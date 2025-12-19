भोपाल में IAS सर्विस मीट का शुभारंभ, बोले CM, आप चेहरा देख समझ जाते है कि क्या बोलेंगे और इसे कैसे चलाना है!

राजधानी भोपाल में शुक्रवार से तीन दिवसीय IAS सर्विस मीट का शुभारंभ हुआ। तीन दिनों तक चलने वाली सर्विस मीट में प्रदेश भर से IAS अफसर शामिल हो रहे है। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की भूमिका के आधार पर ही भारत आज दुनिया के सामने मजबूती से खड़ा है। हमारे प्रशासनिक अधिकारी हर चुनौती का सामना करते हुए देश को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने IAS अफसरों की कार्यशैली को लेकर अपने ही अंदाज में चुटकी ली। उन्होंने कहा कि IAS अफसर चेहरा देख कर समझ जाते है क्या कहने वाले है और इसे कैसे चलाना है।





मुख्यमंत्री ने कहा कि "आप लोगों के सामने ज्यादा ज्ञान की बात करना नहीं है। आप लोग चेहरे को देख कर समझ जाते हो कि क्या कहने वाले है। मुंह खोले इससे पहले पढ लेते है कि यह क्या बोलेंगे। पहले तैयारी कर लेते हो कि इसको कैसे चलाना है। ए प्लान, बी प्लान, सी प्लान औ डी प्लान। समझ में नही आता कि इतने प्लान आते कहां से है"।

वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में अनुभव से भरे हमारे वरिष्ठ अधिकारी और ऊर्जा से भरे हमारे युवा साथी विकसित और आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के आधार हैं। उन्होंने कहा कि यह समय नीतियां बनाने और योजनाओं का क्रियान्वयन करने के साथ नवाचार को समझने, तकनीक को अपनाने और नागरिक की दृष्टि से सोचने का भी है। हमें सेवा कर पाने का अवसर सौभाग्य से मिलता है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों ने यह सौभाग्य अपने कठिन परिश्रम से अर्जित किया है। हमारी संस्कृति में नर सेवा को नारायण सेवा माना गया है। आम आदमी के कष्टों का समाधान करने, उनकी समस्याओं की सुनवाई करने और सार्थक समाधान देने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हमें प्रदेश के विकास के लिए अपना शत-प्रतिशत देने का संकल्प लेना होगा।





मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की संवैधानिक व्यवस्था में संघीय प्रणाली है और मध्य प्रदेश के अधिकारियों ने केंद्र-राज्यों के साथ समन्वय करते हुए राज्य की बेहतर छवि बनाई है। मध्यप्रदेश एक प्रयोगशाला की तरह है, जहां कई क्षेत्रों में लगातार नवाचार हुए और इनमें से कई नवाचारों का देश-दुनिया में अनुसरण किया जा रहा है।





राजधानी भोपाल में तीन दिन चलने वाली IAS सर्विस मीट IAS अफसर अपने परिवार सहित शामिल होकर विभिन्न कल्चरल और फन एक्टिविटी में शामिल होंगे।