रविवार, 8 मार्च 2026
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: नई दिल्ली , रविवार, 8 मार्च 2026 (08:03 IST)

7 March Top News : 8 मार्च की बड़ी खबरें : पेट्रोल नहीं होगा महंगा, ईरान की राजधानी तेहरान में भयंकर बमबारी, भारत न्यूजीलैंड-महामुकाबला

ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध का आज 8वां दिन है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को फिर चेतावनी दी है। 7-8 मार्च की रात तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट और तेल डिपो पर भारी हमले हुए हैं। वैश्विक तनाव के बावजूद फिलहाल भारत में पेट्रोल-डीजल की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं, जो आम जनता के लिए राहत की बात है। आज अमेरिका और इजराइल की ईरान की राजधानी तेहरान में बमबारी जारी है। इधर भारत सरकार ने कहा कि देश में पेट्रोल-डीजल महंगा नहीं होगा। आज नितिश कुमार के बेटे निशांत कुमार जेडीयू में शामिल होंगे। 
 

नहीं महंगा होगा पेट्रोल-डीजल 

सरकारी सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। सूत्रों ने बताया कि भारत की ऊर्जा भंडार स्थिति लगातार बेहतर हो रही है और हालात पहले की तुलना में ज्यादा स्थिर हो रहे हैं। सरकारी सूत्रों के अनुसार, ऊर्जा भंडार की स्थिति में सुधार होने से सरकार को ईंधन आपूर्ति को संभालने में ज्यादा भरोसा मिला है।
 

भारत न्यूजीलैंड महामुकाबला

भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 विश्व कप 2026 का फाइनल मुकाबला आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। सेमीफाइनल में भारत ने इंग्लैंड को और न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में जगह बनाई है। Edited by : Sudhir Sharma
T20 World Cup Final : अहमदाबाद बना अभेद्य किला, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत-न्यूजीलैंड की 'जंग' आज, नीली जर्सी के सैलाब के लिए मुंबई से चलेगी स्पेशल ट्रेन

पहले ही लिखी जा चुकी थी मुख्यमंत्री पद से नीतीश कुमार की विदाई की पटकथा

पहले ही लिखी जा चुकी थी मुख्यमंत्री पद से नीतीश कुमार की विदाई की पटकथाआज जब मैं बिहार के ताजे राजनीतिक घटनाक्रम का गहन विश्लेषण करने की मंशा से अपने इस लेख की शुरुआत कर रहा हूं तब मुझे अपने उस लेख की याद आ जाना स्वाभाविक है जो मैंने ढाई साल पहले भाजपा के सहयोग से नीतीश कुमार की सरकार बनने के मौके पर लिखा था। नीतीश कुमार ने उस समय राजद के नेतृत्व वाले महागठबंधन से नाता तोड़कर भाजपा के समर्थन से सरकार बनाई थी और उन्होंने 9 वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। उस घटना क्रम को लेकर लिखे गए अपने लेख में मैंने मैंने अपनी इस दो टूक राय को व्यक्त करने में कोई संकोच नहीं किया था कि इस मौके पर नीतीश कुमार को बधाई की नहीं सहानुभूति की आवश्यकता है।आज जब नीतीश कुमार राज्यसभा की सीट के नामांकन दाखिल कर चुके हैं तब मेरे उस लेख में की गई परोक्ष भविष्यवाणी सच साबित हो गई है।

कब्र में ले जाएंगे सरेंडर का सपना! ट्रंप की मांग पर भड़का ईरान

कब्र में ले जाएंगे सरेंडर का सपना! ट्रंप की मांग पर भड़का ईरानIran US war News: मिडिल ईस्ट के रणक्षेत्र से बड़ी खबर है। एक तरफ जहां समंदर और आसमान मिसाइलों से दहल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ शब्दों का युद्ध भी अपने चरम पर पहुंच गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 'बिना शर्त सरेंडर' की मांग को ईरान ने सिरे से खारिज कर दिया है।

आईआईटियन यूपी में 300 गोशालाओं में लगाएंगे बायोगैस का प्लांट

आईआईटियन यूपी में 300 गोशालाओं में लगाएंगे बायोगैस का प्लांटयूपी बनने जा रहा देश का आधुनिक टेक्नोलॉजी बेस्ड गोसंरक्षण मॉडल स्टेट, सॉफ्टवेयर कंपनी का दो करोड़ का सालाना पैकेज छोड़कर यशराज किसानों के साथ करेंगे गो संरक्षण

गृहमंत्री अमित शाह बोले- केदारनाथ से कन्याकुमारी तक बाहर होंगे घुसपैठिए

गृहमंत्री अमित शाह बोले- केदारनाथ से कन्याकुमारी तक बाहर होंगे घुसपैठिएगृहमंत्री शाह ने हरिद्वार में 'जन जन की सरकार, 4 साल बेमिसाल' कार्यक्रम को संबोधित किया

TRP की रेस पर लगा 'ब्रेक': सरकार का न्यूज़ चैनलों को लेकर बड़ा फैसला

TRP की रेस पर लगा 'ब्रेक': सरकार का न्यूज़ चैनलों को लेकर बड़ा फैसलासूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (I&B Ministry) ने न्यूज़ चैनलों की टीआरपी (TRP) को लेकर एक बड़ा और कड़ा फैसला लिया है। हालिया घटनाक्रमों और न्यूज़ रिपोर्टिंग के गिरते स्तर को देखते हुए सरकार ने तत्काल प्रभाव से कुछ नए निर्देश जारी किए हैं।

Weather Update: Delhi में गर्मी ने तोड़ा 50 साल का रिकॉर्ड, क्या IND vs NZ फाइनल में बारिश बनेगी विलेन? जानें मौसम का ताजा हाल

Weather Update: Delhi में गर्मी ने तोड़ा 50 साल का रिकॉर्ड, क्या IND vs NZ फाइनल में बारिश बनेगी विलेन? जानें मौसम का ताजा हालउत्तर-पश्चिम भारत से लेकर मध्य, पूर्वी और दक्षिणी राज्यों तक कई इलाकों में तेज गर्मी पड़ रही है। देश की राजधानी दिल्ली में 50 साल का रिकॉर्ड टूटने के आसार दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में इस बार भीषण गर्मी पड़ने का पूर्वानुमान मौसम विभाग ने जारी किया है। दिल्ली के सफदरजंग में शनिवार (7 मार्च 2026) को पारा 35.7 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, जो पिछले 50 सालों में मार्च के पहले हफ्ते का सबसे गर्म दिन है।

Iran-US War News Live Updates: युद्ध का 9वां दिन, इजरायल का प्रचंड प्रहार, खामेनेई का बेटा घायल

Iran-US War News Live Updates: युद्ध का 9वां दिन, इजरायल का प्रचंड प्रहार, खामेनेई का बेटा घायलIran Israel War News : अमेरिका-इजराइल और ईरान युद्ध का आज नौवां दिन है। इजराइल ने ईरान और लेबनान में जोरदार हवाई हमले किए हैं। जवाब में ईरान ने भी पश्चिम एशिया में मौजूद अमेरिकी और इजराइली ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए हैं। ईरान के खाड़ी देशों पर हमले जारी। पेश युद्ध से जुड़ा पल-पल का अपडेट-

गुजरात में बड़ा प्रशासनिक बदलाव: 6 महानगरपालिकाओं में जन प्रतिनिधियों की विदाई, अब IAS संभालेंगे शहर की कमान

गुजरात में बड़ा प्रशासनिक बदलाव: 6 महानगरपालिकाओं में जन प्रतिनिधियों की विदाई, अब IAS संभालेंगे शहर की कमानगुजरात में स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के निर्वाचित जन प्रतिनिधियों का पांच साल का कार्यकाल पूरा होने पर राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सरकार द्वारा जारी नई अधिसूचना के अनुसार, राज्य की 6 बड़ी महानगरपालिकाओं - अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, राजकोट, जामनगर और भावनगर में अब निर्वाचित प्रतिनिधियों के स्थान पर प्रशासनिक तंत्र द्वारा संचालन किया जाएगा।

T20 World Cup Final : अहमदाबाद बना अभेद्य किला, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत-न्यूजीलैंड की 'जंग' आज, नीली जर्सी के सैलाब के लिए मुंबई से चलेगी स्पेशल ट्रेन

T20 World Cup Final : अहमदाबाद बना अभेद्य किला, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत-न्यूजीलैंड की 'जंग' आज, नीली जर्सी के सैलाब के लिए मुंबई से चलेगी स्पेशल ट्रेनक्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा 'संडे' आ चुका है! आज अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम उस ऐतिहासिक पल का गवाह बनेगा, जिसका इंतज़ार करोड़ों भारतीय कर रहे हैं। टी20 वर्ल्ड कप के खिताबी मुकाबले में आज भारत और न्यूजीलैंड की टीमें आमने-सामने होंगी। पूरे अहमदाबाद में दिवाली जैसा माहौल है और चप्पे-चप्पे पर 'इंडिया-इंडिया' की गूंज सुनाई दे रही है।

7 March Top News : 8 मार्च की बड़ी खबरें : पेट्रोल नहीं होगा महंगा, ईरान की राजधानी तेहरान में भयंकर बमबारी, भारत न्यूजीलैंड-महामुकाबला

7 March Top News : 8 मार्च की बड़ी खबरें : पेट्रोल नहीं होगा महंगा, ईरान की राजधानी तेहरान में भयंकर बमबारी, भारत न्यूजीलैंड-महामुकाबलाईरान और अमेरिका के बीच युद्ध का आज 8वां दिन है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को फिर चेतावनी दी है। 7-8 मार्च की रात तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट और तेल डिपो पर भारी हमले हुए हैं। आज अमेरिका और इजराइल की ईरान की राजधानी तेहरान में बमबारी जारी है। इधर भारत सरकार ने कहा कि देश में पेट्रोल-डीजल महंगा नहीं होगा। आज नितिश कुमार के बेटे निशांत कुमार जेडीयू में शामिल होंगे।

Nothing का बड़ा धमाका: धांसू लुक के साथ Phone 4a और 4a Pro लॉन्च, साथ में 135 घंटे चलने वाला हेडफोन भी!

Nothing का बड़ा धमाका: धांसू लुक के साथ Phone 4a और 4a Pro लॉन्च, साथ में 135 घंटे चलने वाला हेडफोन भी!लंदन स्थित टेक कंपनी Nothing ने ग्लोबल मार्केट में अपनी नई स्मार्टफोन सीरीज Phone 4a और Phone 4a Pro से पर्दा उठा दिया है। पिछले साल की 3a सीरीज की सफलता के बाद, कंपनी ने इस साल अपने मिड-रेंज पोर्टफोलियो को और मजबूत किया है।

Samsung ने लॉन्च की Galaxy S26 सीरीज, जानिए क्या हैं खूबियां

Samsung ने लॉन्च की Galaxy S26 सीरीज, जानिए क्या हैं खूबियांSamsung Electronics ने अपनी नई फ्लैगशिप Samsung Galaxy S26 Series को आधिकारिक तौर पर पेश कर दिया है। कंपनी का दावा है कि यह अब तक का सबसे इंट्यूटिव और एडवांस Galaxy AI फोन है, जो रोजमर्रा के कामों को पहले से ज्यादा आसान और तेज बना देगा।

Samsung Galaxy S26 Ultra vs S25 Ultra vs iPhone 17 Pro Max : कीमत से कैमरा तक जानें कौन है सबसे दमदार फ्लैगशिप?

Samsung Galaxy S26 Ultra vs S25 Ultra vs iPhone 17 Pro Max : कीमत से कैमरा तक जानें कौन है सबसे दमदार फ्लैगशिप?सैन फ्रांसिस्को में आयोजित Galaxy Unpacked इवेंट में सैमसंग ने अपने नए अल्ट्रा-प्रीमियम स्मार्टफोन Samsung Galaxy S26 Ultra को लॉन्च कर हाई-एंड स्मार्टफोन बाजार की तस्वीर बदल दी है। हार्डवेयर-लेवल Privacy Display टेक्नोलॉजी और कस्टमाइज्ड Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट के साथ आया यह फोन अब अपने ही पिछले मॉडल Samsung Galaxy S25 Ultra और हाल ही में लॉन्च हुए Apple iPhone 17 Pro Max को सीधी टक्कर दे रहा है।
