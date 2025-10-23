गुरुवार, 23 अक्टूबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. वेबदुनिया सिटी
  3. इंदौर
  4. rakesh yadav letter to rahul gandhi
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: इंदौर , गुरुवार, 23 अक्टूबर 2025 (09:27 IST)

राकेश यादव ने लिखा राहुल गांधी को पत्र, PCC की निष्‍क्रियता पर जताई चिंता

rakesh yadav letter to rahul gandhi
Madhya Pradesh Congress news : मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व महासचिव राकेश सिंह यादव ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को पत्र लिखकर प्रदेश कांग्रेस संगठन की निष्क्रियता, मतदाता सूची निरीक्षण में गंभीर चूक और संगठन को मजबूत करने के लिए ठोस कार्रवाई की आवश्यकता पर चिंता व्यक्त की है।
 
यादव ने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि वर्ष 2026 में कांग्रेस संगठन सृजन अभियान के अंतर्गत प्रदेश में मतदाता सूची निरीक्षण एवं बूथ लेवल एजेंट (BLA) नियुक्ति का जो कार्यक्रम अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) के निर्देशानुसार तय किया गया था, वह अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सका।
 
उन्होंने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी संशोधित कार्यक्रम के अनुसार त्रिस्तरीय पंचायत एवं नगरीय निकायों की फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण के लिए दावे एवं आपत्तियां 24 अक्टूबर 2025 तक आमंत्रित की गई हैं और अंतिम प्रकाशन 21 नवम्बर 2025 को निर्धारित है।
 
परंतु इस पूरे निरीक्षण काल में म.प्र. कांग्रेस कमेटी (PCC) मतदाता सूची के सत्यापन एवं दावे-आपत्तियों की प्रक्रिया में प्रभावी भूमिका नहीं निभा सकी। बीएलए की नियुक्ति नहीं की गई और बूथवार डोर-टू-डोर सत्यापन भी नहीं हो पाया।
 
पूर्व महासचिव यादव ने कहा कि पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी, एआईसीसी संगठन प्रभारी हरीश चौधरी और सह प्रभारी संजय दत्त द्वारा बार-बार निर्देश देने के बावजूद प्रदेश, जिला और शहर कांग्रेस इकाइयाँ मतदाता सूची निरीक्षण एंव बीएलए नियुक्त करने में सक्रिय नहीं हो सकीं।
 
परिणामस्वरूप मध्यप्रदेश कांग्रेस संगठन निर्वाचन आयोग के समक्ष मतदाता सूची शुद्धिकरण के दावे आपत्ति प्रस्तुत करने में लगभग पूर्णतः असफल रहा।
 
यह स्थिति न केवल संगठन की कार्यकुशलता पर प्रश्न उठाती है, बल्कि आगामी नगर निगम, नगर परिषद और पंचायत चुनावों में कांग्रेस के लिए गंभीर चुनौती का संकेत भी देती है।
 
पूर्व महासचिव यादव द्वारा दिए गए प्रमुख सुझाव एवं प्रस्ताव
पीसीसी अध्यक्ष हेतु राजनीतिक सलाहकार मंडल का गठन:- एआईसीसी 5 वरिष्ठ नेताओं का एक राजनीतिक सलाहकार पैनल गठित करे जो PCC अध्यक्ष को दिशा, रणनीति एवं निर्णयों में मार्गदर्शन प्रदान करे।वर्तमान पीसीसी अध्यक्ष की सक्रियता प्रशंसनीय हैं,लेकिन सक्रियता को नतीजों में बदलना अतिआवश्यक हैं।
 
मतदाता सूची निरीक्षण की वैकल्पिक कार्ययोजना:- दावे-आपत्तियों की समयसीमा समाप्त होने के बाद अब 230 विधानसभा क्षेत्रों में डोर-टू-डोर निरीक्षण पुनः कांग्रेस संगठन द्वारा कराया जाए। एआईसीसी पाँच सदस्यीय पर्यवेक्षण समिति गठित करे जो 90 दिनों में कार्य पूर्ण कराए।
 
प्रदेश प्रभारियों का पुनर्गठन एवं समर्पित नेतृत्व की नियुक्ति:- मध्यप्रदेश की राजनीतिक परिस्थिति को समझने वाले एक वरिष्ठ, सक्रिय और ज़मीनी नेता को संगठन सुदृढ़ीकरण की विशेष जिम्मेदारी सौंपी जाए।वर्तमान प्रदेश प्रभारी एंव सह प्रभारी व्यस्तता की वजह से प्रदेश कांग्रेस के साथ न्याय नहीं कर पाते हैं।
 
बूथ स्तर पर संगठनात्मक पुनर्निर्माण:- प्रदेश में कुल 64,626 बूथों पर एक-एक बीएलए और दस सदस्यीय बूथ कमेटियाँ गठित कर प्रदेश में 6.46 लाख सक्रिय कार्यकर्ताओं को कांग्रेस संगठन से जोड़ना अतिआवश्यक हैं।किंतु वर्तमान में अधिकांश विधानसभाओं में बीएलए की सूची(फोटो,नाम,मोबाइल नम्बर सहित) उपलब्ध नहीं हैं।पीसीसी अध्यक्ष के गृहनगर इंदौर में शहर /जिले में लगभग 2625 बूथों पर अधिकांश में बीएलए उपलब्ध नहीं हैं।
 
संगठन सृजन अभियान की ठोस मॉनिटरिंग:- पिछले दो वर्षों में अनेक घोषणाओं के बावजूद जिला और शहर कार्यकारिणी नहीं बन सकीं। एआईसीसी को इन सभी नियुक्तियों की समीक्षा कर कार्य-प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन प्रणाली लागू करनी चाहिए।
 
पूर्व महासचिव यादव ने पत्र में कहा- मध्यप्रदेश कांग्रेस संगठन आज एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। अब केवल घोषणाओं से नहीं, बल्कि ठोस, समयबद्ध और मॉनिटरिंग आधारित कार्ययोजना से ही संगठन को मज़बूत किया जा सकता है।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

तेजस MK1-A की डिलीवरी रुकी, इजराइल ने क्यों नहीं दिया रडार का सोर्स कोड, कहीं हो ना जाए अमेरिका और फ्रांस जैसी परेशानी

तेजस MK1-A की डिलीवरी रुकी, इजराइल ने क्यों नहीं दिया रडार का सोर्स कोड, कहीं हो ना जाए अमेरिका और फ्रांस जैसी परेशानीतेजस MK1A भारतीय वायुसेना के जंगी बेड़े का हिस्सा बनने के लिए तैयार है। लेकिन एक सॉफ्टवेयर इसके लिए अड़चन बन रहा है। न्यूज 18 की एक खबर के मुताबिक इजराइल के साथ समझौते के तहत DRDO इस रडार का लाइसेंस प्रोडक्शन करता है। यही रडार तेजस विमानों में भी लगाया गया है। तेजस Mk1A एक एडवांस विमान है। इसके हथियारों और रडार को कनेक्ट करने में परेशानी आ रही है।

महागठबंधन में सीटों को लेकर क्या अभी भी घमासान, लालू और तेजस्वी से मुलाकात के बाद क्या बोले अशोक गहलोत

महागठबंधन में सीटों को लेकर क्या अभी भी घमासान, लालू और तेजस्वी से मुलाकात के बाद क्या बोले अशोक गहलोतबिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन में क्या सबकुछ ठीक चल रहा है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक गहलोत और एआईसीसी बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरु ने आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से मुलाकात की। मुलाकात के बाद कई नेताओं के बयान भी सामने आए।

घोर नाइंसाफी, शांति के नोबल पुरस्कार के असली हकदार तो ट्रंप ही थे

घोर नाइंसाफी, शांति के नोबल पुरस्कार के असली हकदार तो ट्रंप ही थेआठ महीने। आठ युद्ध। इनमें से कुछ युद्ध तो अब विश्वयुद्ध या परमाणु युद्ध का खौफ पैदा कर रहे थे। ऐसी हालात में इन सभी युद्धों का युद्धविराम। इन युद्धविरामों का मतलब जान-माल की भारी तबाही को रोकना है। आसान नहीं है ये काम। मेरी समझ से तो यह असंभव है।

बेरहम भाभी का खौफनाक कारनामा, देवर का काट दिया प्राइवेट पार्ट, दिवाली की रात बेडरुम में बुलाया और कर दिया खेल

बेरहम भाभी का खौफनाक कारनामा, देवर का काट दिया प्राइवेट पार्ट, दिवाली की रात बेडरुम में बुलाया और कर दिया खेलदिवाली की रात एक बेरहम भाभी ने अपने देवर के साथ वो कारनामा कर दिया कि जिसने भी सुना उसकी रूह कांप गई। अपने बेडरूम में देवर को बुलाकर भाभी ने एक खौफनाक काम को अंजाम दे डाला। इतना ही नहीं, कारनामा करने के बाद ये बेरहम भाभी फरार हो गई। अब पुलिस उसकी तलाश में जुटी है।

जैश-ए-मोहम्मद महिलाओं को बनाएगा जिहादी, 500 रुपए में बनेंगी आतंकी, मसूद अजहर की बेटी देगी ट्रेनिंग

जैश-ए-मोहम्मद महिलाओं को बनाएगा जिहादी, 500 रुपए में बनेंगी आतंकी, मसूद अजहर की बेटी देगी ट्रेनिंगभारत से ऑपरेशन सिंदूर में मुंह की खाने के बाद अब पाकिस्तान के आतंकी संगठन नई-नई साजिशें रच रहे हैं। पाकिस्तान में सक्रिय आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद (JeM) ने महिलाओं की भर्ती और फंड जुटाने के उद्देश्य से एक ऑनलाइन ट्रेनिंग 'तुफ़त अल-मुमिनात' शुरू की है। रिपोर्टों के मुताबिक इस कोर्स में शामिल होने वाले हर महिला प्रतिभागी से 500 पाकिस्तानी रुपए (PKR) जमा कराए जा रहे हैं।

और भी वीडियो देखें

LIVE: बिहार चुनाव में तेज हुआ प्रचार, तेजस्वी यादव हो सकते हैं महागठबंधन के CM फेस

LIVE: बिहार चुनाव में तेज हुआ प्रचार, तेजस्वी यादव हो सकते हैं महागठबंधन के CM फेसLatest News Today Live Updates in Hindi : बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के तहत 121 सीटों पर राजग और महागठबंधन ने लगाई ताकत। अमित शाह और जेपी नड्‍डा आएंगे बिहार, महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो सकता है बड़ा एलान। पल पल की जानकारी...

बिहार चुनाव से पहले दिल्ली में एनकाउंटर, 4 मोस्ट वांटेड गैंगस्टर ढेर

बिहार चुनाव से पहले दिल्ली में एनकाउंटर, 4 मोस्ट वांटेड गैंगस्टर ढेरDelhi Encounter News in hindi : दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा और बिहार पुलिस के संयुक्त अभियान में रोहिणी में हुई मुठभेड़ में 4 मोस्ट वांटेड गैंगस्टर मारे गए। मृतकों में 3 बिहार और 1 दिल्ली का गैंगस्टर था। बताया जा रहा है कि चारों बदमाश बिहार चुनाव में हिंसा की साजिश रच रहे थे।

बिहार: महागठबंधन में सीटों का मसला क्यों नहीं सुलझ रहा है?

बिहार: महागठबंधन में सीटों का मसला क्यों नहीं सुलझ रहा है?बिहार में टिकटों के बंटवारे पर अब भी ऊहापोह है। टिकटों को बेचने के आरोप भी लगे, बगावत भी हुई। उम्मीदवारों के चयन को लेकर एनडीए में भी असहमति और असंतुष्टि दिखी, लेकिन महागठबंधन में तो अभी भी 12 सीटों पर तकरार कायम है।

Vladimir Putin के प्लान ने बढ़ाई अमेरिका की टेंशन, दुनिया को दिखाएंगे ताकत, क्या परमाणु युद्‍ध की है तैयारी

Vladimir Putin के प्लान ने बढ़ाई अमेरिका की टेंशन, दुनिया को दिखाएंगे ताकत, क्या परमाणु युद्‍ध की है तैयारीयूक्रेन संघर्ष को लेकर अमेरिका और रूस के बीच तनाव फिर से बढ़ रहा है। इस बीच ऐसी खबर सामने आई है, जो दुनिया टेंशन बढ़ाने वाली है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बुधवार को देश की परमाणु सेनाओं के बड़े अभ्यास की निगरानी की है। क्रेमलिन की रिपोर्ट के मुताबिक इस अभ्यास में थल, जल और वायु– तीनों सेनाओं की भागीदारी रही। तो क्या दुनिया पर वर्ल्ड वॉर का खतरा फिर मंडरा रहा है।

किसानों को राहत राशि देने में कोई कमी नहीं करेंगे : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

किसानों को राहत राशि देने में कोई कमी नहीं करेंगे : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादवमुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि इस साल अतिवृष्टि और बाढ़ के कारण किसानों की फसल को नुकसान हुआ। पीला मोजैक और कीट प्रकोप ने भी किसानों को परेशानी में डाला। इसी तरह बारिश के कारण जनहानि, पशुहानि और मकान क्षति से भी किसानों को पीड़ा हुई। ऐसे कठिन हालातों में सरकार ने किसानों को संबल देने में कोई कमी नहीं रखी।

Vivo ने त्योहारी सीजन में सस्ते स्मार्टफोन लॉन्च कर बढ़ाई Samsung टेंशन, iPhone 17 को देंगे कड़ी टक्कर

Vivo ने त्योहारी सीजन में सस्ते स्मार्टफोन लॉन्च कर बढ़ाई Samsung टेंशन, iPhone 17 को देंगे कड़ी टक्करVivo X300 and X300 Pro launched : त्योहारी सीजन को देखते हुए Vivo ने अपने धांसू स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। वीवो ने अपनी इस दमदार फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज को घरेलू बाजार में पेश किया है। वीवो के ये दोनों फोन MediaTek के लेटेस्ट फ्लैगशिप प्रोसेसर के साथ आते हैं।

सस्ता Samsung Galaxy M17 5G क्या दिखा पाएगा कमाल, जानिए क्या हैं फीचर्स

सस्ता Samsung Galaxy M17 5G क्या दिखा पाएगा कमाल, जानिए क्या हैं फीचर्सSamsung ने अपना एक और सस्ता स्मार्टफोन लॉन्च किया है। इसकी कीमत सिर्फ 12,499 रुपए है। यह स्मार्टफोन Galaxy M16 5G का अपग्रेड मॉडल है। फीचर्स की बात करें तो इस स्मार्टफोन में बड़ी बैटरी के साथ-साथ 50MP का OIS कैमरा मिलेगा। फोन में कंपनी ने नए डिजाइन का कैमरा सेटअप दिया है।

JioBharat : देश का पहला 'सेफ्टी फर्स्ट' मोबाइल फोन

JioBharat : देश का पहला 'सेफ्टी फर्स्ट' मोबाइल फोनJioBharat mobile phone : जियोभारत सीरीज का मौजूदा मोबाइल फोन नए सेफ्टी-शील्ड फीचर के साथ बाजार में उतरने को तैयार है। फोन की खासियत है कि हमेशा कनेक्टेड रहने के साथ यह आपके अपनों को स्कैम और फ्रॉड से सुरक्षा देगा। इसे खासतौर पर बच्चों, महिलाओं और बुज़ुर्गों की सुरक्षा और कनेक्टिविटी के लिए एक स्मार्ट सॉल्युशन के तौर पर डिज़ाइन किया गया है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

दीपावली

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com