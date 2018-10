राहुल गांधी-सोनिया गांधी ने सेवाग्राम में धोईं जूठी प्लेटें, वीडियो हुआ वायरल

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी मंगलवार को सुबह वर्धा पहुंचे थे। उनके साथ पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहनसिंह भी थे।

#WATCH : and wash their plates after lunch in (Bapu Kuti) in Wardha. #Maharashtra