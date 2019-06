कारों की टक्कर के बाद गुस्साई लड़की सरिया लेकर विरोधी पर टूट पड़ी (वीडियो)

यह मामला 25 जून का बताया जा रहा है। एएनआई के मुताबिक यह मामला चंडीगढ़ के ट्रिब्यून चौक का है, जहां दो कारों के बीच टक्कर हो गई। इस घटना के बाद एक कार से एक युवती सरकार लेकर उतरी और दूसरी कार चला रहे युवक पर राड से हमला बोल दिया। युवक पीजीआई अस्पताल से अपने रिश्तेदारों को ला रहा था। अचानक हुई इस घटना से वे भी घबरा गए।



#WATCH Chandigarh: A girl attacks a man with a rod near Tribune Chowk after their cars rammed into each other. She was later arrested & produced before a court after a case was registered against her under multiple sections of the IPC. (Note: Abusive language) (25.06.2019) pic.twitter.com/x0lJBDImf7