पाकिस्तान में पहले सिख पुलिस अधिकारी को प्रताड़ित और अपमानित किया (वीडियो)

एएनआई को दिए इंटरव्यू में ‍सिंह ने कहा कि उन्हें उनके लाहौर के डेरा चाहल स्थित घर से जबर्दस्ती बेदखल कर दिया गया और उनकी पगड़ी खींच ली गई।

उनके बाल खोल दिए गए।





उन्हें पीटा और प्रताड़ित किया गया। उन्होंने कहा कि मेरे धर्म को भी अपमानित किया गया।



#WATCH: Pakistan’s first was forcibly evicted from his house in Lahore's Dera Chahal, says 'my turban was forced open & hair was untied. This is how Sikhs are treated in Pakistan.' pic.twitter.com/dIxqxb8K8M