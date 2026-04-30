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Written By वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Last Modified: नई दिल्ली , गुरुवार, 30 अप्रैल 2026 (08:44 IST)

'निश्चय कर अपनी जीत करौं': सेना ने जारी किया ऑपरेशन सिंदूर का नया फुटेज

operation sindoor
Operation Sindoor : भारतीय सेना ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए 'ऑपरेशन सिंदूर' में बड़ी सफलता का दावा किया है। सेना के मुताबिक, इस ऑपरेशन ने महज 22 मिनट के भीतर आतंकियों की कमांड संरचना को पूरी तरह से हिला दिया।
 
ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ से पहले भारतीय सेना की तरफ से एक नया वीडियो जारी किया गया है, इसमें भारतीय सेना ने ऑपरेशन के दौरान कई लक्ष्यों पर हमले के दृश्य दिखाते हुए एक नए इनडोर फुटेज की झलक जारी की है। 
 
भारतीय सेना ने अपने आधिकारिक पोस्ट में लिखा, 'निश्चय कर अपनी जीत करौं।' इस संदेश के साथ सेना ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर बेहद सटीक और तेज कार्रवाई का उदाहरण है, जिसमें आतंकियों के नेटवर्क को कम समय में ही बड़ा नुकसान पहुंचाया गया। एक अन्य पोस्ट में सेना ने कहा कि अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी, जहन्नुम भी यहां गुनाहों का हश्र भी हर दफ़ा मुक़र्रर होता है ।
पोस्ट और वीडियो के जरिए भारतीय सेना लगातार संदेश दे रही है कि देश की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता यह दिखाती है कि सेना हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार है और आतंकवाद के खिलाफ उसकी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।
 
भारतीय सेना ने सोमवार को भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था, जिसमें बताया गया है कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर ने महज 22 मिनट में आतंकवादियों के ठिकानों को तबाह कर दिया। 
गौरतलब है कि पहलगाम में लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े आतंकी संगठन TRF ने धर्म पूछकर 26 निर्दोष पर्यटकों की हत्या कर दी थी। इसके जवाब में भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत कई आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया गया था।
edited by : Nrapendra Gupta
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