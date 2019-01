लड़की आंख मारे... गाने पर छात्रा के साथ एनसीपी सांसद ने लगाए ठुमके...

यह वीडियो 5 जनवरी का है। एएनआई के ट्‍वीट के मुताबिक भंडारा-गोंदिया से मधुकर कुकड़े मंच पर लड़कियों के साथ खुद को ठुमके लगाने से नहीं रोक पाए।



#WATCH from Bhandara-Gondiya Madhukar Kukade dances with students during a school function in Bhandara. #Maharashtra (5.1.19) pic.twitter.com/tCJJB9igxr