धवन ने कहा कि बेशक इस तरह विश्व कप से बाहर होने पर मैं बहुत हताश हूं लेकिन ये खेल है, इसे जारी रहना चाहिए।

उन्होंने ट्वीट किया, ‘मैं यह बताते हुए काफी जज्बाती हो रहा हूं कि अब विश्व कप का हिस्सा नहीं रहूंगा। मेरा अंगूठा समय पर ठीक नहीं हो सकेगा लेकिन खेल जारी रहना चाहिए। मैं अपने साथी खिलाड़ियों, क्रिकेटप्रेमियों और पूरे देश का शुक्रगुजार हूं। जय हिन्द।’

सनद रहे कि अंगूठे में फ्रेक्चर से उबर नहीं पाने के कारण बुधवार को मौजूदा विश्व कप से बाहर हो गए और उनकी जगह युवा विकेटकीपर बल्लेबाज को टीम में जगह दी गई। उनके अंगूठे के फ्रेक्चर की जांच की गई तो पता चला कि इसमें ज्यादा सुधार नहीं हुआ है, इसी वजह से वे विश्व कप से बाहर हो गए।

9 जून को ओवल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच के दौरान बाएं हाथ के अंगूठे में चोट लग गई थी और शुरू में इसके कारण वह पाकिस्तान (16 जून), अफगानिस्तान (22 जून) और वेस्टइंडीज (27 जून) के खिलाफ होने वाले मैचों में चयन के लिए उपलब्ध नहीं थे।

टीम के प्रशासनिक प्रबंधक सुनील सुब्रमण्यम ने बताया कि धवन के बाएं हाथ की मेटाकार्पल हड्डी में फ्रेक्चर है। जुलाई के मध्य तक उनके हाथ में प्लास्टर लगा रहेगा, जिसके कारण वह आईसीसी 2019 विश्व कप से बाहर हो गए।

उन्होंने कहा, ‘हमने आईसीसी को लिखा है और उनकी जगह ऋषभ पंत को शामिल करने का अनुरोध किया है। पंत को 5 वनडे मैचों का अनुभव है लेकिन दबाव में नहीं आने की प्रवृति से उन्हें ट्रंप कार्ड माना जा रहा है। वह अम्बाती रायुडू के साथ अधिकारिक स्टैंडबाय की सूची में शामिल थे।



I feel emotional to announce that I will no longer be a part of #CWC19. Unfortunately, the thumb won’t recover on time. But the show must go on.. I'm grateful for all the love & support from my team mates, cricket lovers & our entire nation. Jai Hind!pic.twitter.com/zx8Ihm3051