कांग्रेस के 'दरबारी' ने उठाए एयर स्ट्राइक पर सवाल, पाकिस्तान का किया समर्थन

नई दिल्ली। भारतीय ओवरसीज के प्रमुख सैम पित्रोदा ने पुलवामा हमले के बाद हुई एयर स्ट्राइक पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि अगर हमले में 300 आतंकी मारे गए हैं तो ये पूरी दुनिया को दिखा क्यों नहीं। सैम पित्रोदा के इस बयान पर सवाल उठाते हुए पीएम मोदी ने उन्हें कांग्रेस का दरबारी कहा।

उन्होंने कहा कि विपक्ष हमारे सुरक्षा बलों का बार-बार अपमान करता है। मैं अपने साथी भारतीयों से अपील करता हूं- अपने बयानों पर विपक्षी नेताओं से सवाल करें। उन्हें बताएं कि 130 करोड़ भारतीय अपनी हरकतों के लिए विपक्ष को माफ नहीं करेंगे या भूल नहीं जाएंगे। भारत हमारे सुरक्षा बलों के साथ मजबूती से खड़ा है।

पित्रोदा ने कहा कि क्या हमने वाकई हमला किया? हमने वास्तव में 300 लोगों को मार डाला? मुझे नहीं पता है। एक नागरिक होने के नाते मैं यह जानने का हकदार हूं और अगर मैं पूछता हूं कि यह पूछना मेरा कर्तव्य है। इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं एक राष्ट्रवादी नहीं हूं, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं इस तरफ या उस तरफ हूं। हमें तथ्यों को जानने की जरूरत है। यदि आप कहते हैं कि 300 लोग मारे गए है तो मुझे यह जानना चाहिए।

उन्होंने कहा कि भारत के लोगों को यह जानने की जरूरत है और फिर ग्लोबल मीडिया है जो कहता है कि कोई भी मारा नहीं गया था। मुझे एक भारतीय नागरिक के रूप में बुरा लग रहा है।



