एलआईसी में निकली वेकेंसियां, वेतन 60 हजार, ऐसे करें आवेदन

नौकरी की खोज कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। (एलआईसी) में एसोसिएट, असिस्टेंट और असिस्टेंट मैनेजर के पदों के लिए वेकेंसियां निकाली गई हैं। कैसे करें इन पदों पर आवेदन। जानिए प्रक्रिया-300 पद। इनमें असिस्टेंट के लिए 150 पद, एसोसिएट के लिए 50 और असिस्टेंट मैनेजर के लिए 100 पद हैं।इन पदों के लिए वेतन 13,980 रुपए से 61,670 रुपए के बीच रहेगा।इन पदों के लिए ग्रेजुएट से लेकर एमबीए पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। असिस्टेंट मैनेजर के पदों के लिए उम्मीदवार का 60 प्रतिशत अंकों के साथ ग्रेजुएट और एमबीए होना आवश्यक है। असिस्टेंट पद के लिए उम्मीदवार का 55 प्रतिशत अंकों का होना जरूरी है। एसोसिएट के लिए उम्मीदवार का 60 प्रतिशत अंकों के साथ ग्रेजुएट और सीए इंटर होना आवश्यक है।6 सितंबर तक इन पदों पर आवेदन किया जा सकता है।इन पदों पर आवेदन करने के लिए न्यूनतम आयु 21 साल और अधिकतम आयु 28 साल होनी चाहिए।एलआईसी की आधिकारिक वेबसाइट lichousing.com पर जाएं। करियर के ऑप्शन पर क्लिक करें। RECRUITMENT OF ASSISTANTS, ASSOCIATES and ASSISTANT MANAGERS के लिंक पर क्लिक करें। To Apply Online Click Here पर क्लिक कर अपनी डिटेल्स भर दें। इसके बाद सब्मिट ऑप्शन पर क्लिक करें। इन पदों के लिए चयन परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर होगा।