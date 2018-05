map is not to scale

अफ्रीका महाद्वीप दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। विश्व की सबसे लंबी नील नदी और सबसे अधिक जलराशि की जायरे नदी अफ्रीका में ही बहती है। यहीं पर दुनिया के सबसे घने जंगल पाए जाते हैं। पशु और पक्षियों की सबसे ज्यादा प्रजातियां भी यहीं पर पाई जाती है। इसे मनुष्‍यों की आदिम भूमि भी कहा जाता है। यहीं पर सहारा और कालाहारीरेगिस्तान है। ऐसे में निश्चित ही यहीं पर दुनिया का सबसे भी रहा ही होगा। हालांकि ताजा शोध से अफ्रीका से भी प्राचीन भूमि गोंडवाना थी।