक कब्रिस्तान भूमि मामले में पैमाइश की जाएगी। ये पैमाइश आठ बीघा कब्रिस्तान की भूमि पर अवैध 22 दुकान-मकान के मामले में की जाएगी।

इसके मद्देनजर इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। कल्कि सेना के राष्ट्रीय संयोजक और अधिवक्ता सुभाष त्यागी ने 12 दिसंबर को डीएम से इस मामले की शिकायत की थी। उन्होंने कहा था कि 1980 के दशक में जमीन खाली थी।

पहले यह टीले के रूप में थी, लेकिन 20 से 25 सालों में कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध कब्जा किया गया है। जहां अब मकान-दुकाने खड़ी कर दी गई है। आरोप है कि 24 नंबर को संभल में यहां विवादित ढांचे के सर्वे के दौरान हुई हिंसा भड़की थी और इन्हीं मकान की छतों से पत्थरबाजी की गई थी। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो इसलिए ऐसा एक्शन जरूरी है। Edited by: Sudhir Sharma