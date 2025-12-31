बुधवार, 31 दिसंबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :लखनऊ (उप्र) , बुधवार, 31 दिसंबर 2025 (19:52 IST)

योगी सरकार वर्ष 2026 में प्रदेशवासियों को देगी 10 बड़ी सौगात

Chief Minister Yogi Adityanath
- प्रदेश के युवाओं को मिलेगी डेढ़ लाख सरकारी नौकरी की सौगात
- पांचवीं ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी से धरातल पर उतरेगा निवेश
- नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा देश का जेवर
- आर्थिक विकास को नई गति देगा गंगा एक्सप्रेसवे
- जीआईएस से व्यापक निवेश होगा आकर्षित
Chief Minister Yogi Adityanath : वर्ष 2026 प्रदेशवासियों के लिए नई उम्मीदों का वर्ष साबित होगी। योगी सरकार वर्ष 2026 में प्रदेशवासियों को दस बड़ी सौगात देने वाली है, जो उनके जीवन को सरल, सुगम और आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगी। योगी सरकार वर्ष 2026 में प्रदेश के युवाओं को डेढ़ लाख सरकारी नौकरी, आर्थिक विकास को गति देने के लिए गंगा एक्सप्रेसवे, पांचवीं ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी और ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट समेत 10 बड़ी सौगात देगी। यह सभी सौगात पाइप लाइन में हैं, जो वर्ष 2026 में धरातल पर उतरेंगी। यह दस सौगातें इस प्रकार हैं...
 
1. प्रदेश के युवाओं को मिलेगी डेढ़ लाख सरकारी नौकरी की सौगात  
योगी वर्ष 2026 में पुलिस और शिक्षा विभाग में करीब 50-50 हजार पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी करेगी। इसके साथ ही राजस्व में 20 हजार पदों पर भर्ती करेगी जबकि कारागार, आवास विकास, बाल विकास पुष्टाहार, स्वास्थ्य विभाग में खाली पदों पर भी भर्ती करेगी। अलग अलग विभागों में भर्ती प्रक्रिया की विज्ञापन जाती करने के काम अंतिम चरण में है। वर्ष 2026 में पुलिस विभाग की ओर से करीब 50 हजार पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। इसको लेकर अंतिम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

वर्ष 2026 में पुलिस विभाग द्वारा 30 हजार आरक्षी, 5 हजार सब इंस्पेक्टर के पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके अलावा विभाग में 15 हजार विभिन्न पदों पर भी भर्ती की जाएगी। वहीं, शिक्षा विभाग के आधिकारिक सूत्रों से पता चला है कि शिक्षा विभाग में भी करीब 50 हजार पदों पर भर्ती की जाएगी। यह भर्ती सहायक अध्यापक से लेकर  प्रधानाचार्य आदि पदों पर होगी।

इसी तरह राजस्व विभाग में 20 हजार पदों पर भर्ती होगी, जिसमें सबसे ज्यादा लेखपालों के पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके साथ ही स्वास्थ्य, आवास विकास, कारागार, बाल विकास पुष्टाहार समेत विभिन्न विभागों में 30 हजार पदों पर भर्ती की जाएगी। अलग अलग आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कुल नई भर्तियां करीब डेढ़ लाख से ज्यादा होंगी। इसमें से 
2. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा देश का जेवर
दिल्ली से सटे जेवर में जल्द ही भारत के सबसे बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शुभारंभ प्रस्तावित है। 3300 एकड़ में 7000 करोड़ की लागत से निर्मित इस एयरपोर्ट की शुरुआत एक रनवे के साथ होगी, जबकि भविष्य में इसमें 5 रनवे क्रियाशील किए जा सकेंगे। यह एयरपोर्ट प्रतिवर्ष एक करोड़ यात्रियों की क्षमता का होगा, जबकि औसतन प्रतिदिन यहां से 150 उड़ानें संचालित हो सकेंगी।

3. आर्थिक विकास को नई गति देगा गंगा एक्सप्रेसवे  
भारत के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में 2026 में बुनियादी ढांचे के विकास में एक नया अध्याय जुड़ जाएगा, जब राज्य की अब तक की सबसे लंबी और महत्वाकांक्षी सड़क परियोजना गंगा एक्सप्रेसवे का शुभारंभ होगा। यह एक्सप्रेसवे न केवल यात्रा के समय को कम करेगा, बल्कि यह राज्य के आर्थिक विकास को भी एक नई गति प्रदान करेगा।

गंगा एक्सप्रेसवे लगभग 594 किलोमीटर लंबा है, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ को पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से जोड़ेगा। यह एक्सप्रेसवे यूपी के 12 जिलों और 518 गांवों से होकर गुजरेगा। इसका निर्माण 36,230 करोड़ रुपये की लागत से किया गया है। इस परियोजना की आधारशिला दिसंबर 2021 में रखी गई थी। 
 
4. पांचवीं ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी से धरातल पर उतरेगा निवेश  
दुनिया भर के निवेशकों के लिए उत्तर प्रदेश की धरती को ड्रीम डेस्टिनेशन बनाने के बाद अब योगी सरकार का लक्ष्य निवेश को धरातल पर उतारने का है। इसी के अंतर्गत 2026 की शुरुआत में ही योगी सरकार अपनी पांचवीं ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी (जीबीसी) कराने की तैयारी में हैं।

इसके माध्यम से 5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की निवेश परियोजनाओं को धरातल पर उतारा जाएगा। योगी सरकार ने अपने दोनों कार्यकाल में अब तक चार ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के माध्यम से 15 लाख करोड़ से अधिक की औद्योगिक परियोजनाएं धरातल पर उतारी हैं तथा 60 लाख से अधिक युवाओं को नौकरी एवं रोजगार की गारंटी प्रदान की है।
5. जीआईएस से व्यापक निवेश होगा आकर्षित 
जीबीसी के अतिरिक्त, 2026 में योगी सरकार एक और ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट कराने पर भी विचार कर रही है। 2023 में आयोजित जीआईएस में 35 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्तावों को देखते हुए 2026 में यह आयोजन और अधिक भव्य हो सकता है।

इसके लिए औद्योगिक विकास विभाग और इन्वेस्ट यूपी ने व्यापक कार्ययोजना बनाई है। जीआईएस में अधिक से अधिक निवेशकों को आकर्षित करने के लिए पिछली बार की तरह इस बार भी देश के प्रमुख राज्यों के साथ ही कई बड़े देशों में रोड शो आयोजित किए जाएंगे। 
 
6. निवेश मित्र 3.0 देगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को रफ्तार 
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को रफ्तार देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण  पहल के रूप में प्रदेश के प्रमुख ऑनलाइन सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम का अगला संस्करण निवेश मित्र 3.0 वर्ष 2026 में सबके सामने होगा। इसमें कई तरह के नवाचारों को जोड़ा जाएगा, ताकि यह और अधिक निवेशक हितैषी हो सके।
 
7. आयुष अस्पतालों में होगी 53 प्रकार की छोटी-मोटी सर्जरी 
योगी सरकार सरकारी अस्पतालों में मरीजों को गुणवत्तापूर्ण इलाज उपलब्ध कराने के लिए लगातार बड़े कदम उठा रही है। इसी क्रम में प्रदेश के मरीजों को आयुष अस्पतालों में सर्जरी की सुविधा वर्ष 2026 में देने जा रही है। इससे जहां एलोपैथ अस्पतालों में मरीजों का दबाव कम होगी, वहीं मरीजों को छोटी-मोटी सर्जरी के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
 
8. कोडिनयुक्त कफ सिरप और एनडीपीएस श्रेणी की दवाओं की कालाबाजारी रोकने को बनेंगे सख्त नियम 
योगी सरकार कोडिनयुक्त कफ सिरप और एनडीपीएस श्रेणी की दवाओं की कालाबाजारी को रोकने के लिए सख्त नियम बनाएगी। इसके लिए एफएसडीए मुख्यालय ने शासन को प्रस्ताव भेजा है। इन दवाओं के थोक प्रतिष्ठानों की जिया टैगिंग जरूरी होगी। प्रतिष्ठानों की भंडारण क्षमता से लेकर खरीद बिक्री के पूरे विवरण की फोटो और वीडियो भी रखना होगा। इसके साथ ही थोक प्रतिष्ठानों के टेक्निकल पर्सन के अनुभव प्रमाण का ड्रग इंस्पेक्टर को सत्यापन करना होगा। 
9. साइबर ठगी रोकने को कॉल सेंटर की क्षमता होगी दोगुनी 
योगी सरकार प्रदेश में बढ़ती साइबर ठगी और अपराध पर लगाम लगाने के लिए बेहद गंभीर है। इसी के तहत योगी सरकार वर्ष 2026 में साइबर अपराध और ठगी को रोकने के लिए कॉल सेंटर की क्षमता में दोगुनी वृद्धि करेगी। वर्तमान में डायल 112 में तीन शिफ्ट में 20-20 का स्टाफ कॉल सेंटर में रहता है। इसी तरह लखनऊ डीसीपी साउथ ऑफिस के फस्र्ट फ्लोर पर तीन शिफ्ट में 30-30 का स्टाफ कॉल सेंटर में रहता है। इसी क्षमता को बढ़ाकर दोगुना किया जाएगा। 
 
10. कानपुर लखनऊ एक्सप्रेस वे का काम फरवरी में हो जाएगा पूरा  
कानुपर लखनऊ एक्सप्रेस वे का काम फरवरी में पूरा हो जाएगा। ये एक्सप्रेस वे 63 किलोमीटर लंबा है, जो करीब 47 सौ करोड़ की लागत से बन रहा है। इसके शुरू होने लखनऊ एयरपोर्ट से कानपुर पहुंचने में सिर्फ 40 मिनट लगेंगे जबकि वर्तमान में लखनऊ से कानपुर पहुंचने में दो से तीन घंटे का समय लगता है।
Edited By : Chetan Gour
Chicken neck पर बयानबाजी, घटोत्कच और हिडिंबा का उल्लेख कर नागालैंड के मंत्री टेमजेन इम्ना अलोंग ने बांग्लादेश के कट्टरपंथियों को क्यों दी चेतावनी

Chicken neck पर बयानबाजी, घटोत्कच और हिडिंबा का उल्लेख कर नागालैंड के मंत्री टेमजेन इम्ना अलोंग ने बांग्लादेश के कट्टरपंथियों को क्यों दी चेतावनीनागालैंड के मंत्री टेमजेन इम्ना अलोंग ने भारत के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण ‘चिकन नेक’ को काटने की बात करने वाले बांग्लादेश के कट्टरपंथी नेताओं को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि पूर्वोत्तर की जनजातीय समुदाय 'गला या गर्दन काटने' जैसी वास्तविकताओं से भली-भांति परिचित हैं। यह चेतावनी ऐसे समय आई है जब बांग्लादेश में कुछ कट्टर तत्व भारत के पूर्वोत्तर को देश से जोड़ने वाले इस संवेदनशील कॉरिडोर को लेकर राजनीति गरमा रहे हैं।

जापान को पीछे छोड़ भारत बना चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, इस कारण से मिली अर्थव्यस्था को रफ्तार

जापान को पीछे छोड़ भारत बना चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, इस कारण से मिली अर्थव्यस्था को रफ्तारIndian economy News : नए साल की शुरुआत से पहले भारत के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई। भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। सरकार के साल के अंत में आए आर्थिक समीक्षा के मुताबिक भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया है। सरकार की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि भारत की जीडीपी 4.18 ट्रिलियन डॉलर हो गई है।

सोशल मीडिया पर अश्लील कंटेंट को लेकर चेतावनी, एडवाइजरी में सरकार ने क्या कहा

सोशल मीडिया पर अश्लील कंटेंट को लेकर चेतावनी, एडवाइजरी में सरकार ने क्या कहाकेंद्र सरकार ने ऑनलाइन मंचों विशेषकर सोशल मीडिया कंपनियों को आगाह किया कि यदि वे अश्लील, अभद्र, बाल यौन शोषण से जुड़ी और अन्य प्रकार की गैरकानूनी सामग्री पर कार्रवाई करने में विफल रहते हैं तो उन्हें कानूनी परिणामों का सामना करना पड़ेगा। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी (Meity) ने ये एडवाइजरी सोमवार को जारी की थी।

कैसे करीब आए अवीवा और रेहान, जानिए प्रियंका गांधी की होने वाली बहू के बारे में खास बातें

कैसे करीब आए अवीवा और रेहान, जानिए प्रियंका गांधी की होने वाली बहू के बारे में खास बातेंRehan Vadra and Aviva Begs engagement: आज यानी 30 दिसंबर की सबसे बड़ी खबर है कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के बेटे रेयान वाड्रा और अवीवा बेग की सगाई की। हालांकि ‍यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि दोनों की शादी कब होने वाली है। यह कहा जा रहा है कि दोनों करीब 7 साल से एक दूसरे को जानते हैं। दोनों परिवारों के बीच भी पुराने संबंध बताए जाते हैं।

Bangladesh Violence : हिन्दू युवक को मुस्लिम दोस्त ने दिनदहाड़े मारी गोली, बांग्लादेश में क्यों नहीं रुक रहे अल्पसंख्यकों पर हमले

Bangladesh Violence : हिन्दू युवक को मुस्लिम दोस्त ने दिनदहाड़े मारी गोली, बांग्लादेश में क्यों नहीं रुक रहे अल्पसंख्यकों पर हमलेपड़ोसी देश बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले लगातार जारी है। 29 दिसंबर को देर शाम भी एक हिन्दू युवक की हत्या कर दी गई। दो हफ्तों में यह तीसरी हत्या का मामला है। कुछ दिनों पहले ईशनिंदा के आरोप में दीपू चंद्र दास की भीड़ ने पीट-पीटकर जान ले ली थी। मीडिया खबरों के मुताबिक बांग्लादेश के ग्रामीण अर्धसैनिक बल के सदस्य बजेंद्र बिस्वास की गोली मारकर हत्या कर दी गई है।

उत्‍तर प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को नई रफ्तार देगा 'निवेश मित्र 3.0'

उत्‍तर प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को नई रफ्तार देगा 'निवेश मित्र 3.0'Chief Minister Yogi Adityanath : उत्तर प्रदेश को देश का सर्वश्रेष्ठ निवेश गंतव्य बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य सरकार एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (व्यवसाय सुगमता) को और अधिक प्रभावी, पारदर्शी व निवेशक-अनुकूल बनाने के उद्देश्य से प्रमुख ऑनलाइन सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम ‘निवेश मित्र 3.0’ विकसित किया जा रहा है। यह नया संस्करण वर्ष 2026 में लॉन्च किया जा सकता है, जो निवेशकों को एक सहज, एकीकृत और इंटेलिजेंट डिजिटल अनुभव प्रदान करेगा।

ऑपरेशन सिंदूर के बाद जयशंकर ने ढाका में पाकिस्तानी संसद के स्पीकर से की मुलाकात

ऑपरेशन सिंदूर के बाद जयशंकर ने ढाका में पाकिस्तानी संसद के स्पीकर से की मुलाकातभारत-पाकिस्तान के बीच मई में हुए ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने विदेशी मंचों पर पाकिस्तान के नेताओं का बॉयकॉट कर रखा है। इस बीच बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया के फ्यूनरल में ढाका पहुंचे भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने पाकिस्तान संसद के स्पीकर अयाज सादिक से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने हाथ भी मिलाया। यह मुलाकात कूटनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के द्वितीय वार्षिकोत्सव पर अयोध्या पहुंचे रक्षामंत्री राजनाथ सिंह

श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के द्वितीय वार्षिकोत्सव पर अयोध्या पहुंचे रक्षामंत्री राजनाथ सिंहDefense Minister Rajnath Singh : श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में प्रभु रामलला के विराजमान होने के प्रतिष्ठा द्वादशी समारोह के द्वितीय वार्षिकोत्सव में शामिल होने, आज देश के रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ अयोध्या धाम पहुंचे। इस पावन अवसर पर उन्होंने सबसे पहले हनुमानगढ़ी में हनुमान जी का दर्शन पूजन कर, श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में प्रभु रामलला के दर्शन किये। इसके बाद उन्होंने मंत्रोच्चार के बीच श्रीराम जन्मभूमि मंदिर परिसर में बने में मां अन्नपूर्णा मंदिर के शिखर पर धर्मध्वजा को स्थापित किया।

नेस्डा रिपोर्ट 2025 : यूपी की बड़ी छलांग, योगी सरकार का डिजिटल सुशासन मॉडल रहा हिट

नेस्डा रिपोर्ट 2025 : यूपी की बड़ी छलांग, योगी सरकार का डिजिटल सुशासन मॉडल रहा हिटUttar Pradesh News : राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेवा वितरण मूल्यांकन (एनईएसडीए) की 2025 रिपोर्ट बताती है कि उत्तर प्रदेश डिजिटल गवर्नेंस में मजबूत और निर्णायक भूमिका वाला प्रदेश है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश ने यह दिखाया है कि बड़े और जटिल प्रशासनिक ढांचे के बावजूद तकनीक के माध्यम से शासन को सरल, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित बनाया जा सकता है। नेस्डा रिपोर्ट के अनुसार देश भर में कुल 23934 ई-सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इनमें उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी 929 ई-सेवाओं की है।

अयोध्या के शौर्य, वैभव व पराक्रम के आगे नहीं टिक पाया कोई दुश्मन : योगी आदित्यनाथ

अयोध्या के शौर्य, वैभव व पराक्रम के आगे नहीं टिक पाया कोई दुश्मन : योगी आदित्यनाथChief Minister Yogi Adityanath : श्रीरामजन्मभूमि मंदिर में श्रीरामलला की प्राण-प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ ‘प्रतिष्ठा द्वादशी’ बुधवार को श्रद्धापूर्वक मनाई गई। मुख्यमंत्री योगी ने अंग्रेजी नववर्ष 2026 की शुभकामना देते हुए प्रार्थना की कि यह वर्ष सभी के लिए मंगलकारी हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अयोध्या ने स्वतंत्र भारत में रामजन्मभूमि आंदोलन के अनेक पड़ाव देखे हैं। अयोध्या के नाम से ही अहसास होता है कि यहां कभी युद्ध नहीं हुआ। कोई भी दुश्मन यहां के शौर्य, वैभव व पराक्रम के आगे टिक नहीं पाया।

Year End Sale : Motorola G05 पर बड़ी छूट, 7,299 में दमदार फीचर्स वाला स्मार्टफोन

Year End Sale : Motorola G05 पर बड़ी छूट, 7,299 में दमदार फीचर्स वाला स्मार्टफोनMotorola ने अपनी मजबूती और लंबी उम्र के लिए भरोसेमंद पहचान बनाई है। अगर आप कम बजट में एक टिकाऊ और पावरफुल स्मार्टफोन की तलाश में हैं, तो Motorola G05 इस समय एक बेहतरीन ऑप्शन बनकर सामने आया है। Flipkart की Year-End Sale के तहत Motorola G05 को मात्र 7,299 रुपए में खरीदा जा सकता है। ऐसे में नए फोन में अपग्रेड करने का यह सही मौका है।

iPhone 18 Pro में दिखेंगे बड़े बदलाव, नया डिजाइन, दमदार A20 Pro चिप, कैमरा और बैटरी में अपग्रेड

iPhone 18 Pro में दिखेंगे बड़े बदलाव, नया डिजाइन, दमदार A20 Pro चिप, कैमरा और बैटरी में अपग्रेडApple को iPhone 18 सीरीज लॉन्च करने में अभी करीब एक साल का समय है, लेकिन शुरुआती लीक और सप्लाई-चेन से जुड़ी जानकारियों ने iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max को लेकर उम्मीदें बनानी शुरू कर दी हैं। माना जा रहा है कि साल 2026 में Apple फोल्डेबल फोन सेगमेंट में भी एंट्री कर सकता है, लेकिन इसके बावजूद Pro मॉडल्स कंपनी के सबसे बड़े आकर्षण बने रहेंगे।

जनवरी 2026 में स्मार्टफोन लॉन्च की भरमार, भारतीय बाजार में आएंगे कई दमदार 5G फोन

जनवरी 2026 में स्मार्टफोन लॉन्च की भरमार, भारतीय बाजार में आएंगे कई दमदार 5G फोनSmartphones launching in January 2026 : नया साल भारतीय स्मार्टफोन बाजार के लिए काफी खास होने जा रहा है। जनवरी 2026 में कई बड़े ब्रांड्स अपने नए स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी में हैं। इनमें मिड-रेंज से लेकर प्रीमियम और बजट 5G फोन शामिल हैं। जनवरी 2026 में Xiaomi, Realme, Poco और Vivo जैसे बड़े ब्रांड्स के लॉन्च के साथ भारतीय स्मार्टफोन बाजार काफी गर्म रहने वाला है।
