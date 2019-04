भोपाल में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के रोड शो के दौरान हंगामा

साध्वी प्रज्ञा का नामांकन पत्र भरने से पहले आज रोड शो था। रोड शो के दौरान दो युवकों ने उन्हें काले झंडे दिखाने की कोशिश की थी। इसी बीच, इन दोनों युवकों को भाजपा कार्यकर्ताओं ने पकड़कर पीट दिया। भाजपा का शक्ति प्रदर्शन माने जाने वाली इस रैली में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह एवं विधायक कृष्णा गौर समेत कई दिग्गज नेता शामिल थे।



Madhya Pradesh: BJP workers thrashed an NCP worker at SDM office in after he allegedly showed black flags to Pragya Singh Thakur, BJP LS candidate from Bhopal, during her roadshow. pic.twitter.com/WsbgIiThWD