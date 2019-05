कॉफी कप के बाद, अब GOT के आखिरी एपिसोड में दिखी पानी की बोतल

फैन्स शो के आखिरी एपिसोड को टकटकी लगाए देख रहे थे कि आखिर किसे राजा चुना जाएगा, लेकिन इस बीच सैम टर्ली की कुर्सी के नीचे से झांकती पानी की प्लास्टिक की बोतल ने उनका ध्यान भंग कर दिया। पहली बार पानी की बोतल एपिसोड के 46वें मिनट पर देखा गया। इसके कुछ मिनटों बाद फिर से एक पानी की बोतल सर डावोस की कुर्सी के पास भी दिखी। जैसे ही फैन्स की नजर इन बोतलों पर पड़ी, उन्होंने ट्रोल करना शुरू कर दिया।

देखें कुछ कमेंट्स-

Even the most important lords of the seven kingdoms need to stay hydrated.#gameofthrones #waterbottle pic.twitter.com/NS22F3SQgV — savvyshopaholic (@Savanna39803740) May 20, 2019

LMAOOO I CAN'T BREATHE THEY DID IT AGAIN First Starbucks now a water bottle this show is a joke #GameOfThrones #GameOfThronesFinale #TheFinalEpisode pic.twitter.com/9YaFF8Pnm6 — ℝίτα|| Spoilers (@JonxDanyy) May 20, 2019