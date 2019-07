टूटी चट्टान, गिर रहे थे पत्थर, अमरनाथ यात्रियों की ढाल बने ITBP जवान

ट्विटर पर बालटाल रूट पर तैनात जवानों की मुस्तैदी की एक तस्वीर सामने आई है। इस रास्ते पर संगम के पास एक ग्लेशियर क्षेत्र में आईटीबीपी जवानों ने श्रद्धालुओं को गिरते हुए पत्थरों की चपेट में आने से बचाया।

आईटीबीपी ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है। इसमें दिखाई दे रहा है कि जैसे ही भुस्खलन हुआ श्रद्धालुओं की सुरक्षा में तैनात आईटीबीपी के जवान ने तुरंत मोर्चा संभाला और चट्टान की तरह पत्थरों के आगे खड़े हो गए। उन्होंने अपनी जान पर खेलकर श्रद्धालुओं की रक्षा की।

#WATCH ITBP: Indo-Tibetan Border Police personnel braving shooting stones in a glacier by placing to ensure safety of pilgrims in Baltal, Jammu & Kashmir. #AmarnathYatra pic.twitter.com/8FWerGoE6o