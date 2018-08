RRB Recruitment 2018 : रेलवे भर्ती बोर्ड, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की आसान प्रक्रिया

(RRB Recruitment Board) ग्रुप सी के पदों पर होने वाली परीक्षा के लिए 5 अगस्त को जारी हो सकते हैं। रेलवे ग्रुप सी की भर्ती परीक्षा (RRB Group C Exam) 9 अगस्त को आयोजित होगी। परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड परीक्षा से 4 दिन पहले जारी होना है। उम्मीदवारों का एडमिट कार्ड (RRB Admit Card) 5 अगस्त को जारी कर दिया जाएगा। रेलवे भर्ती बोर्ड के तहत 26 हजार 502 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा होनी है। इसमें 17,673 पद असिस्टेंट लोको पायलट और 8,829 पद तकनीशियन के हैं। (RRB Recruitment Board) ग्रुप सी के पदों पर होने वाली परीक्षा के लिए 5 अगस्त को जारी हो सकते हैं। रेलवे ग्रुप सी की भर्ती परीक्षा (RRB Group C Exam) 9 अगस्त को आयोजित होगी। परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड परीक्षा से 4 दिन पहले जारी होना है। उम्मीदवारों का एडमिट कार्ड (RRB Admit Card) 5 अगस्त को जारी कर दिया जाएगा। रेलवे भर्ती बोर्ड के तहत 26 हजार 502 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा होनी है। इसमें 17,673 पद असिस्टेंट लोको पायलट और 8,829 पद तकनीशियन के हैं।





ऐसे करें एडमिट कार्ड डाउनलोड



- उम्मीदवार आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट rrbcdg.gov.in पर जाएं।



RRB Exam Admit Card के लिंक पर क्लिक करें

- उम्मीदवार पंजीकरण संख्या और पासवर्ड डालकर लॉग इन करें

इसके बाद Admit Card के टैब पर क्लिक करें

- आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर खुल जाएगा, अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लें और उसका प्रिंट आउट भी ले लें।





मॉक टेस्ट की ऐसे करें तैयारी :

मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस ​के लिए उम्मीदवारों को आरआरबी की वेबसाइट (जिस भी क्षेत्र के लिए आपने अप्लाई किया हो उसकी आरआरबी रिजीनल वेबसाइट) पर जाना होगा। होमपेज पर आपको Mock Test Link for the candidates for practice of Computer Based Test (CBT) के लिंक पर क्लिक करना होगा। अपनी लॉग इन डिटेल्स भरकर समिट कर दें। आप इस पर मॉब टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं।