सुषमा से मिलकर रो पड़े हामिद अंसारी, मां बोलीं- मेरा भारत महान, मेरी मैडम महान...

विदेशमंत्री स्वराज ने हामिद की मां को गले लगाया तो वे बोल पड़ीं कि मेरा भारत महान, मेरी मैडम (सुषमा स्वराज) महान। उन्होंने अपने बेटे की रिहाई का श्रेय सुषमा स्वराज को देते हुए कहा कि सब कुछ मैडम ने ही किया है। हामिद ने भी अपनी वतन वापसी के लिए स्वराज को धन्यवाद दिया।



Indian National who came to India after being released from a Pakistan jail yesterday, meets in Delhi. His mother tells EAM "Mera Bharat mahaan, meri madam mahaan, sab madam ne hi kiya hai."