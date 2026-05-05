Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 6 मई 2026: बुधवार का पंचांग और शुभ समय

आज आपका दिन मंगलमय हो!

Today Shubh Muhurat 06 May 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 06 मई, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: Purushottam Maas 2026: पुरुषोत्तम मास में क्या करें और क्या नहीं? क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 06 मई, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।

आज 6 मई 2026, बुधवार का विस्तृत पंचांग और शुभ मुहूर्त नीचे दिया गया है। आज शुद्ध ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है (जो सुबह जल्दी समाप्त होकर पंचमी में बदल जाएगी)।

आज का पंचांग: 6 मई 2026

वार: बुधवार

तिथि: चतुर्थी (सुबह 07:51 एएम तक), उसके बाद पंचमी

पक्ष: कृष्ण पक्ष

नक्षत्र: मूल (दोपहर 03:54 पीएम तक), उसके बाद पूर्वाषाढ़ा

योग: सिद्ध (देर रात 01:12 एएम, 7 मई तक)

करण: बालव (सुबह 07:51 एएम तक), उसके बाद कौलव

सूर्य राशि: मेष

चंद्र राशि: धनु

शुभ और अशुभ समय

आज के दिन किसी भी नए या मांगलिक कार्य के लिए शुभ समय और टालने योग्य समय इस प्रकार हैं:

ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 04:12 एएम से 04:54 एएम

अभिजीत मुहूर्त- आज कोई नहीं (बुधवार को विशेष रूप से टालना बेहतर)

राहुकाल (अशुभ)- दोपहर 12:18 पीएम से 01:58 पीएम

यमगंड (अशुभ)- सुबह 07:17 एएम से 08:57 एएम

आज का विशेष

राहुकाल: आज दोपहर 12:18 से 01:58 बजे के बीच कोई भी महत्वपूर्ण नया काम शुरू करने से बचें।

मूल नक्षत्र: दोपहर 03:54 तक मूल नक्षत्र रहेगा, जिसे ज्योतिष में थोड़ा संवेदनशील माना जाता है। इस दौरान शांति और धैर्य से काम लें।