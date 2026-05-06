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Written By वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 7 मई 2026: गुरुवार का पंचांग और शुभ समय

तस्वीर में पताका के साथ भगवान गणेश का चित्र तथा फूलों से सजे हुए कलश और नारियल का फोटो

आज आपका दिन मंगलमय हो!

 
 07 May 2026 Today Shubh Muhurat: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 07 मई, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: Jyeshtha Month Bada Mangal 2026: अधिक मास में अद्भुत संयोग: ज्येष्ठ माह में 8 बड़े मंगल, जानें महत्व
 
आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।
 
आज 7 मई 2026, गुरुवार का विस्तृत पंचांग और शुभ मुहूर्त नीचे दिया गया है। आज शुद्ध ज्येष्ठ (कुछ गणनाओं के अनुसार ज्येष्ठ) मास की कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की कृपा पाने के लिए विशेष माना जाता है।
 

आज का पंचांग: 7 मई 2026

वार: गुरुवार
 
तिथि: पंचमी (सुबह 10:13 एएम तक), उसके बाद षष्ठी
 
पक्ष: कृष्ण पक्ष
 
नक्षत्र: पूर्वाषाढ़ा (शाम 06:46 पीएम तक), उसके बाद उत्तराषाढ़ा
 
योग: साध्य (देर रात 02:00 एएम, 8 मई तक)
 
करण: तैतिल (सुबह 10:13 एएम तक), उसके बाद गर
 
सूर्य राशि: मेष
 
चंद्र राशि: धनु
 

शुभ और अशुभ समय

 
ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 04:11 एएम से 04:53 एएम
अभिजीत मुहूर्त- सुबह 11:29 एएम से दोपहर 12:21 पीएम
राहुकाल (अशुभ)- दोपहर 01:58 पीएम से 03:39 पीएम
यमगंड (अशुभ)- सुबह 05:36 एएम से 07:17 एएम
गुलिक काल- सुबह 08:57 एएम से 10:38 एएम
 

आज का विशेष और शुभ मुहूर्त

रवींद्रनाथ टैगोर जयंती: आज प्रसिद्ध कवि और नोबेल पुरस्कार विजेता रवींद्रनाथ टैगोर की जयंती है।
 
संपत्ति क्रय मुहूर्त: आज संपत्ति या वाहन खरीदने के लिए शुभ समय सुबह 05:36 से शाम 06:46 तक है।
 
नया व्यापार: यदि आप नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो सुबह 08:32 से सुबह 10:45 के बीच का समय अत्यंत श्रेष्ठ है।
 
उपाय: गुरुवार के दिन पीले वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु को पीले फूल व चने की दाल का भोग लगाएं। इससे कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति मजबूत होती है।
 
नोट: किसी भी महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत राहुकाल (01:58 पीएम - 03:39 पीएम) के दौरान करने से बचें।ALSO READ: Purushottam Maas: पुरुषोत्तम मास की महिमा (पुरुषोत्तम मास महात्म्य), जानें मुख्य 6 बिंदु
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