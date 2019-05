Jammu and Kashmir

Anantnag Sofi Youssaf Ghulam Ahmad Mir -- JKNC's Hasnain Masoodi is leading Baramulla MM War HAJI FAROOQ AHMAD MIR -- JKNC's Mohammad Akbar Lone is leading Jammu Jugal Kishore Sharma Raman Bhalla -- Jugal Kishore Sharma is leading Ladakh Jamyang Tsering Namgyal Rigzin Spalbar -- Jamyang Tsering Namgyal is leading Srinagar Khalid Jahangir -- -- JKNC's Farooq Abdullah is leading Udhampur Dr. Jitendra Singh Vikramaditya Singh -- Jitendra Singh is leading