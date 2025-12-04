गुरुवार, 4 दिसंबर 2025
  • Follow us
  1. खेल-संसार
  2. अन्य खेल
  3. समाचार
  4. Gender Neutral Trials for Senior & Junior Kho Kho team to be held in Uttar Pradesh
Written By WD Sports Desk
Last Modified: गुरुवार, 4 दिसंबर 2025 (19:03 IST)

सीनियर और जूनियर खो खो टीम के चयन ट्रायल्स होंगे उत्तर प्रदेश में

Kho Kho Federation of India
खो-खो फेडरेशन ऑफ इंडिया (KKFI) 44वीं जूनियर नेशनल खो-खो चैंपियनशिप (बॉयज और गर्ल्स) और 58वीं सीनियर नेशनल खो-खो चैंपियनशिप (पुरुष और महिला) के लिए उत्तर प्रदेश के खो-खो खिलाड़ियों के चयन ट्रायल क्रमशः 7 और 14 दिसंबर को ग़ाज़ियाबाद में आयोजित करेगी। सेंट मैरीज कॉन्वेंट स्कूल में आयोजित होने वाले जूनियर नेशनल ट्रायल के लिए खिलाड़ियों की आयु 04 जनवरी, 2026 को 18 वर्ष से कम होनी चाहिए। सीनियर नेशनल्स के लिए खिलाड़ियों को गीता संजय मेमोरियल पब्लिक स्कूल, लोहिया
नगर पहुँचना होगा।

44वीं जूनियर नेशनल खो-खो चैंपियनशिप (बॉयज़ और गर्ल्स) 2025-26 का आयोजन 31 दिसंबर, 2025 से 04 जनवरी, 2026 तक गुंजुर, बैंगलोर, कर्नाटक में और 58वीं सीनियर नेशनल खो-खो चैंपियनशिप (पुरुष और महिला) 2025-26 का आयोजन 11 से 15 जनवरी, 2026 तक काज़ीपेट, तेलंगाना में केकेएफआई के तत्वावधान में किया जाएगा। केकेएफआई के महासचिव उपकार सिंह विरक ने कहा, ”पूरी चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता और उच्च चयन मानकों को बनाए रखने के लिए वीडियोग्राफ किया जाएगा।

केवल ट्रायल के माध्यम से चुने गए खिलाड़ियों को ही नेशनल में भाग लेने के लिए माना जाएगा।” चयनित खिलाड़ियों को जूनियर और सीनियर नेशनल खो-खो चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए केकेएफआई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना होगा।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

10 हार, 3 सीरीज गंवाई, भारतीय जमीन पर 21वीं सदी के सबसे खराब टेस्ट कोच

10 हार, 3 सीरीज गंवाई, भारतीय जमीन पर 21वीं सदी के सबसे खराब टेस्ट कोचमुख्य कोच गौतम गंभीर का 16 महीने का सफर उतार-चढ़ाव भरा रहा, इस दौरान भारत को घरेलू मैदान पर न्यूजीलैंड से 0-3, ऑस्ट्रेलिया से उसकी सरजमीं पर 1-3 से और अब घरेलू मैदान पर दक्षिण अफ्रीका से 0-2 से हार मिली।इंग्लैंड दौरे पर जरूर मिंया मैजिक के कारण सीरीज बराबर हुई लेकिन वहां भी टीम इंडिया 2 टेस्ट मैच हारी।

WTC Points Table में भारत पाकिस्तान से भी नीचे खिसका

WTC Points Table में भारत पाकिस्तान से भी नीचे खिसकादक्षिण अफ्रीका से दोनों टेस्ट मैच में हार झेलने के बाद भारत विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) तालिका में पांचवें स्थान पर खिसक गया है जिससे उसकी फाइनल में पहुंचने की संभावनाओं को करारा झटका लगा है।बुधवार को गुवाहाटी में दूसरे टेस्ट में 408 रन से मिली हार, पारंपरिक पांच दिवसीय प्रारूप में रनों के लिहाज से भारत की सबसे बड़ी हार है।

INDvsSA ODI मैच पहली बार खेला गया इस नियम से, बल्लेबाजों को हुआ फायदा

INDvsSA ODI मैच पहली बार खेला गया इस नियम से, बल्लेबाजों को हुआ फायदारांची के जेसीए अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में हुआ भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका का मैच एक नए नियम से खेला गया। 34 ओवर के बाद गेंदबाजी कर रही टीम को कोई एक गेंद चुनने को मिली जिससे बाकी के 16 ओवर पूरे होंगे। भारत की पारी के दौरान विराट कोहली ने चुनी हुई गेंद पर जबरदस्त प्रहार किया और धीमे लग रहे शतक को तेज बनाया।

वैभव को नहीं उनके के दोस्त को मिली U19 टीम की कप्तानी, जो हैं CSK का ओपनर

वैभव को नहीं उनके के दोस्त को मिली U19 टीम की कप्तानी, जो हैं CSK का ओपनरमुंबई के बल्लेबाज़ आयुष म्हात्रे को 12 दिसंबर से दुबई में होने वाले ACC अंडर-19 एशिया कप के लिए भारत अंडर-19 टीम का कप्तान बनाया गया है। BCCI ने टूर्नामेंट के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की, जिसमें आक्रामक ओपनर वैभव सूर्यवंशी भी शामिल हैं। विहान मल्होत्रा को टीम का उपकप्तान बनाया गया है।

WTC के बाद दूसरे नंबर पर यह जीत, टेम्बा बावुमा भारतीय किला फतह करने के बाद बोले

WTC के बाद दूसरे नंबर पर यह जीत, टेम्बा बावुमा भारतीय किला फतह करने के बाद बोलेमौजूदा विश्व टेस्ट चैंपियन दक्षिण अफ्रीका के कप्तान तेम्बा बावुमा के लिए भारत को उसकी सरजमीं पर हराना विशेष महत्व रखती है और उनका कहना है कि दो टेस्ट मैच की श्रृंखला जीतना लगभग इस साल के शुरू में मिली विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीत के बराबर ही ही है।दक्षिण अफ्रीका ने भारत के तीन दौरों में लगातार सात टेस्ट गंवाए हैं और उनकी आखिरी जीत 2010 में नागपुर में रही थी

और भी वीडियो देखें

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com