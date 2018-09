Motorola One Power हुआ लांच, ये हैं धमाकेदार फीचर्स

को भारत में लाचं कर दिया गया है। फीचर्स की बात करें तो मोटोरोला वन पावर में यूज़र को स्नैपड्रैगन 636 प्रोसेसर, 5000 एमएएच बैटरी, स्नैपड्रैगन 636 प्रोसेसर, डिस्प्ले नॉच और दो रियर कैमरे मिलेंगे।एंड्रॉइड वन परिवार का हिस्सा होने के कारण Motorola One Power को भविष्य में नियमित तौर पर एंड्रॉयड अपडेट मिलने की गारंटी है मोटोरोला वन पावर एंड्रॉयड वन की टक्कर Xiaomi Redmi Note 5 Pro, Asus ZenFone Max Pro M1 और Nokia 6.1 Plus से होगी।Motorola One Power की कीमत 15,999 रुपए रहेगी। फोन का एक वैरिएंट है, 4 जीबी रैम और 64 जीबी स्टोरेज से लैस है। फोन को ई-कॉमर्स वेबसाइट से बेचा जाएगा। फोन में 6.2 इंच का फुल-एचडी+ (1080x2246 पिक्सल) एलसीडी मैक्स विज़न पैनल है। इसका भी आस्पेक्ट रेशियो 19:9 है।हैंडसेट में ऑक्टा-कोर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 636 प्रोसेसर के साथ एड्रेनो 509 जीपीयू दिया गया है। जुगलबंदी में 4 जीबी रैम दिए गए हैं। इनबिल्ट स्टोरेज 64 जीबी है। इसे 256 जीबी तक का माइक्रोएसडी कार्ड इस्तेमाल किया जा सकेगा। कैमरे की बात करें तो फोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप है।प्राइमरी सेंसर 16 मेगापिक्सल का है और सेकंडरी सेंसर 5 मेगापिक्सल का। फ्रंट पैनल पर 12 मेगापिक्सल का सेंसर दिया गया है। बैटरी 5000 एमएएच की है।फोन में 4जी एलटीई, ब्लूटूथ 5.0, वाई-फाई 802.11एसी, यूएसबी टाइप-सी और 3.5 एमएम हेडफोन जैक जैसे कनेक्टिविटी फीचर्स भी हैं। फोन में फिंगरप्रिंट सेंसर भी लगा हुआ है।