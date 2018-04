आसाराम को सजा, मोदी पर निशाना

नई दिल्ली। राजस्थान की एक अदालत द्वारा को के साथ मामले में की सजा दिए जाने के बाद कांग्रेस ने आसाराम के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किया है और कहा है कि 'व्यक्ति की पहचान' उसके आसपास रहने वाले लोगों से होती है। कांग्रेस ने अपने ट्विटर पेज पर 47 सेकंड का यह वीडियो पोस्ट किया है।वीडियो में कहा गया है कि किसी व्यक्ति की पहचान उसके आसपास रहने वाले लोगों से होती है। वीडियो में मोदी खड़े होकर ऊंचे आसन पर बैठे आसाराम से हाथ जोड़कर आशीर्वाद ले रहे हैं। वीडियो में मोदी फूलों की माला पहने हैं और आसाराम उनके बगल में खड़े हैं।

"A man is known by the company he keeps" - Aesop's fables