क्या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने की मोदी को वोट ना देने की अपील...जानिए वायरल तस्वीर का सच...

A fake morphed photo against a political party using BSE building has been shared by @kunalkamra88.BSE is extremely disappointed at unfortunate,unauthorized & illegal use of BSE buildg fr nefarious activities.BSE reserves right to take appropriate legal action agnst @kunalkamra88 — BSE India (@BSEIndia) April 19, 2019

These photos are as real as Modiji's promises... pic.twitter.com/zEBOUxyLKJ — Kunal Kamra (@kunalkamra88) April 14, 2019

This is the original tweet, Clearly a joke

~https://t.co/HDjU75bz4L



Sensex of humour is down by many points



PS - Do they have WiFi in jail? https://t.co/KVO1xAiohW — Kunal Kamra (@kunalkamra88) April 19, 2019

सोशल मीडिया पर एक तस्वीर काफी वायरल हो रही है, जिसमें मुंबई स्थित (BSE) की इमारत के बाहर स्टॉक टिकर पर ‘Don’t Vote for Modi’ लिखा हुआ नजर आ रहा है। इस तस्वीर को शेयर कर दावा किया जा रहा है कि भी लोगों से कर रहा है। आमतौर पर BSE के इस स्टॉक टिकर पर शेयर मार्केट में हो रहे उतार चढ़ाव दिखाए जाते हैं।‘Deen aur Duniya’ नाम के फेसबुक पेज ने इस तस्वीर को शेयर किया है जिसे अभी तक 15,000 से भी अधिक लोग शेयर कर चुके हैं। ट्विटर और व्हाट्सएप पर भी लोग इसे शेयर कर रहे हैं।वायरल तस्वीर की पड़ताल के लिए जब हमने गूगल रिवर्स इमेज सर्च की मदद ली, तो पता चला कि यह तस्वीर फोटोशॉप्ड है। असली तस्वीर में स्क्रीन पर शेयर के दाम ही दिखाई दे रहे हैं।BSE की आधिकारिक वेबसाइट पर यह असली तस्वीर देखी जा सकती है।वायरल तस्वीर पर BSE ने भी आपत्ति जताते हुए ट्वीट किया है कि यह तस्वीर फेक है और इसे कुणाल कामरा नाम के व्यक्ति ने शेयर किया है।कुणाल कामरा एक स्टैंडअप कॉमेडियन है, जो मुंबई में रहते हैं। दरअसल, पीएम मोदी को निशाना बनाने वाले बहुत सारे मीम्स के साथ कुणाल ने ही सबसे पहले यह तस्वीर ट्वीट की थी।इन मीम्स को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा था- ‘ये तस्वीरें उतनी ही सच्ची हैं जितने मोदी जी के वादे’।BSE के ट्वीट के जवाब में कुणाल ने लिखा कि उन्होंने जो ट्वीट किया था वह ‘स्पष्ट तौर पर मजाक’ था।लेकिन, ऐसा लगता है कि कुछ लोगों ने इस तस्वीर को सच मानकर शेयर कर दिया है।