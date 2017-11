बिग बॉस में पहली बार... हंस दिया जल्लाद (वीडियो)

ट्वितर पर एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें जल्लाद हंसते हुए नज़र आ रहा है। जी हां, जल्लाद, हंसते हुए। दरअसल, सलमान खान ने घरवालों को एक टास्क दिया था। इसमें लड़का और लड़की की जोड़ियां बनाई गई थी। सलमान ने टास्क के दौरान आकाश ददलानी से कुछ सवाल पूछ रहे थे, जिसके गलत जवाब देने के पर घर में मौजूद जल्लाद उनकी छाती की वैक्सिंग करने लगे। ऐसे में जहां आकाश दर्द के मारे चिल्ला रहे थे वहीं घरवाले ज़ोर-ज़ोर से हंस रहे थे। घर का माहौल ही ऐसा बन गया कि सलमान के जल्लाद को भी हंसी आ गई और वह जोर से हंसने लगा।





finally laughs, it's true! For the first time ever in the history of Bigg Boss, the waxing task had Jallad in splits! #BB11 pic.twitter.com/vyYqO4P9Th