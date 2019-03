IAF ने चेताया, फर्जी हैं सोशल मीडिया पर विंग कमांडर अभिनंदन के नाम से बने अकाउंट

नई दिल्ली। भारतीय वायुसेना (IAF) ने मिग-21 बाइसन द्वारा के को मार गिराए जाने को लेकर सोशल मीडिया पर चल रहे दुष्प्रचार तथा के नाम से बनाए गए फर्जी अकाउंट से सावधान रहने को कहा है।

वायुसेना ने बुधवार को यहां एक वक्तव्य में कहा कि पाकिस्तानी वायुसेना के एफ-16 विमान को मार गिराए जाने को लेकर सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार किया जा रहा है। वास्तविकता यह है कि वायुसेना ने 28 फरवरी को एक वक्तव्य में स्पष्ट कर दिया था कि पाकिस्तानी वायुसेना के एक एफ-16 लड़ाकू विमान को भारत के मिग-21 बाइसन ने मार गिराया था और एफ-16 नियंत्रण रेखा के दूसरी तरफ गिरा था।

#FAKE ACCOUNTS : Wg Cdr does not have a social media account on any portal (Facebook /Instagram /Twitter). Please avoid following any fake accounts being used in the name of any IAF Airwarrior for spreading misinformation. Jai Hind!!! pic.twitter.com/nG8C7ZUkQ6