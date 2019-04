इस दौरान पार्टी महासचिव और बहन प्रियंका गांधी भी उनके साथ मौजूद थीं। नामांकन के लिए जाते हुए राहुल गांधी ने रोड शो भी किया।

2019 का लोकसभा चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसे में राहुल गांधी किसी भी तरह का खतरा मोल नहीं लेना चाहते हैं। राहुल के नामांकन के ठीक बाद प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर राहुल गांधी की जमकर प्रशंसा की।

प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट किया- मेरा भाई, मेरा सच्चा दोस्त और अब तक जितने लोगों को मैं जानती हूं, उनमें सबसे साहसी इंसान। वायनाड आप उनका ध्यान रखना, वे आपको निराश नहीं करेंगे।

My brother, my truest friend, and by far the most courageous man I know. Take care of him Wayanad, he wont let you down. pic.twitter.com/80CxHlP24T