सोशल मीडिया की दुनिया से आज बहुत कम लोग अछूते हैं। हम में से अधिकतर लोग व्हॉट्‍सएप पर चैट करते हैं, लेकिन अपने से चैटिंग हो किस भाषा में रही है, यह भी तो देखिए। चैटिंग की दुनिया में लगभग हर शब्द का शॉर्ट फॉर्म बना लिया जाता है। मैसेंजर पर चैटिंग की एक मज़ेदार और कुछ नया सीखने वाली दुनिया है।





-GM- -HRU- इन शब्दों को इस्तेमाल करने में भरपूर मज़ा आता है या सही शब्दों को इस्तेमाल करने में आलस? जो भी कहिए, इन शब्दों से जिस चैटिंग की बुनावट की जा रही है, वह पढ़ने में तो बहुत ही रोमांचक है, लेकिन कुछ लोगों को यह इर्रिटेटिंग भी लगते हैं। सोशल मीडिया और चैटिंग एप्स पर इस विचित्र भाषा का आविष्कार युवा पीढ़ी ही कर रही है।







watt do ewwww think? यह भाषा पढ़ने में ही नहीं, दिखने में भी बहुत आकर्षक लगती है। हमारे देश में लोग पैसे देकर अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन जैसी अनेक भाषाएं सीखते हैं। लेकिन ये एक ऐसी भाषा है, जो आप अपने दोस्त से चैटिंग करके सीख सकते हैं, वह भी मुफ्त में। अरे... दोस्तों तक तो ठीक है, पर जब आप अपने से किसी बड़े को ऐसा मैसेज भेजें और वे इसका मतलब ही न समझ पाएं... बेटा ये कौन सी विचित्र भाषा है? ज़रूरी नहीं है कि युवा पीढ़ी इस भाषा का प्रयोग कर रही है तो ये पुरानी पीढ़ी को भी पसंद आए। हां, ये ज़रूर हो सकता है सामने वाला गुस्से में आपको रिप्लाई ही ना करे।





चैटिंग पर प्यार का इज़हार करना तो आजकल इतना आसान हो गया है, जैसे कि ब्रेड पर बटर लगाना, लेकिन बटरिंग कर भी रहे हो तो अच्छे से करो पूरा I LOVE YOU - लिखने का कष्ट भी लोग नहीं करके - I LV U- लिख देते है। चलिए, यहां तक तो ठीक पर जब ये -I LV EEWWWWW- या फिर -ILU- बन जाता है, तो फीलिंग्स बस सिमटकर ही रह जाती हैं। मतलब प्यार के इज़हार में भी शब्दों की ही नहीं, अक्षरों की कंजूसी। और तो और, इस -I LV EEWWWWW- को पढ़कर ऐसी फीलिंग आती है, जैसे कोई तम्बाकू खाते हुए प्रोपोज़ कर रहा है।





सिर्फ प्यार ही लोग आपकी किसी बात का रिएक्शन भी दे सकते है, जैसे -AHMMM AHMMM-, इसे पढ़कर कुछ गले में खराश जैसी आवाज़ का अनुभव होता है। चैटिंग पर अक्सर लोग यह जानने के लिए उत्सुक रहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। शायद इतना टाइप करने में आलस आता है या वक़्त की कमी हो जाती है कि वे लिखकर पूछते है-KKRH-.. ये तो किसी फिल्म के शार्ट फॉर्म के जैसा लग रहा है। और तो और, इसका जवाब अगर हो -TP- तो मतलब हुआ time pass..

फेसबुक, व्हॉट्सएप बर्थडे की शुभकामनाएं कुछ लोग तो बड़े ही रंगीन तरीके से देते हैं वीडियो, इमोजी या बड़ा सा मैसेज लिखकर और कुछ तो -HAPPY BIRTHDAY- इन दो शब्दों को भी -HBD- लिखकर विश करते हैं, शायद ये सोचकर कि इतना भी कौन टाइप करे? इतनी देर में तो केक पर लगी बेचारी मोमबत्तियां भी नहीं बुझ पातीं जितनी देर में ये -HBD- टाइप हो जाता है।







लोग तो हालचाल पूछने में भी how are you की जगह -HRU- टाइप करते हैं। अब इतना भी टाइप करके सामने वाले पर एहसान क्या करना? और जब किसी को thanku बोलना हो तो -TY- बोलकर निपटा देना।





अब तो ऐसा लगता है कि इस विचित्र भाषा का इस्तेमाल करने की लोगों की आदत हो चुकी है और उन्हें शायद ही इस बात का अहसास हो कि वे अपनी ही भाषा खराब कर रहे हैं।