महिला दिवस पर पीएम मोदी ने किया नारी शक्ति को सलाम, पोस्ट किया यह वीडियो

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महिलाओं को नमन किया और उन्हें बधाई दी।उल्लेखनीय है कि हर साल आठ मार्च अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है।

On International Women's Day, we salute our indomitable Nari Shakti.

We are proud to have taken numerous decisions that have furthered women empowerment.



Every Indian is proud of the stupendous accomplishments of women in various spheres. #NewIndia4NariShakti pic.twitter.com/NPTN62Lqek