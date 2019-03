जावेद राणा के बिगड़े बोल, मेरा बस चले तो प्रधानमंत्री मोदी को कत्ल के केस में अंदर ठोंक दूं

नई दिल्ली। अपने विवादित बयानों के लिए कुख्यात नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता जावेद अहमद राणा ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ दिया है। राणा ने कहा है कि मेरा बस चले तो मैं मोदी को कत्ल के केस में अंदर ठोंक दूं।

जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता जावेद अहमद राणा का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें राणा ने कहा कि खुदा की कसम, अगर मेरा बस चले तो मैं इस देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ, जितने भी कत्ल हुए हैं जम्मू-कश्मीर में और देश में, मैं इसको (मोदी को) कत्ल के केस में अंदर ठोक दूंगा।



एएनआई द्वारा जारी इस वीडियो में राणा ने कहा कि मैं मैं ये कहता हूं बार-बार कहता हूं ये इंसानियत के कातिल हैं। इन्होंने हिन्दू- मुस्लिम परंपरा को खत्म किया है। इस शख्स ने मीडिया पर हमला बोलते हुए कहा कि देश की मीडिया नफरत फैला रही है पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ। मैं उन सबको अंदर ठोंकूं। काश खुदा वो वक्त लाए। फिर मैं दिखाऊं कि क्या होती है लीडरशिप।

#WATCH National Conference leader, Javed Ahmed Rana, in Poonch: Khuda ki kasam, agar mera bas chale, to mai is desh ke pradhanmantri ke khilaf, jitne bhi qatl hue hain Jammu-Kashmir mein aur desh mein, mai isko qatl ke case mein andar thok dunga. (27.03.19) pic.twitter.com/o5wD5YDCzO