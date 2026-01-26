चीन में गूंजा वंदे मातरम और भारत माता की जय, बीजिंग और शंघाई में फहरा तिरंगा

भारत के राजदूत प्रदीप कुमार रावत ने तिरंगा झंडा फहराया और राष्ट्र के नाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन के अंश पढ़े। वहीं शंघाई में भारत के महावाणिज्य दूत प्रतीक माथुर ने तिरंगा फहराया। इस प्रोग्राम में वहां रहने वाले भारतीय प्रवासी, चीनी समुदाय के लोग और राजनयिक- कांसुलर कोर के 400 से अधिक भारत के दोस्तों ने भाग लिया। इसमें यूरोपियन यूनियन और अन्य पार्टनर देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 20 महावाणिज्य दूत भी शामिल थे।
Embassy of India, Beijing joined by members of Indian community and Friends of India celebrated the #77thRepublicDay & 150th Anniversary of Vande Mataram with great fervour. Ambassador Shri Pradeep Kumar Rawat unfurled the tri-colour flag and read out extracts of Hon’ble… pic.twitter.com/M0aCn4qdcz— India in China (@EOIBeijing) January 26, 2026
बीजिंग चीन की राजधानी है और यहां भारत का दूतावास मौजूद हैं। यहां भारत के राजदूत प्रदीप कुमार रावत ने तिरंगा झंडा फहराया। भारतीय दूतावास ने अपने आधिकारिक X हैंडल पर एक पोस्ट में कहा, यहां वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे समारोह में गूंजते रहे। हर किसी ने गर्व और एकता की भावना के साथ राष्ट्रीय गीत गया। यहां प्रदर्शनी में वंदे मातरम के इतिहास को दिखाया गया था, जिसमें भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राष्ट्र को एकजुट करने में इसकी शक्तिशाली भूमिका पर प्रकाश डाला गया। इसके साथ ही कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए। गुरु श्री त्रिभुवन महाराज के शिष्य कथक नर्तक यू फेइफी ने सुंदर प्रदर्शन से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया।
Celebrating the Republic!— India In Shanghai (@IndiaInShanghai) January 26, 2026
77th Republic Day celebrations in #China #Shanghai
CG Sh. Pratik Mathur led the 77th Republic Day celebrations in Shanghai, the commercial capital of China this morning. Marked by pomp and splendor, the celebrations were attended by over… pic.twitter.com/KQtqxK1A2k