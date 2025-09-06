शनिवार, 6 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. व्रत-त्योहार
  3. श्राद्ध पर्व
  4. Shraadh Paksha is a great festival of paying homage to ancestors
Written By WD Feature Desk
Last Modified: शनिवार, 6 सितम्बर 2025 (17:10 IST)

पूर्वजों को श्रद्धा सुमन अर्पण का महापर्व श्राद्ध पक्ष

Shradh paksha AI
- अमित राव पवार, देवास (म.प्र.)
(युवा लेखक-साहित्यकार)
 
पुराणों के अनुसार जिसको भी पितृ दोष जन्म कुंडली में होता है उसे 16 दिनों तक तर्पण एवं श्रीमद्भागवत गीता के अध्यायों का पाठ करना लाभकारी माना गया है।जिससे पितरों को मोक्ष-शांति, मुक्ति के साथ हमारे पितृ दोष समाप्त होकर व कष्टों से उभारने में सहायक होते हैं। शास्त्रों में पितृ ऋण को भी महत्वपूर्ण ऋण माना गया है। इसमें भी सातों लोको में स्थित सातों पितृ गणों को लिया जाता है। परंतु माता-पिता का ऋण सबसे बड़ा ऋण माना गया है। हिंदू धर्म के अनुसार जिस तिथि को मनुष्य की मृत्यु होती है उस तिथि को उसका श्राद्ध माना जाता है। भूल-चूक या हमारे किसी पूर्वजों की तिथि ज्ञात नहीं है तो उसके लिए अंतिम दिन सर्वपितृ अमावस्या का दिन है। (पितृ-विसर्जनी अमावस्या) इस दिन उन सब पितरों को याद कर श्रद्धा के साथ तर्पण करना चाहिए,जिनके कारण आज हम है। व क्षमा याचना कर सुख-शांति, यश-कीर्ति, पितृदोष निवारण हेतु याचना कर आशीर्वाद लेना चाहिए।
 
हिंदू परंपराओं और भारतीय संस्कृति में अनेक पर्व, त्यौहार, उत्सवादी को हर दिन मनाया जाता है। इन पर्वों का महत्व अपने आप में पर्यावरण की दष्टि तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण होता है।विश्व में हिंदू धर्म ही जो पुनर्जीवन को मानता है और मृत्यु के पश्चात भी अपने परिवार की सात पीढ़ियो के पूर्वजों का स्मरण कर उन्हें याद करता है तथा उनके निमित्त अपने कर्मो के उत्तरदायित्व को पूरी ईमानदारी से निभाता। इसके लिए वर्ष भर शुभ कार्य में तो अपने पूर्वजों को याद करते ही है। पर इसे 16 दिनों तक विशेष पर्व के रूप में मनाया जाता है। इन 16 दिनों को श्राद्ध पक्ष के नाम से हम जानते हैं।'
 
श्री मदभागवत में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जन्म लेने वाले मृत्यु और मृत्यु को प्राप्त होने वाले का जन्म निश्चित है।' नई पीढ़ी को अपने पूर्वजों से अवगत कराने का पर्व श्राद्ध पक्ष है। मैं कौन हूं? पिता और दादा के बाद परदादा कौन, हम किसके वंशज हमारे पूर्वज कौन? हमारे शरीर में किस वंश-पूर्वजों का रक्त प्रवाह हो रहा है। यह हम समझ नहीं पाते हैं। संसार में हिंदू धर्म ही एक ऐसा है,जो इन असाधारण सवालों का जवाब साधारण से शब्दों में श्राद्ध पक्ष के रूप में हमें देता है। नई पीढ़ी को अपने पूर्वजों से अवगत करवाने का पर्व ही श्राद्ध पक्ष कहलाता है।
 
यम स्मृति में लिखा है कि पिता, दादा,परदादा तीनों श्राद्ध की ऐसी आशा रखते हैं जैसे पेड़ों पर रहते हुए पक्षी पेड़ों में लगने वाले फलों की! जिस योनि में पितृ हो उसी रूप में अन्न उन्हें मिल जाता है। कौवे तथा पीपल को पितरों का प्रतीक माना गया है। मनुस्मृति में कहा गया है- मनुष्य के एक मास के बराबर पितरों का एक अहोरात्र (दिन-रात) होता है मास में दो पक्ष होते हैं मनुष्य का कृष्णपक्ष पितरों के कर्म का दिन व शुक्ल पक्ष पितरों के सोने के लिए होता है श्रद्धा से ही श्राद्ध शब्द की उत्पत्ति होती है।यानी अपने मृत पूर्वजों के लिए श्रद्धा से किया गया कार्य ही श्राद्ध कहलाता है। बदलते हुए परिवेश में आज कल लोग श्राद्ध का मतलब केवल ब्राह्मण भोजन मानने लगे हैं।जबकि श्राद्ध कर्म में पिंडदान और तर्पण के साथ-साथ यह अधिक महत्वपूर्ण है कि,आप पूर्वजों के प्रति मन में कितनी श्रद्धा रखते हैं।
 
संसार में हिंदू धर्म संस्कृति,सभ्यता और परंपरा ही ऐसी है जो परिवार के व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात भी उसके निर्मित परिवार में शांति के लिए कर्मकांड किया जाता है। भारतीय परंपरा का यह पर्व युगों-युगों से चला आ रहा है। इसकी पुष्टि रामायण काल से भी की जा सकती है। जब भगवान श्रीराम ने अपने पिता स्व.राजा श्री दशरथ जी के निमित्त गया जी में तर्पण कार्य कर पिंडदान का कार्य किया। महाभारत युद्ध में कर्ण की मृत्यु होने पर जब वे स्वर्ग पहुंचे,तो उन्हें भोजन के लिए अन्न के स्थान पर सोना व गहने दिए गए। कर्ण ने देवराज इंद्र से इसका कारण पूछा- इंद्र ने बताया कि आपने संपूर्ण जीवन काल मे सोने व आभूषणों का दान ही किया,लेकिन कभी अपने पूर्वजों को भोजन या तर्पण नहीं दिया। कर्ण ने कहा वे अपने पूर्वजों से अनभिज्ञ थे,इसलिए अनजाने में यह भूल हुई। इंद्र ने कर्ण को अपनी भूल सुधारने हेतु 16 दिनों के लिए पृथ्वी पर पुनः भेजा इस दौरान कर्ण ने अपने पूर्वजों का विधि-विधान से श्राद्ध और पिंडदान किया,जिससे उन्हें मुक्ति मिली।
 
संसार में किसी भी अन्य धर्म में मृत्यु के बाद किसी कर्म के लिए कोई भी विधान हो,परंतु वह भी अपनी सात पीढ़ियों के लिए सनातनी हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद श्राद्ध पक्ष में अपने पूर्वजों की पूजा के लिए 16 दिनों में सातों पीढ़ियों के पूर्वजों हेतु तर्पण व कर्म कर सकता है। इसी के साथ पुनजन्म की मान्यता भी जुड़ी हुई है। यह 16 दिनों का पर्व हिन्दू पंचाग के आधार पर हर वर्ष भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से आरंभ होकर आश्विन मास कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक (अनंत चतुर्दशी के अगले दिन से शारदीय नवरात्रि घटस्थापना से एक दिनपूर्व तक) मनाया जाता है। मान्यता है कि,यमराज की अनुमति से हमारे पूर्वज धरती पर आकर हमें इन 16 दिनों में अपना आशीर्वाद देते है। और उनके निमित्त किया गया शुद्ध मन से तर्पण कार्य भोजन यथा सामर्थ्य अनुसार किया गया कर्म को वह स्वीकार कर वर्षभर के लिए अपना स्नेह प्रदान करते है।
 
श्राद्ध के दिन कर्मकांड-पूजा पाठ करने वाले सात्विक ब्राह्मण को भोजन कर दक्षिणा प्रदान करना चाहिए। जिन्हें हम पितृ रूप में देखते हैं। साथ ही कौवे का महत्व भी श्राद्ध पक्ष में माना गया जो कि अमर पक्षी के रूप में है। उसे भी नैवेद्य स्वरूप भोजन देना अनिवार्य रूप से जरूरी है गाय तथा कुत्ते को भी भोजन कराना चाहिए।साले,भांजे,जमाई को भी भोजन कराने का महत्व है। यह कार्य पूरी शांति और श्रद्धा से करना चाहिए क्योंकि वर्षभर में कुछ दिनों के लिए ही हमारे अपने पूर्वज हमारे पास आते हैं।
 
जौ,कच्चा दूध, काली सफेद-तिल्ली,सफेद फूल, डाबी कुश को जल के माध्यम से प्रतिदिन 16 दिनों तक दक्षिण दिशा में "ॐ पितृ देवाय नमः" के उच्चारण के साथ तर्पण करना चाहिए जिससे हमारे पूर्वज इस तर्पण से तृप्त हो सके।अपनी नई पीढ़ी को इस कार्य से अवगत कराते हुए अपने पूर्वजों का सामूहिक तौर से परिचय करना चाहिए। श्रद्धा से किया गया यह कार्य ही श्राद्ध कहलाता है। इसके बाद कुछ क्षण के लिए मौन रहकर हमें क्षमा याचना कर हमारे पूर्वजों का आभार मानना चाहिए जिन्होंने हमें अपने वंश के रूप में अपनाया और स्वीकार किया। पितरों से तात्पर्य हमारे पूर्वजों से पिता, दादा-दादी, नाना-नानी आदि। पितृ गण हमारे लिए देवतुल्य होते हैं। बड़े से बड़े कष्टों का निवारण भी पल भर में कर देता है इनका आशीर्वाद!
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

07 सितंबर 2025 को होगा खग्रास चंद्रग्रहण, देश-दुनिया पर होगा प्रभावी

07 सितंबर 2025 को होगा खग्रास चंद्रग्रहण, देश-दुनिया पर होगा प्रभावीखग्रास चंद्रग्रहण 07 सितंबर को, जानें सूतक और मोक्ष का समय

Ganesh Visarjan 2025 : गणेश उत्सव के अंतिम दिन कर लें ये काम, पूरे साल कोई विघ्न नहीं करेगा परेशान

Ganesh Visarjan 2025 : गणेश उत्सव के अंतिम दिन कर लें ये काम, पूरे साल कोई विघ्न नहीं करेगा परेशानGanesh Visarjan rules and rituals: गणेश उत्सव के 10 दिनों का उल्लास, भक्ति और समर्पण अनंत चतुर्दशी के दिन एक भावनात्मक विदाई के साथ समाप्त होता है। यह दिन केवल गणपति बप्पा को विदा करने का नहीं है, बल्कि यह कुछ ऐसे विशेष कार्य करने का भी शुभ अवसर है, जो पूरे साल हमारे जीवन में सुख-समृद्धि और शांति ला सकते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इन कार्यों को करने से गणेश जी का आशीर्वाद सदैव हमारे साथ बना रहता है और कोई भी विघ्न हमें परेशान नहीं करता। आइए जानते हैं कि अनंत चतुर्दशी के दिन हमें कौन से काम जरूर करने चाहिए।

Ganesh Visarjan 2025: गणेश विसर्जन के बाद पूजन सामग्री का क्या करें? जानिए सही तरीका

Ganesh Visarjan 2025: गणेश विसर्जन के बाद पूजन सामग्री का क्या करें? जानिए सही तरीकाGanesh Visarjan 2025: गणेश उत्सव की 10 दिवसीय भक्ति और उल्लास के बाद, अनंत चतुर्दशी पर गणपति बप्पा की विदाई का क्षण आता है। इस विदाई के बाद घर में बची हुई पूजा सामग्री, जैसे कलश, नारियल और अन्य वस्तुएं, भक्तों के मन में एक सवाल खड़ा करती हैं। इन पवित्र वस्तुओं को कैसे संभालना चाहिए? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इन सामग्रियों को सही तरीके से विसर्जित या उपयोग करना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनमें भगवान गणेश की कृपा और ऊर्जा समाहित होती है। आइए जानते हैं गणेश विसर्जन के बाद हर पूजन सामग्री का क्या करना चाहिए।

Lunar eclipse 2025: चंद्र ग्रहण: वैज्ञानिक और ज्योतिषीय दृष्टिकोण और उपाय

Lunar eclipse 2025: चंद्र ग्रहण: वैज्ञानिक और ज्योतिषीय दृष्टिकोण और उपायLunar eclipse 2025: चंद्र ग्रहण एक ऐसी खगोलीय घटना है जिसने सदियों से मानव जाति को आकर्षित किया है और प्रभावित किया है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है और चंद्रमा पर अपनी छाया डालती है, तो चंद्र ग्रहण होता है। यह एक ऐसा पल होता है जब चंद्रमा का रंग लाल या तांबे जैसा हो जाता है, जिसे ब्लड मून भी कहते हैं। हालांकि, यह सिर्फ एक वैज्ञानिक घटना नहीं है, बल्कि कई संस्कृतियों और ज्योतिष में इसका गहरा महत्व है।

Lunar Eclipse 2025: क्या इस बार का चंद्रग्रहण भी लेकर आने वाला है डर और तबाही की नई लहर?

Lunar Eclipse 2025: क्या इस बार का चंद्रग्रहण भी लेकर आने वाला है डर और तबाही की नई लहर?Lunar eclipse 2025 India Sutak period: वर्ष का अंतिम 7 सितंबर 2025 को लगने वाला चंद्र ग्रहण कई मायनों में महत्वपूर्ण है। इस चंद्र ग्रहण के दौरान राहु और चंद्रमा एक ही राशि कुंभ में और पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे, जिससे ग्रहण योग का निर्माण होगा। इससे पहले 14 मार्च 2025 को चंद्र ग्रहण लगा था जिसके चलते कई घटना-दुर्घटनाओं के साथ प्राकृतिक आपदाएं आई थी। इस बार भी यही आशंका जताई जा रही है।

और भी वीडियो देखें

Kshamavani Parv 2025: आध्यात्मिक वीरता का प्रतीक क्षमावाणी पर्व, जानें परंपरा, धार्मिक महत्व और उद्देश्य

Kshamavani Parv 2025: आध्यात्मिक वीरता का प्रतीक क्षमावाणी पर्व, जानें परंपरा, धार्मिक महत्व और उद्देश्यUttam Kshama Parv : 'क्षमावाणी पर्व' जैन धर्म का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और आध्यात्मिक पर्व है, जिसे 'क्षमायाचना दिवस' के रूप में मनाया जाता है। यह पर्व 'क्षमा, आत्ममंथन और शुद्धि' का प्रतीक है। आइए क्षमा के के उद्देश्य, परंपरा और धार्मिक महत्व को विस्तार से समझते हैं।

Chandra Grahan 2025 Time: 7 सितंबर को चंद्रग्रहण, जानें क्या करें-क्या न करें, सूतक काल टाइम और 6 राशियां रहें बचकर

Chandra Grahan 2025 Time: 7 सितंबर को चंद्रग्रहण, जानें क्या करें-क्या न करें, सूतक काल टाइम और 6 राशियां रहें बचकरeffects of lunar eclipse on zodiac signs 2025: साल 2025 में 7 सितंबर को खग्रास चंद्रग्रहण अर्थात पूर्णि चंद्र ग्रहण लगेगा। इस दौरान सूतककाल दोपहर 12:57 पर प्रारंभ होगा। इसके बाद रात्रि 9:57 पर ग्रहण प्रारंभ होगा जो मध्यरात्रि 01:27 पर समाप्त हो जाएगा। इस ग्रहण के दौरान 6 राशियों को बचकर रहना होगा।

Shradh paksha 2025: चंद्रग्रहण के दौरान श्राद्ध पक्ष में किस समय करें श्राद्ध, जानिए तर्पण, पिंडदान और पंचबलि का तरीका

Shradh paksha 2025: चंद्रग्रहण के दौरान श्राद्ध पक्ष में किस समय करें श्राद्ध, जानिए तर्पण, पिंडदान और पंचबलि का तरीकाLunar Eclipse 2025: साल 2025 में 7 सितंबर को लगने वाला चंद्र ग्रहण ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि यह शनि देव की राशि और उनके नक्षत्र में लगने जा रहा है। इसे खग्रास चंद्र ग्रहण यानी पूर्ण चंद्र ग्रहण कहा जा रहा है जो भारत में नजर आएगा। इसी दिन से श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो रहे हैं। इस दिन पूर्णिमा का श्राद्ध रहेगा। जानिए कि चंद्रग्रहण के दौरान श्राद्ध पक्ष में किस समय और मुहूर्त में करना चाहिए तर्पण, पिंडदान और पंचबलि कर्म?

September 2025 Weekly Horoscope: इस हफ्ते आपके सितारे क्या कहते हैं?

September 2025 Weekly Horoscope: इस हफ्ते आपके सितारे क्या कहते हैं?Weekly Horoscope September Month : इस बार सितंबर महीने का नया हफ्ता 08 सितंबर से शुरू हो रहा है और यह 14 सितंबर तक जारी रहेगा। इस नए हफ्ते में मेष से मीन राशि यानी समस्त 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा यह समय। आइए यहां जानते हैं...

shradh paksh 2025 : गयाजी में क्यों किया जाता है पिंडदान? जानिए क्यों कहलाती है मोक्ष नगरी और कैसे मिला ये नाम

shradh paksh 2025 : गयाजी में क्यों किया जाता है पिंडदान? जानिए क्यों कहलाती है मोक्ष नगरी और कैसे मिला ये नामGaya mein pind daan kyon karte hain: गया, बिहार में स्थित एक प्राचीन और पवित्र शहर, जिसे 'मोक्ष की नगरी' के नाम से भी जाना जाता है। पितृ पक्ष के दौरान यहाँ पिंडदान और श्राद्ध कर्मकांड करने का विशेष महत्व है। गया का नाम एक शक्तिशाली राक्षस गयासुर के नाम पर पड़ा, जिसकी कहानी पुराणों और शास्त्रों में वर्णित है। यह कथा बताती है कि क्यों गया को पितरों के लिए सबसे पवित्र स्थान माना जाता है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

गणेशोत्सव

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com