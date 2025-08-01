02 अगस्त 2025, शनिवार के शुभ मुहूर्त

Today Shubh Muhurat 02 August 2025: आज आपका दिन मंगलमयी रहे, यही शुभकामना है। 'वेबदुनिया' प्रस्तुत कर रही है खास आपके लिए आज के दिन के विशिष्ट मुहूर्त। अगर आप आज वाहन खरीदने का विचार कर रहे हैं या आज कोई नया व्यापार आरंभ करने जा रहे हैं तो आज के शुभ मुहूर्त में ही कार्य करें ताकि आपके कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हो सकें। ज्योतिष एवं धर्म की दृष्टि से इन मुहूर्तों का विशेष महत्व है। मुहूर्त और चौघड़िए के आधार पर 'वेबदुनिया' आपके लिए प्रतिदिन के खास मुहूर्त की सौगात लेकर आई है।

प्रस्तुत हैं आज के मुहूर्त | 02 August Muhurat :

शुभ विक्रम संवत्-2082, शक संवत्-1947, ईस्वी सन्-2025

संवत्सर नाम-सिद्धार्थ

अयन-दक्षिणायण

मास-श्रावण

पक्ष-शुक्ल

ऋतु-वर्षा

वार-शनिवार

तिथि (सूर्योदयकालीन)-अष्टमी

नक्षत्र (सूर्योदयकालीन)-विशाखा

योग (सूर्योदयकालीन)-शुक्ल

करण (सूर्योदयकालीन)-बव

लग्न (सूर्योदयकालीन)-कर्क

शुभ समय- 7:30 से 10:45, 12:20 से 2:00

राहुकाल-प्रात: 10:30 से 12:00 बजे तक

दिशा शूल-वायव्य

योगिनी वास-ईशान

गुरु तारा-उदित

शुक्र तारा-उदित

चंद्र स्थिति-वृश्चिक

जयंती/त्योहार/व्रत/मुहूर्त-वाहन क्रय

यात्रा शकुन-शर्करा मिश्रित दही खाकर घर से निकलें।

आज का मंत्र-ॐ प्रां प्रीं प्रौं स: शनयै नम:।

आज का उपाय-शनि मंदिर में सवाकिलो इमरती चढ़ाएं।

वनस्पति तंत्र उपाय-शमी के वृक्ष में जल चढ़ाएं।

(निवेदन-उपर्युक्त विवरण पंचांग आधारित है पंचांग भेद होने पर तिथि/मुहूर्त/समय में परिवर्तन होना संभव है।)

-ज्योतिर्विद् पं. हेमन्त रिछारिया

प्रारब्ध ज्योतिष परामर्श केन्द्र