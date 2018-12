पत्रकार के सवाल से तिलमिलाए असम के सांसद बदरुद्दीन अजमल ने कहा, भाग जाओ नहीं तो सिर फोड़ दूंगा...

दरअसल, पत्रकार के सवाल पूछने से अजमल इतने तिलमिला गए कि उन्होंने पत्रकार से अभद्रता की और खुलेआम सिर फोड़ने की धमकी दी। अजमल ने पत्रकार को कुत्ता और कुत्ते का बच्चा तक कह दिया। इतना ही नहीं, सांसद के समर्थकों ने पत्रकार को सार्वजनिक रूप से माफी मांगने के लिए भी मजबूर किया।

#WATCH AIUDF Chief in Hatsingimari, Assam threatens to smash head of journalist who asked him if he'll ally with Congress or in future: Go dogs, for how much money have you been bought by BJP? Go away, I will smash your head. Go register a case against me. pic.twitter.com/XQvp5mZ4it