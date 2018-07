मोदी का गुजरात, जान दांव पर लगाकर इस तरह नाला पार करते हैं बच्चे

के खेड़ा जिले में दो गांवों के बीच एक नाले को पार करने के लिए बच्चों को किस तरह अपनी जिंदगी दांव पर लगानी पड़ती है, इसका एक वीडियो एएनआई ने ट्‍विटर पर पोस्ट किया है।





दरअसल, नायका और भेराई गांव के बीच एक नाला है। इस नाले पर एक पुल भी बना था जो कि दो महीने पहले टूट गया था।

इस संबंध में जिला प्रशासन को भी अवगत कराया गया, लेकिन टूटे हुए पुल को नहीं सुधारा गया।







#WATCH: School children crossing a bridge between Naika & Bherai village of Kheda district. The bridge broke down 2 months ago. #Gujarat pic.twitter.com/7ToM5W783I — ANI (@ANI) July 11, 2018

वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह दो लोग मिलकर बच्चे को नाला पार करवा रहे हैं। यदि थोड़ी सी भी चूक हो जाए तो बच्चे की जान पर बन सकती है।





बच्चों को इस तरह नाला पार करवाना लोगों की मजबूरी भी है क्योंकि यदि ऐसा नहीं करें तो उन्हें एक किलोमीटर के बजाय करीब 10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा।

