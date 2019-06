समय पर नहीं चुकाया लोन, महिला को पोल से बांधा

बताया जा रहा है कि महिला ने लिया था जिसे वह वक्त पर नहीं चुका सकी। इस बात से नाराज होकर इन लोगों ने उसे पोल से बांध दिया।



#WATCH A was tied to a pole in Kodigehalli, Bengaluru, yesterday, allegedly for not repaying a she took. Police have arrested 7 people in connection with the incident. #Karnataka pic.twitter.com/jpwX3Cr0Gu