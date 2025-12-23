मंगलवार, 23 दिसंबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. lalit modi puts up another social media post with vijay mallya draws criticism from internet
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: नई दिल्ली/लंदन , मंगलवार, 23 दिसंबर 2025 (21:19 IST)

हम दोनों भगोड़े हैं, भारत के सबसे बड़े भगोड़े, विजय माल्या का वीडियो शेयर कर ललित मोदी का तंज

Vijay Mallya
Lalit Modi Instagram Post :आईपीएल के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी ने सोशल मीडिया पर विजय माल्या के जन्मदिन समारोह का एक वीडियो शेयर किया। इसमें वे खुद और माल्या को लेकर तंज कसते नजर आए। वीडियो में ललित मोदी कहते सुनाई देते हैं कि हम दोनों भगोड़े हैं, भारत के सबसे बड़े भगोड़े। इस वीडियो के जरिए उन्होंने खुद पर ही कटाक्ष किया।
ललित मोदी ने इंस्टाग्राम पोस्ट के कैप्शन में लिखा कि इंटरनेट तोड़ने के लिए फिर कुछ कर रहा हूं। आप लोगों के लिए कुछ खास। ईर्ष्या से दिल जलता रहे। बताया गया कि ललित मोदी ने अपने दोस्त और कारोबारी विजय माल्या के लिए लंदन स्थित अपने आवास पर प्री-बर्थडे पार्टी भी आयोजित की थी।
 ALSO READ: Gold : रिकॉर्ड ऊंचाई पर सोना, चांदी फिर चमकी, शेयर बाजार को पछाड़ा, Safe haven ने दिया 70 प्रतिशत रिटर्न
इस समारोह में कई मेहमान शामिल हुए, जिनमें भारतीय उद्यमी किरण मजूमदार-शॉ भी मौजूद रहीं। अंतरराष्ट्रीय फोटोग्राफर जिम राइडेल ने सोशल मीडिया पर पार्टी की जानकारी शेयर करते हुए लिखा कि विजय माल्या के 70वें जन्मदिन से पहले उनके सम्मान में ललित के. मोदी द्वारा आयोजित शानदार पार्टी के लिए धन्यवाद, और दोनों की साथ में तस्वीर भी पोस्ट की। 
 
इस पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए ललित मोदी ने लिखा कि मेरे घर पर मेरे दोस्त विजय माल्या की प्री-बर्थडे पार्टी मनाने आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। बाद में विजय माल्या ने इस संदेश को भी रीपोस्ट किया। राइडेल ने पार्टी का इनविटेशन कार्ड भी शेयर किया, जिसमें लिखा था- 'रीमा और ललित अपने प्रिय मित्र विजय माल्या के सम्मान में एक भव्य शाम के लिए आमंत्रित करते हैं- किंग ऑफ गुड टाइम्स का जश्न।' यह आयोजन 16 दिसंबर को लंदन के बेलग्रेव स्क्वायर में हुआ।
विजय माल्या को जनवरी 2019 में धन शोधन निवारण अधिनियम (Prevention of Money Laundering Act) के तहत एक विशेष अदालत ने भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया था। उन पर कई बैंकों के कर्ज की अदायगी में चूक और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं। माल्या मार्च 2016 में भारत छोड़कर चले गए थे।
 
ललित मोदी भी 2010 में टैक्स चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग और आईपीएल से जुड़े प्रॉक्सी स्वामित्व के आरोपों के बीच भारत छोड़कर चले गए थे। प्रवर्तन निदेशालय (ED) का आरोप है कि 2009 में आईपीएल के प्रसारण अधिकारों के आवंटन की प्रक्रिया में हेरफेर किया गया, जिसके बदले कथित तौर पर  125 रुपए करोड़ से अधिक की रिश्वत ली गई। Edited by : Sudhir Sharma
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Donald Trump की स्पीच सुन लोगों ने पकड़ा सिर, इकोनॉमी से बात मेलानिया के अंडरगारमेंट तक पहुंची

Donald Trump की स्पीच सुन लोगों ने पकड़ा सिर, इकोनॉमी से बात मेलानिया के अंडरगारमेंट तक पहुंचीअमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) अपनी हरकतों से सोशल मीडिया पर सुर्खियों में रहते हैं। हाल ही उनका एक भाषण भी वायरल हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने अर्थव्यवस्था पर बोलना शुरू किया, महंगाई पर सभी आरोपों को नकारा और फिर विषय से भटक गए। इकोनॉमी से शुरू हुई बात अंडरगारमेंट तक पहुंच गई। अमेरिकी राष्ट्रपति बीते शुक्रवार को अर्थव्यवस्था पर बात करने के लिए नॉर्थ कैरोलिना गए थे।

AI मॉडल्स को ट्रेनिंग देकर हर घंटे 18000 रुपए की कमाई, UK में रह रहे भारतीय का कमाल

AI मॉडल्स को ट्रेनिंग देकर हर घंटे 18000 रुपए की कमाई, UK में रह रहे भारतीय का कमालयूके में रह रहे उत्कर्ष अमिताभ माइक्रो1 (micro1) नामक डेटा-लेबलिंग और AI ट्रेनिंग स्टार्टअप के साथ फ्रीलांस भूमिका में काम करते हुए प्रति घंटे करीब 18,000 रुपए कमाते हैं। यह असाइनमेंट जनवरी 2025 में शुरू हुआ था और एक साल से भी कम समय में, बोनस समेत उनकी कुल कमाई लगभग 2.6 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है। दिल्ली के रहते अमिताभ का कहना है इस काम को करने की मुख्य कारण पैसा कमाना कभी नहीं रहा।

मैडम Please इसे मारना मत, इसकी मां नहीं है, पिता की भावुक अपील सुनकर सभी का दिल सिसक उठा

मैडम Please इसे मारना मत, इसकी मां नहीं है, पिता की भावुक अपील सुनकर सभी का दिल सिसक उठाएक पिता ने अपनी बेटी के लिए जो अपील की है उसे सुनकर हर किसी का दिल सिसक उठा। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल, एक बेबस पिता की अपनी बेटी के लिए ममता देखकर आप भी अपने आंसू नहीं रोक पाएंगे।

iPhone यूजर्स के लिए iOS 26 को लेकर Apple ने दिया बड़ा अपडेट

iPhone यूजर्स के लिए iOS 26 को लेकर Apple ने दिया बड़ा अपडेटजब Apple कोई फैसला लेता है तो वह उस पर कायम रहता है और जब बात सिक्योरिटी और प्राइवेसी की होती है, तो वह कभी भी पीछे नहीं हटता। यही स्थिति है iPhone यूजर्स के लिए iOS 26 अपडेट को लेकर, जिसे अब सभी को अनिवार्य रूप से अपग्रेड करना होगा। पहले यह माना जा रहा था कि iOS 26.2 iPhone 11 या उससे नए मॉडल्स के लिए एक वैकल्पिक अपग्रेड होगा।

Gold : क्या 2026 में सस्ता होगा सोना, चांदी ने भी चौंकाया, क्यों बन रहे हैं निवेशकों की पसंद

Gold : क्या 2026 में सस्ता होगा सोना, चांदी ने भी चौंकाया, क्यों बन रहे हैं निवेशकों की पसंदGold and silver Price : सोने को हमेशा से सुरक्षित निवेश माना जाता है। इस साल अब तक करीब 67% चढ़ चुका है। चांदी की कीमतों में 1 लाख रुपये से अधिक की तेजी देखने को मिली है। अब लोगों के मन में यह प्रश्न उठने लगा है कि क्या 2026 में सोना-चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिलेगी।

और भी वीडियो देखें

साइबर अपराध पर योगी सरकार की पहल, अब तक 84 हजार से ज्यादा पुलिसकर्मी प्रशिक्षित

साइबर अपराध पर योगी सरकार की पहल, अब तक 84 हजार से ज्यादा पुलिसकर्मी प्रशिक्षितChief Minister Yogi Adityanath News : डिजिटल लेनदेन और ऑनलाइन गतिविधियों के बढ़ते दायरे के साथ साइबर ठगी और हाईटेक अपराध के चलते आम नागरिकों की सुरक्षा और डिजिटल विश्वास को मजबूत करने के उद्देश्य से योगी सरकार साइबर अपराध के विरुद्ध सशक्त रणनीति के तहत लगातार ठोस कदम उठा रही है। इसी क्रम में साइबर क्राइम प्रशिक्षण पोर्टल के माध्यम से अब तक 84,705 पुलिस कर्मियों को प्रमाणित प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है, जिससे पुलिस बल को तकनीकी रूप से अधिक सक्षम बनाया गया है।

कानपुर बना स्टार्टअप का नया हब, 1879 युवा बने 'जॉब क्रिएटर'

कानपुर बना स्टार्टअप का नया हब, 1879 युवा बने 'जॉब क्रिएटर'Kanpur Uttar Pradesh news : उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का 'जॉब क्रिएटर' बनाने का मिशन अब कानपुर में हकीकत बनकर दिखने लगा है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना ने जिले के युवाओं की सोच को एक नई उड़ान दी है, जिससे कानपुर नगर अब उद्यम का नया केंद्र बनकर उभर रहा है। जिले में अब तक 1879 युवाओं को उनके नए स्टार्टअप और बिजनेस को विस्तार देने के लिए ऋण वितरित किया जा चुका है।

Mahakal Temple : ऑफलाइन भस्म आरती बुकिंग बंद रहेगी, नए साल पर महाकाल दर्शन को जा रहे हैं तो जान लीजिए नए नियम

Mahakal Temple : ऑफलाइन भस्म आरती बुकिंग बंद रहेगी, नए साल पर महाकाल दर्शन को जा रहे हैं तो जान लीजिए नए नियमअगर नए साल पर आप बाबा महाकाल के दर्शन करने जा रहे हैं और भस्म आरती में शामिल होना चाहते हैं तो भीड़ को देखते हुए नियमों में बदलाव किया गया है। कलेक्टर रोशन कुमार सिंह के मुताबिक नए साल पर भगवान महाकाल के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। इसे ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने दर्शन व्यवस्था को लेकर विस्तृत योजना तैयार की है।

मोरिंगा से आत्मनिर्भर बन रहीं यूपी की बेटियां, ग्रामीण महिलाओं की बढ़ रही आमदनी

मोरिंगा से आत्मनिर्भर बन रहीं यूपी की बेटियां, ग्रामीण महिलाओं की बढ़ रही आमदनीChief Minister Yogi Adityanath News : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के विजन का असर अब गांव-गांव दिखने लगा है। राजधानी लखनऊ, अयोध्या, बाराबंकी, सुल्तानपुर और सीतापुर समेत तमाम जिलों में मोरिंगा आधारित आजीविका मॉडल ने ग्रामीण महिलाओं को स्थायी रोजगार और सम्मानजनक आय का रास्ता दिया है। इन जिलों की एक हजार से अधिक महिलाएं मोरिंगा की पत्तियों, बीज और छाल की प्राथमिक प्रोसेसिंग से जुड़कर नियमित कमाई कर रही हैं।

CM योगी ने किया कॉल्विन तालुकेदार्स कॉलेज के वार्षिक खेलकूद समारोह का शुभारंभ

CM योगी ने किया कॉल्विन तालुकेदार्स कॉलेज के वार्षिक खेलकूद समारोह का शुभारंभChief Minister Yogi Adityanath News : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को लखनऊ स्थित कॉल्विन तालुकेदार्स कॉलेज के 134वें वार्षिक खेलकूद समारोह का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने विद्यार्थियों से शिक्षा के साथ-साथ खेलों में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर प्रदेश और देश का नाम रोशन करने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह वर्ष देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण वर्ष है। यह वर्ष अनेक उपलब्धियों से जुड़ा हुआ है।

Best Budget Smartphones 2025: 15000 से कम में Poco से Lava तक दमदार स्मार्टफोन, जिन्होंने मचाया धमाल

Best Budget Smartphones 2025: 15000 से कम में Poco से Lava तक दमदार स्मार्टफोन, जिन्होंने मचाया धमालBest Budget Smartphones 2025 : 2025 स्मार्टफोन बाजार के लिए बेहतरीन रहा। जहां एक तरफ प्रीमियम सेगमेंट में नए डिजाइन और फीचर्स देखने को मिले। वहीं दूसरी ओर कम कीमत वाले बजट स्मार्टफोन्स की भी धूम रही। बड़े डिस्प्ले, भरोसेमंद परफॉर्मेंस, दमदार कैमरा और लंबी बैटरी लाइफ के साथ इन फोन्स ने साबित कर दिया कि अच्छा स्मार्टफोन लेने के लिए रुपए खर्चा करने की जरूरत नहीं हैं।

Motorola Edge 70 Launch : पेंसिल से भी पतला 50MP सेल्फी कैमरे वाला नया स्मार्टफोन, 1000 कैशबैक का ऑफर भी

Motorola Edge 70 Launch : पेंसिल से भी पतला 50MP सेल्फी कैमरे वाला नया स्मार्टफोन, 1000 कैशबैक का ऑफर भीMotorola Edge 70 price : मोटोरोला एज 70 लॉन्च हो गया है। स्मार्टफोन को भारत में अल्ट्रा-थिन डिजाइन के साथ पेश किया गया है। स्मार्टफोन 5.99mm पतला है। Motorola Edge 70 5.64mm पतले आईफोन एयर और 5.8mm पतले गैलेक्सी S25 एज को टक्कर देगा। स्मार्टफोन की सेल 23 दिसंबर से शुरू होगी।

apple iphone 16 pro price drop : आईफोन 16 प्रो को 70,000 से कम में खरीदने का मौका, जानिए क्या हैं ऑफर्स

apple iphone 16 pro price drop : आईफोन 16 प्रो को 70,000 से कम में खरीदने का मौका, जानिए क्या हैं ऑफर्सFlipkart की End of Season Sale 12 दिसंबर से 21 दिसंबर तक चल रही है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स पर भारी छूट दी जा रही है। इस सेल में Apple का iPhone 16 Pro सबसे बड़े डील्स में से एक बनकर सामने आया है। बैंक ऑफर और एक्सचेंज बेनिफिट्स को मिलाकर यह प्रीमियम स्मार्टफोन 70,000 रुपए से भी कम कीमत में खरीद सकते हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2025, Webdunia.com